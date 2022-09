Suzuki Grand Vitara 2022 từ 303 triệu đồng, có gì "đấu" Hyundai Creta?

Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Grand Vitara 2022 mới có tổng cộng 10 bản trang bị và giá bán dao động từ 1,045 - 1,949 triệu Rupee (khoảng 303 - 565 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá khởi điểm thấp hơn "anh em song sinh" Toyota Urban Cruiser Hyryder 2022 (1,511 - 1,899 triệu Rupee) trong khi bản cao cấp nhất đắt hơn. Giá xe Suzuki Grand Vitara 2022 hiện đắt hơn cả 2 đối thủ Hàn Quốc là Kia Seltos (995.000 - 1.765.000 Rupee) và Hyundai Creta (999.000 - 1.720.000 Rupee). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global C của hãng Suzuki, mẫu SUV hạng B này sở hữu chiều dài 4.345 mm, chiều rộng 1.795 mm, chiều cao 1.645 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với Kia Seltos và Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara 2022 có chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm. Tuy được phát triển cùng với Toyota Urban Cruiser Hyryder 2022 nhưng Suzuki Grand Vitara thế hệ mới có thiết kế khác biệt đáng kể, trông thể thao và hầm hố hơn. Nguyên nhân là do mẫu SUV hạng B này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế giống những mẫu xe cùng thương hiệu như Suzuki Across hay SX4 S-Cross. Trên đầu xe, mẫu SUV hạng B này đi kèm lưới tản nhiệt NEXWave màu đen, được bao quanh bằng viền mạ crôm, hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày 3 bóng phía trên và đèn pha vuông vắn bên dưới. Tiếp đến là hốc bánh "cơ bắp" và bộ vành hợp kim 5 chấu kép. Cả hốc bánh và sườn xe đều được ốp bằng viền nhựa màu đen theo phong cách truyền thống của xe SUV. Đằng sau, Suzuki Grand Vitara 2022 được trang bị cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Bên trong đèn hậu là những dải đèn nhỏ nằm ngang, xếp thành 3 cột mỗi bên. Thêm vào đó là anten hình vây cá mập, tem chữ nổi "Grand Vitara" ở giữa cửa cốp, dải đèn nằm dọc ở hai góc đuôi xe và tấm ốp cỡ lớn trên cản sau. Bên trong Suzuki Grand Vitara 2022 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với chất liệu giả da. Xe được trang bị khá tốt với màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro Plus, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế trước có tính năng làm mát. Trong khi đó, các bản cao cấp của Suzuki Grand Vitara 2022 tại Ấn Độ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống đèn viền nội thất, tính năng ra lệnh bằng giọng nói dùng Google và Siri cũng như camera 360 độ. Đáng tiếc là trang bị an toàn của xe khá cơ bản với hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên 4 bánh và 6 túi khí. Mẫu SUV hạng B này không hề có các tính năng an toàn chủ động nâng cao ADAS. Khi mua Suzuki Grand Vitara 2022, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid có tên Smart Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tương tự loại dùng cho Suzuki Ertiga Hybrid 2023 sắp ra mắt Việt Nam. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm. Đặc biệt, phiên bản Smart Hybrid số tự động của mẫu SUV hạng B này còn có thể được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AllGrip AWD. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số e-CVT 6 cấp. Công suất tổng cộng của hệ truyền động này là 114 mã lực. Nhờ đó, Suzuki Grand Vitara 2022 có thể chạy 25 km mà không cần dùng động cơ xăng. Được biết, tính từ tháng 7/2022 tới nay, đã có hơn 57.000 khách hàng Ấn Độ đặt mua Suzuki Grand Vitara thế hệ mới. Ngoài Ấn Độ, mẫu SUV hạng B này dự kiến còn được bán ở những thị trường khác như Nam Phi. Video: Xem chi tiết Suzuki Grand Vitara 2022 mới.

Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Grand Vitara 2022 mới có tổng cộng 10 bản trang bị và giá bán dao động từ 1,045 - 1,949 triệu Rupee (khoảng 303 - 565 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này có giá khởi điểm thấp hơn "anh em song sinh" Toyota Urban Cruiser Hyryder 2022 (1,511 - 1,899 triệu Rupee) trong khi bản cao cấp nhất đắt hơn. Giá xe Suzuki Grand Vitara 2022 hiện đắt hơn cả 2 đối thủ Hàn Quốc là Kia Seltos (995.000 - 1.765.000 Rupee) và Hyundai Creta (999.000 - 1.720.000 Rupee). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global C của hãng Suzuki, mẫu SUV hạng B này sở hữu chiều dài 4.345 mm, chiều rộng 1.795 mm, chiều cao 1.645 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với Kia Seltos và Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara 2022 có chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm. Tuy được phát triển cùng với Toyota Urban Cruiser Hyryder 2022 nhưng Suzuki Grand Vitara thế hệ mới có thiết kế khác biệt đáng kể, trông thể thao và hầm hố hơn. Nguyên nhân là do mẫu SUV hạng B này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế giống những mẫu xe cùng thương hiệu như Suzuki Across hay SX4 S-Cross. Trên đầu xe, mẫu SUV hạng B này đi kèm lưới tản nhiệt NEXWave màu đen, được bao quanh bằng viền mạ crôm, hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày 3 bóng phía trên và đèn pha vuông vắn bên dưới. Tiếp đến là hốc bánh "cơ bắp" và bộ vành hợp kim 5 chấu kép. Cả hốc bánh và sườn xe đều được ốp bằng viền nhựa màu đen theo phong cách truyền thống của xe SUV. Đằng sau, Suzuki Grand Vitara 2022 được trang bị cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Bên trong đèn hậu là những dải đèn nhỏ nằm ngang, xếp thành 3 cột mỗi bên. Thêm vào đó là anten hình vây cá mập, tem chữ nổi "Grand Vitara" ở giữa cửa cốp, dải đèn nằm dọc ở hai góc đuôi xe và tấm ốp cỡ lớn trên cản sau. Bên trong Suzuki Grand Vitara 2022 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với chất liệu giả da. Xe được trang bị khá tốt với màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí Smart Play Pro Plus, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế trước có tính năng làm mát. Trong khi đó, các bản cao cấp của Suzuki Grand Vitara 2022 tại Ấn Độ có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống đèn viền nội thất, tính năng ra lệnh bằng giọng nói dùng Google và Siri cũng như camera 360 độ. Đáng tiếc là trang bị an toàn của xe khá cơ bản với hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, phanh đĩa trên 4 bánh và 6 túi khí. Mẫu SUV hạng B này không hề có các tính năng an toàn chủ động nâng cao ADAS. Khi mua Suzuki Grand Vitara 2022, khách hàng Ấn Độ có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động mild hybrid có tên Smart Hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, tương tự loại dùng cho Suzuki Ertiga Hybrid 2023 sắp ra mắt Việt Nam. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng, hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 107 Nm. Đặc biệt, phiên bản Smart Hybrid số tự động của mẫu SUV hạng B này còn có thể được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AllGrip AWD. Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với máy xăng Atkinson Cycle 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và hộp số e-CVT 6 cấp. Công suất tổng cộng của hệ truyền động này là 114 mã lực. Nhờ đó, Suzuki Grand Vitara 2022 có thể chạy 25 km mà không cần dùng động cơ xăng. Được biết, tính từ tháng 7/2022 tới nay, đã có hơn 57.000 khách hàng Ấn Độ đặt mua Suzuki Grand Vitara thế hệ mới. Ngoài Ấn Độ, mẫu SUV hạng B này dự kiến còn được bán ở những thị trường khác như Nam Phi. Video: Xem chi tiết Suzuki Grand Vitara 2022 mới.