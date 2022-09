Suzuki Grand Vitara 2022 “đắt như tôm tươi” dù chưa niêm yết giá

Suzuki Grand Vitara thế hệ thứ 5 đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 7 năm nay. Hiện giá xe Suzuki Grand Vitara 2022 ở thị trường này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, không vì thế mà người tiêu dùng Ấn Độ ngần ngại khi đặt mua mẫu xe này. Theo liên doanh Maruti Suzuki, tính đến nay, đã có tổng cộng 45.000 người đặt mua Suzuki Grand Vitara 2022 mới. Con số này đạt được trong thời gian chỉ vỏn vẹn 50 ngày. Nếu cộng cả Grand Vitara và Brezza thế hệ mới, liên doanh Maruti Suzuki đã nhận được hơn 145.000 đơn đặt hàng tại thị trường Ấn Độ. Điều này chắc chắn sẽ khiến thời gian giao xe cho khách bị kéo dài, nhất là trong giai đoạn linh kiện ô tô khan hiếm như hiện nay. Grand Vitara hiện là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Suzuki ở thị trường Ấn Độ. Do đó, mẫu xe này được trang bị khá tốt với đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 6 chấu kép, đèn hậu LED và anten hình vây cá trên nóc. Tiến vào bên trong Suzuki Grand Vitara 2022, người dùng sẽ bắt gặp nội thất bọc bằng chất liệu giả da, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro Plus, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế trước có tính năng làm mát. Ở các bản cao cấp, xe sẽ có thêm camera 360 độ, sạc điện thoại thông minh không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hệ thống đèn viền cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói dùng Google và Siri. Đáng tiếc là trang bị an toàn của xe khá cơ bản với hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên 4 bánh và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Grand Vitara 2022 tại Ấn Độ là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid có tên Smart Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tương tự loại dùng cho Suzuki Ertiga hay XL6 mới. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm. Đặc biệt, hệ truyền động Smart Hybrid của Suzuki Grand Vitara 2022 có thể kết hợp với công nghệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu All-Grip AWD. Ở phiên bản All-Grip AWD, xe có 4 chế độ lái là Auto, Sport, Snow và Lock, chọn qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có sức mạnh tương ứng là 79 mã lực và 141 Nm cùng hộp số e-CVT. Công suất kết hợp của hệ truyền động Hybrid này là 114 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Suzuki Grand Vitara 2022 phiên bản Smart Hybrid là 21,11 km/lít (khoảng 4,73 lít/100 km) với bản 2WD số sàn, 20,58 km/lít (4,85 lít/100 km) với bản 2WD số tự động và 19,38 km/ lít (5,15 lít/100 km) với bản AllGrip AWD số tự động. Con số tương ứng của phiên bản Hybrid là 27,97 km/lít (3,57 lít/100 km) vì xe có thể chạy 25 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Được biết, có khoảng 46% khách hàng đặt mua mẫu xe này đã chọn phiên bản Hybrid. Dự kiến, giá xe Suzuki Grand Vitara 2022 sẽ chính thức được công bố trong tháng này. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu SUV hạng B này sẽ cạnh tranh với Kia Seltos và Hyundai Creta. Video: Suzuki Grand Vitara 2023 vừa ra mắt có gì hay?

Suzuki Grand Vitara thế hệ thứ 5 đã chính thức trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 7 năm nay. Hiện giá xe Suzuki Grand Vitara 2022 ở thị trường này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, không vì thế mà người tiêu dùng Ấn Độ ngần ngại khi đặt mua mẫu xe này. Theo liên doanh Maruti Suzuki, tính đến nay, đã có tổng cộng 45.000 người đặt mua Suzuki Grand Vitara 2022 mới . Con số này đạt được trong thời gian chỉ vỏn vẹn 50 ngày. Nếu cộng cả Grand Vitara và Brezza thế hệ mới, liên doanh Maruti Suzuki đã nhận được hơn 145.000 đơn đặt hàng tại thị trường Ấn Độ. Điều này chắc chắn sẽ khiến thời gian giao xe cho khách bị kéo dài, nhất là trong giai đoạn linh kiện ô tô khan hiếm như hiện nay. Grand Vitara hiện là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Suzuki ở thị trường Ấn Độ. Do đó, mẫu xe này được trang bị khá tốt với đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 6 chấu kép, đèn hậu LED và anten hình vây cá trên nóc. Tiến vào bên trong Suzuki Grand Vitara 2022, người dùng sẽ bắt gặp nội thất bọc bằng chất liệu giả da, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro Plus, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế trước có tính năng làm mát. Ở các bản cao cấp, xe sẽ có thêm camera 360 độ, sạc điện thoại thông minh không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hệ thống đèn viền cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói dùng Google và Siri. Đáng tiếc là trang bị an toàn của xe khá cơ bản với hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên 4 bánh và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Grand Vitara 2022 tại Ấn Độ là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid có tên Smart Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tương tự loại dùng cho Suzuki Ertiga hay XL6 mới. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm. Đặc biệt, hệ truyền động Smart Hybrid của Suzuki Grand Vitara 2022 có thể kết hợp với công nghệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu All-Grip AWD. Ở phiên bản All-Grip AWD, xe có 4 chế độ lái là Auto, Sport, Snow và Lock, chọn qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 92 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có sức mạnh tương ứng là 79 mã lực và 141 Nm cùng hộp số e-CVT. Công suất kết hợp của hệ truyền động Hybrid này là 114 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Suzuki Grand Vitara 2022 phiên bản Smart Hybrid là 21,11 km/lít (khoảng 4,73 lít/100 km) với bản 2WD số sàn, 20,58 km/lít (4,85 lít/100 km) với bản 2WD số tự động và 19,38 km/ lít (5,15 lít/100 km) với bản AllGrip AWD số tự động. Con số tương ứng của phiên bản Hybrid là 27,97 km/lít (3,57 lít/100 km) vì xe có thể chạy 25 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Được biết, có khoảng 46% khách hàng đặt mua mẫu xe này đã chọn phiên bản Hybrid. Dự kiến, giá xe Suzuki Grand Vitara 2022 sẽ chính thức được công bố trong tháng này. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu SUV hạng B này sẽ cạnh tranh với Kia Seltos và Hyundai Creta. Video: Suzuki Grand Vitara 2023 vừa ra mắt có gì hay?