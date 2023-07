Suzuki eVX 2024 - SUV điện hạng B từ 373 triệu đồng thay thế Vitara

Suzuki eVX 2024 mới là mẫu SUV điện đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Auto Expo 2023 tại Ấn Độ vào đầu năm nay dưới dạng xe concept. Sau gần nửa năm, phiên bản thương mại của Suzuki eVX đã bắt đầu bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố châu Âu. Mới đây, chiếc xe SUV điện Suzuki eVX 2024 xuất hiện tại khu vực Nam Âu dưới thời tiết nắng nóng hơn 40 độ. Khi chạy thử, chiếc SUV điện nhà Suzuki được ngụy trang khá kín, chỉ để lộ một số chi tiết ngoại thất. Có thể thấy kiểu dáng tổng thể của xe khá giống phiên bản concept, từ chắn bùn vuông vức, cản trước hầm hố, nắp ca-pô dập gân thể thao cho đến đèn hậu có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang khu vực phía sau. Tuy nhiên, những chi tiết thiết kế ngoại thất khác của xe đã được thay đổi thiết kế theo hướng bình thường hơn so với phiên bản concept. Cụ thể các chi tiết như đèn pha, lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, tay nắm cửa và kính cửa sổ. Bên cạnh đó là bộ vành la-zăng hợp kim nhỏ hơn và có thiết kế phù hợp với xe thương mại hơn. Theo tin đồn, mẫu SUV điện của Suzuki sẽ được ra đời dựa trên khung gầm xe điện dạng ván trượt với mã 27PL. Khung gầm mã 27PL vốn là một biến thể của khung gầm 40PL do Toyota phát triển. Mẫu xe điện nhà Suzuki được cho là thuộc phân khúc SUV cỡ B với kích thước ngang ngửa VinFast VF6 sắp bán ở Việt Nam và Hyundai Kona EV. Theo tin đồn, xe sẽ sở hữu chiều dài khoảng 4,3 m và chiều dài cơ sở 2,7 m. Khung gầm dạng ván trượt sẽ giúp giải phóng không gian nội thất bên trong tân binh nhà Suzuki. Bên trong mẫu xe điện này có vô lăng vát 2 đầu, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa nằm dọc và cụm điều khiển trung tâm có thiết kế đậm chất tương lai. Bên cạnh đó, một số chi tiết bên trong chiếc ôtô điện này khá giống với xe Toyota như nút chỉnh cửa sổ hay chỉnh ghế. Đặc biệt, chiếc xe điện của Suzuki còn có camera 360 độ, gương chiếu hậu không viền bên trong xe và các tính năng an toàn chủ động ADAS. Hiện chưa có thông số vận hành cụ thể của mẫu ôtô điện mới nhà Suzuki. Theo tin đồn, xe sẽ có 2 loại pin với dung lượng khoảng 48 kWh và 60 kWh. 2 loại pin này mang đến phạm vi di chuyển lần lượt là 400 km và 500 km. Theo hãng Suzuki, mẫu ôtô điện này sẽ là xe toàn cầu. Xe được đồn sẽ chính thức trình làng vào tháng 10/2024 như mẫu SUV thay cho đàn anh Suzuki Vitara. Giá xe Suzuki eVX 2024 dự kiến cũng sẽ được công bố vào cùng thời điểm. Theo tin đồn, hãng Suzuki dự định bán mẫu ôtô điện của mình ở thị trường Ấn Độ với giá rẻ, chỉ từ 1,3 - 1,5 triệu Rupee (khoảng 373 - 430 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV điện Suzuki eVX 2024 bản concept tại Ấn Độ.

Suzuki eVX 2024 mới là mẫu SUV điện đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Auto Expo 2023 tại Ấn Độ vào đầu năm nay dưới dạng xe concept. Sau gần nửa năm, phiên bản thương mại của Suzuki eVX đã bắt đầu bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố châu Âu. Mới đây, chiếc xe SUV điện Suzuki eVX 2024 xuất hiện tại khu vực Nam Âu dưới thời tiết nắng nóng hơn 40 độ. Khi chạy thử, chiếc SUV điện nhà Suzuki được ngụy trang khá kín, chỉ để lộ một số chi tiết ngoại thất. Có thể thấy kiểu dáng tổng thể của xe khá giống phiên bản concept, từ chắn bùn vuông vức, cản trước hầm hố, nắp ca-pô dập gân thể thao cho đến đèn hậu có thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang khu vực phía sau. Tuy nhiên, những chi tiết thiết kế ngoại thất khác của xe đã được thay đổi thiết kế theo hướng bình thường hơn so với phiên bản concept. Cụ thể các chi tiết như đèn pha, lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, tay nắm cửa và kính cửa sổ. Bên cạnh đó là bộ vành la-zăng hợp kim nhỏ hơn và có thiết kế phù hợp với xe thương mại hơn. Theo tin đồn, mẫu SUV điện của Suzuki sẽ được ra đời dựa trên khung gầm xe điện dạng ván trượt với mã 27PL. Khung gầm mã 27PL vốn là một biến thể của khung gầm 40PL do Toyota phát triển. Mẫu xe điện nhà Suzuki được cho là thuộc phân khúc SUV cỡ B với kích thước ngang ngửa VinFast VF6 sắp bán ở Việt Nam và Hyundai Kona EV. Theo tin đồn, xe sẽ sở hữu chiều dài khoảng 4,3 m và chiều dài cơ sở 2,7 m. Khung gầm dạng ván trượt sẽ giúp giải phóng không gian nội thất bên trong tân binh nhà Suzuki. Bên trong mẫu xe điện này có vô lăng vát 2 đầu, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa nằm dọc và cụm điều khiển trung tâm có thiết kế đậm chất tương lai. Bên cạnh đó, một số chi tiết bên trong chiếc ôtô điện này khá giống với xe Toyota như nút chỉnh cửa sổ hay chỉnh ghế. Đặc biệt, chiếc xe điện của Suzuki còn có camera 360 độ, gương chiếu hậu không viền bên trong xe và các tính năng an toàn chủ động ADAS. Hiện chưa có thông số vận hành cụ thể của mẫu ôtô điện mới nhà Suzuki. Theo tin đồn, xe sẽ có 2 loại pin với dung lượng khoảng 48 kWh và 60 kWh. 2 loại pin này mang đến phạm vi di chuyển lần lượt là 400 km và 500 km. Theo hãng Suzuki, mẫu ôtô điện này sẽ là xe toàn cầu. Xe được đồn sẽ chính thức trình làng vào tháng 10/2024 như mẫu SUV thay cho đàn anh Suzuki Vitara. Giá xe Suzuki eVX 2024 dự kiến cũng sẽ được công bố vào cùng thời điểm. Theo tin đồn, hãng Suzuki dự định bán mẫu ôtô điện của mình ở thị trường Ấn Độ với giá rẻ, chỉ từ 1,3 - 1,5 triệu Rupee (khoảng 373 - 430 triệu đồng). Video: Giới thiệu SUV điện Suzuki eVX 2024 bản concept tại Ấn Độ.