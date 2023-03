Suzuki Grand Vitara 2023 từ 568 triệu đồng tại Indonesia, có về Việt Nam?

Suzuki Grand Vitara thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á trong triển lãm IIMS 2023 diễn ra tại Indonesia vào hồi tháng 2 vừa qua. Đến nay, trong Tuần lễ Ô tô Jakarta 2023, hãng Suzuki tiếp tục mang mẫu SUV cỡ B này đến trưng bày, giới thiệu đồng thời công bố giá bán của xe. Theo đó, tại thị trường Indonesia, Suzuki Grand Vitara 2023 mới có 3 phiên bản là GL AT, GX AT và GX AT 2 Tone (sơn 2 màu). Giá bán của mẫu SUV cỡ B này dao động từ 359,4 - 387,4 triệu Rupiah (khoảng 568 - 612 triệu đồng). Như vậy, mức giá xe Suzuki Grand Vitara 2023 khởi điểm cao hơn mức dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn rẻ hơn đối thủ Honda HR-V (375,9 - 416,1 triệu Rupiah) và Kia Seltos (406 - 445 triệu Rupiah). Nếu so với bản cao cấp của Hyundai Creta (408,3 triệu Rupiah), Suzuki Grand Vitara 2023 cũng rẻ hơn. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của Hyundai Creta có giá chỉ 291,3 triệu Rupiah, rẻ hơn SUV Suzuki Grand Vitara 2023. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Indonesia sẽ nhận về mẫu SUV cỡ B có thiết kế khá cứng cáp. Bên ngoài, mẫu SUV này được trang bị lưới tản nhiệt NEXWave màu đen, đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, vành 17 inch và đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe. Bước vào bên trong xe, khách hàng Indonesia sẽ được chào đón bằng không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những trang bị tiêu chuẩn như vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ tích hợp màn hình màu đa thông tin TFT MID, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch hay tính năng điều khiển bằng giọng nói. Trong khi đó, bản GX AT cao cấp hơn có thêm ghế/vô lăng bọc da, gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền nội thất, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và sạc điện thoại không dây. So với những đối thủ như Honda HR-V hay Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara 2023 rẻ hơn nhưng lại thua kém về trang bị an toàn vì không có các hệ thống trợ lái nâng cao ADAS. Ngoài điểm nhấn là camera 360 độ, xe chỉ có hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Grand Vitara 2023 là hệ truyền động mild hybrid có tên Suzuki Smart Hybrid giống Ertiga Hybrid. Hệ truyền động này bao gồm động cơ xăng DualJet 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực, máy phát điện tích hợp bộ đề và pin lithium-ion 12V-6Ah. Hệ thống mild hybrid bổ sung thêm 3 mã lực cho xe trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 137 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Indonesia, Suzuki Grand Vitara 2023 có 4 tùy chọn màu sơn là trắng, xám, đen và xanh đậm. Trong đó, màu xanh đậm chỉ dành cho bản GX cao cấp. Theo hãng Suzuki, Grand Vitara sẽ được bán ở 60 thị trường trên toàn cầu, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á. Hiện chưa rõ liệu hãng Suzuki có đưa mẫu SUV cỡ B này đến với thị trường Việt Nam hay không. Video: Chi tiết Suzuki Grand Vitara 2023 mới.

