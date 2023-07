Suzuki Jimny 2023 từ 790 triệu đã hoàn tất đăng kiểm tại Việt Nam

Mới đây, hình ảnh giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Suzuki Jimny tại Việt Nam đã bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, “bé hạt tiêu” đã chính thức được cục đăng kiểm cấp phép vào ngày 12/07/2023. Hình ảnh giấy chứng nhận cho thấy, Suzuki Jimny thử nghiệm tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và thuộc phiên bản GLX AT (số tự động). Suzuki Jimny 2023 mới có hai kiểu dáng là 3 cửa và 5 cửa. Xe mới được kiểm định thuộc biến thể 3 cửa. Mẫu xe SUV Suzuki Jimny hiện tại đang bán ra thị trường có hai kiểu dáng là 3 cửa và 5 cửa. Xe mới được kiểm định thuộc biến thể 3 cửa. Ngoại hình của Suzuki Jimny mang phong cách việt dã, hầm hố, vuông vức y như chiếc Mercedes-Benz G-Class thu nhỏ. Tại thị trường quốc tế, Suzuki Jimny bản GLX AT được trang bị nhiều tính năng nổi bật như: đèn pha LED tự động, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, gương chiếu hậu sơn đen, có tính năng chỉnh điện/gập điện, ốp cản trước/sau chống xước và cửa cốp mở ngang đi kèm lốp dự phòng... Bên trong cabin, Suzuki Jimny được thiết kế tối giản. Tuy nhiên, xe vẫn có đầy đủ các tiện ích như: vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin ở giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 6,8 inch, điều hòa tự động tích hợp sưởi và ghế bọc nỉ… Hướng tới tệp khách hàng ưa thể thao, thích trải nghiệm lái xe địa hình và dã ngoại, Suzuki Jimny là mẫu SUV cỡ nhỏ hiếm hoi trong phân khúc và tầm giá có hệ dẫn động 4 bánh và chế độ cài cầu chủ động. Chiếc Suzuki Jimny thử nghiệm tại Việt Nam được trang bị máy xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với mã hiệu K15B, sản sinh công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 138Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp. Theo một số nguồn tin ừ đại lý, hiện những chiếc Suzuki Jimny 2023 mới nhập khẩu chính hãng đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam. Nguồn tin từ đại lý cho biết xe đã hoàn thành mọi thủ tục kiểm định, trước khi chính thức được cấp phép mở bán tại nước ta. Tại Việt Nam, giá xe Suzuki Jimny 2023 dự kiến khoảng 790 triệu đồng và bán ra với số lượng giới hạn, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản chứ không phải phiên bản sản xuất từ Ấn Độ. Trong khi đó, giá bán của mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki này ở thị trường Thái Lan khá cao, dao động 1,76 - 1,79 triệu baht (tương đương 1,17 - 1,19 tỷ đồng). Giá bán ở Indonesia rẻ hơn, từ 443,9 - 460,5 triệu Rupiah (tương đương 702 - 728 triệu đồng). Từ hồi đầu năm nay, Suzuki Jimny đã được một số đại lý chính hãng nhận đặt cọc tại Việt Nam. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, số lượng xe được phân phối về chỉ giới hạn trong 150 xe và dự đoán đã bán hết. Video: Chi tiết xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny sắp về Việt Nam.

