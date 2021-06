Suzuki Jimny Lite - chiếc xe SUV "ngon, bổ, rẻ" hơn Jimny

Theo thông tin do Suzuki công bố, hãng xe Nhật Bản sẽ tung ra phiên bản giá thấp hơn cho mẫu SUV "mini" ăn khách Jimny tại thị trường Úc vào cuối năm nay. Cụ thể, phiên bản Suzuki Jimny giá rẻ sẽ có tên gọi là Jimny Lite, được cắt giảm một số trang bị để hạ thấp giá bán, mang đến cho người dùng thêm lựa chọn. Được biết, Suzuki Jimny Lite 2021 mới dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên kết cấu và trang bị cơ bản tương tự như Jimny. Động cơ của xe vẫn là loại 4 xylanh 1.5L công suất 102 mã lực và mômen xoắn cực đại 130 Nm, tuy nhiên Jimny Lite sẽ không có hộp số tự động 4 cấp mà chỉ có loại số sàn 4 cấp tiêu chuẩn. Về ngoại hình, Suzuki Jimny Lite bản giá rẻ được trang bộ mâm 15 inch bằng thép mang đến khả năng vận hành ổn định với lực cản lăn thấp. Trang bị đèn pha LED sẽ được loại bỏ và thay bằng đèn Halogen truyền thống, đèn sương mù cũng không còn xuất hiện trên Jimny Lite. Việc cắt giảm trang bị này rất dễ hiểu và không thực sự quá quan trọng, người dùng vẫn có thể nâng cấp sau mà không gặp trở ngại nào. Sự khác biệt của Jimny Lite so với Jimny trở nên rõ rệt hơn khi bước vào bên trong khoang lái. Suzuki cho biết Jimny Lite sẽ chỉ được trang bị hệ thống giải trí tiêu chuẩn gồm đầu đĩa CD tích hợp radio thay vì màn hình cảm ứng hiện đại. Bên cạnh đó xe vẫn được trang bị Bluetooth để người dùng có thể phát nhạc và nhận cuộc gọi. Hệ thống điều hòa không khí vẫn được giữ lại nhưng là loại điều khiển bằng tay đơn giản thay vì tự động. Cũng vì các cắt giảm về trang bị tiện ích trên mà hệ thống nút bấm điều khiển trên vô lăng Jimny Lite trở nên tối giản hơn, không còn nhiều nút bấm điều khiển như trên Jimny thông thường. Thành thực mà nói, việc Jimny Lite có trang bị nội thất cơ bản lại khiến cho phong cách của xe trở nên đồng nhất, bụi bặm và thực dụng hơn. Đây cũng là điểm đắt giá khiến Suzuki Jimny được nhiều khách hàng ưa chuộng: nhỏ gọn, bụi bặm, thực dụng và đủ dùng. Hiện tại, mẫu Suzuki Jimny đang rất thành công ở nhiều thị trường, tại Đông Nam Á, mẫu Jimny còn bán chạy đến mức nếu khách hàng Indonesia có thể phải đợi đến 20 năm mới có thể nhận xe. Nhiều đại lý Suzuki tại Indonesia đã phải ngừng nhận đặt hàng cho mẫu xe này do cung không đủ cầu. Video: Xem trước Suzuki Jimny Lite 2021 mới.

