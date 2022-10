Suzuki Swift 2024 mới chính thức lộ diện, thay đổi những gì?

Suzuki Swift thế hệ thứ 4 dự kiến ra mắt khách hàng vào năm 2023 và đang trong quá trình thử nghiệm. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về mẫu hatchback cỡ B được chụp lại trong tình trạng được che chắn cẩn thận khi xe đang trên đường chạy thử tại châu Âu đã được hé lộ Nhằm giúp khách hàng hình dung rõ hơn về Suzuki Swift 2024 mới, trang Best Car Web của Nhật Bản đã phác thảo lại ngoại hình của mẫu xe này dựa trên các hình ảnh thực tế thu thập được. Theo đó, Suzuki Swift mới sở hữu ngoại hình hiện đại, mạnh mẽ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất là thiết kế đèn trước vuông vắn, được đặt thấp dưới nắp capo. Mặt ca lăng lớn hơn, kết hợp họa tiết hình tổ ong. Cản trước to bản, đem lại vẻ thể thao cho chiếc xe. Nhìn từ bên hông, Suzuki Swift 2024 có phần mái được thiết kế dốc hơn. Tay nắm cửa phía sau được đặt ở một vị trí “quen thuộc” hơn, thay vì nằm ẩn trên trụ C như phiên bản hiện hành. Theo Best Car Web, Suzuki Swift vẫn sử dụng hệ thống khung gầm Heartect B như trên thế hệ hiện hành nhưng chiều dài cơ sở được kéo dài để cải thiện độ tiện nghi bên trong cabin. Cũng theo trang báo Nhật Bản, Swift mới vẫn sử dụng loại động cơ 1.2L và có tùy chọn hybrid giống thế hệ hiện tại nhưng được tinh chỉnh để cải thiện công suất và mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Đối với phiên bản Sport, nhiều khả năng xe được trang bị động cơ 1.4L tăng áp công suất 127 mã lực, 235 Nm mô-men xoắn, kết hợp cùng hệ thống hybrid nhẹ 48V. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng Swift mới được bổ sung phiên bản động cơ 1.5L hybrid tương tự “đàn anh” Suzuki Vitara. Tuy nhiên, giá xe có thể tăng lên khá cao nếu dùng loại trang bị trên.Suzuki Swift 2022 tại Việt Nam hiện được phân phối duy nhất phiên bản GLX, giá bán 559,9 triệu đồng. Đây là mẫu xe không được ưa chuộng ở nước ta vì thiết kế không phù hợp thị hiếu và trang bị chỉ ở mức cơ bản. Tổng kết 8 tháng đầu năm nay, Suzuki Swift chỉ đạt doanh số 430 xe. Video: Đánh giá Suzuki Swift thế hệ mới tại Việt Nam.

