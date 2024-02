Suzuki Jimny 5 cửa từ 720 triệu đồng tại Indonesia, sắp về Việt Nam

Vào hồi cuối tháng 1/2024, hãng Suzuki đã chính thức giới thiệu dòng xe Jimny 5 cửa ở thị trường Philippines. Đến nay, khi tham gia triển lãm IIMS 2024, hãng xe Nhật Bản tiếp tục giới thiệu mẫu SUV "bé hạt tiêu" Suzuki Jimny 5 cửa này với khách hàng Indonesia. Tại thị trường Indonesia, giá xe Suzuki Jimny 5 cửa cho 4 phiên bản dao động từ 462 - 478,6 triệu Rupiah (khoảng 720 - 746 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá ngang ngửa với Suzuki Jimny 5 cửa ở Philippines đồng thời rẻ hơn mức đồn đoán của phiên bản 3 cửa tại Việt Nam.Suzuki Jimny 3 cửa tại Việt Nam dự kiến có giá khởi điểm từ 789 triệu đồng. Nếu lắp thêm bộ body kit giống Mercedes-Benz G-Class thì xe sẽ có giá lên đến 999 triệu đồng. So với xe ở Philippines, Suzuki Jimny 5 cửa dành cho Indonesia không có gì khác biệt về mặt thiết kế và thông số kỹ thuật. Xe cũng có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.820 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. So với bản 3 cửa, mẫu xe này dài hơn 170 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 340 mm. Ngoài ra, Suzuki Jimny 5 cửa còn sở hữu chiều cao gầm 210 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5,7 m, góc tiếp cận 36 độ, góc vượt đỉnh dốc 24 độ và góc thoát 47 độ. Những thông số này hứa hẹn mang đến khả năng off-road khá ấn tượng cho mẫu SUV được mệnh danh là "tiểu Mercedes-Benz G-Class". Trừ kích thước tăng lên và có thêm 2 cửa bên sườn, Suzuki Jimny 5 cửa không thay đổi nhiều về thiết kế so với bản 3 cửa. Để người dùng dễ dàng phân biệt hơn, hãng Suzuki đã trang bị lưới tản nhiệt mạ crôm cho Jimny 5 cửa. Tương tự phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa cũng có đèn pha hình tròn, lưới tản nhiệt với những khe nằm dọc, đèn sương mù nằm trên cản trước, ốp cua lốp nổi bật, vành hợp kim 15 inch, lốp 195/80R15, cản sau tích hợp đèn hậu và lốp dự phòng nằm trên cửa cốp. Bên trong mẫu xe này vẫn là không gian nội thất 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi như Suzuki Jimny 3 cửa. Tuy nhiên, thể tích khoang hành lý đã tăng lên 211 lít khi dùng cả hai hàng ghế. Nếu muốn tăng thể tích khoang hành lý lên 332 lít, người dùng có thể gập hàng ghế sau với tỷ lệ 50:50. Tại thị trường Indonesia, Suzuki Jimny 5 cửa có những trang bị nội thất như ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh và điều hòa tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV này vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm như bản 3 cửa. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Hệ dẫn động của xe có 3 chế độ là 2H (2WD High), 4H (4WD High) và 4L (4WD Low). Hiện chưa rõ sau Philippines và Indonesia, Suzuki Jimny 5 cửa có được bán ở Việt Nam hay không. Hiện Suzuki Jimny 3 cửa còn chưa chính thức ra mắt Việt Nam, dự kiến phải đến tháng 3 năm nay mới trình làng. Video: Giới thiệu Suzuki Jimny 5 cửa 2024 mới.

