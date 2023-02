Suzuki Grand Vitara 2023 chỉ từ 300 triệu đồng sắp ra mắt Đông Nam Á

Suzuki Grand Vitara thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi giữa năm ngoái. Nhiều khả năng trong tương lai gần, mẫu SUV cỡ B này sẽ quay trở lại thị trường Đông Nam Á. Mới đây, Suzuki Indonesia đã bất ngờ đăng hình ảnh úp mở của một mẫu xe mới trên trang web chính thức. Tuy hình ảnh không rõ nét nhưng nhiều người vẫn nhận ra mẫu xe này chính là Suzuki Grand Vitara 2023 mới. "Sự hồi sinh xuất sắc" là những gì hãng Suzuki viết về mẫu xe mới. Đồng thời, Suzuki cũng hé lộ thời điểm mẫu xe này ra mắt, đó là triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2023, khai mạc vào ngày 16/2 tới đây. Hiện thông tin về Suzuki Grand Vitara 2023 dành cho thị trường Indonesia chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sở hữu thiết kế và trang bị giống Suzuki Grand Vitara đang bán tại Ấn Độ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global C của hãng Suzuki, Grand Vitara thế hệ mới sở hữu chiều dài 4.345 mm, chiều rộng 1.795 mm, chiều cao 1.645 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với những đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V, Kia Seltos hay Hyundai Creta, tân binh nhà Suzuki có chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu như Suzuki Across hay SX4 S-Cross, Grand Vitara 2023 trông khá thể thao và cứng cáp. Mẫu SUV hạng B này được trang bị lưới tản nhiệt NEXWave màu đen, hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, hốc bánh "cơ bắp", vành hợp kim và đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi và được bọc bằng chất liệu giả da. Trang bị nội thất của Suzuki Grand Vitara 2023 ở thị trường Ấn Độ khá ổn với bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế trước thông hơi. Ở bản cao cấp, xe còn có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống đèn viền nội thất, tính năng ra lệnh bằng giọng nói dùng Google và Siri cũng như camera 360 độ. Tuy nhiên, trang bị an toàn của mẫu SUV cỡ B lại khá thua thiệt với các đối thủ vì chỉ có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ xuống dốc, phanh đĩa trên 4 bánh và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Grand Vitara 2023 ở thị trường Ấn Độ là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid có tên Smart Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tương tự loại dùng cho Suzuki Ertiga Hybrid 2023 tại Việt Nam. Hệ truyền động Smart Hybrid trên Suzuki Grand Vitara 2023 tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng. Đặc biệt, phiên bản Smart Hybrid số tự động của xe còn có thể được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AllGrip AWD. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số e-CVT 6 cấp. Công suất tổng cộng của hệ truyền động này là 114 mã lực. Nhờ đó, Suzuki Grand Vitara 2023 có thể chạy 25 km mà không cần dùng động cơ xăng. Mức giá xe Suzuki Grand Vitara 2023 ở thị trường Ấn Độ dao động từ 1,045 - 1,949 triệu Rupee (khoảng 300 - 559 triệu đồng). Hiện chưa rõ ngoài Indonesia, mẫu SUV hạng B này có ra mắt các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam không. Video: Những điểm cần biết về Suzuki Grand Vitara 2023.

