SUV siêu sang Nga - Aurus Komendant chính thức lộ diện

Trong quá khứ, Tổng thống Vladimir Putin đã từng tin dùng mẫu xe sang Aurus Senat làm phương tiện di chuyển. Quả thực không sai, mẫu sedan nước Nga tỏ rõ sự sang trọng, quyền quý với dáng vẻ bề thế và… giống hệt như một chiếc Rolls-Royce Ghost không có biểu tượng ‘Spirit of Ecstacy’. Và sắp tới đây, ông Putin sẽ có thêm một món đồ chơi mới với tên gọi là ‘Komendant’. Phiên bản gầm cao của Senat này từng xuất hiện lần đầu qua 1 đoạn giới thiệu ngắn tại khu vực phía bắc Scandinavia, cùng với người anh em Senat và chiếc minivan Arsenal. Sau đó, những hình ảnh được quay lại ở Bắc Thụy Điển có nhiều góc chụp cho thấy rõ mặt trước của chiếc xe. Với những bức ảnh chụp trộm ấy, đội ngũ Motor1 đã phác thảo đồ họa “sương sương” về chiếc SUV hạng sang Aurus Komendant. Đúng như dự đoán, mẫu xe trông rất giống 1 chiếc Cullinan, ngoại trừ biểu tượng Spirit of Ecstasy trên nắp capo. Tuy nhiên, mặt sau của chiếc xe vẫn chưa xuất hiện vào thời điểm này. Các chi tiết cản hay ốp ngoại thất xung quanh xe cũng dự kiến thay đổi trên phiên bản hoàn chỉnh. Tuy chưa có nhiều thông tin về nội thất, nhưng dự đoán khoang cabin của Aurus Komendant sẽ thừa hưởng vẻ sang trọng và tỉ mỉ từ người anh em sedan – Senat. Chiếc SUV có thể sẽ sử dụng chung khối động cơ Xăng V8 4,4 lít Hybrid, tạo ra 598 mã lực và mô-men xoắn 880 Nm. Hệ thống truyền động này được kết nối với một hộp số tự động 9 cấp, truyền năng lượng xuống cả 4 bánh xe. Theo kế hoạch, quy trình sản xuất Aurus Komendant dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2022, theo các nguồn tin từ nước Nga. Cuối cùng, các khách hàng quốc tế cũng có cơ hội sở hữu cho mình mẫu xe này tuy nhiên số lượng sẽ giới hạn do chính sách từ phía công ty. Video: Chi tiết xe siêu sang Aurus Senat của Nga.

Trong quá khứ, Tổng thống Vladimir Putin đã từng tin dùng mẫu xe sang Aurus Senat làm phương tiện di chuyển. Quả thực không sai, mẫu sedan nước Nga tỏ rõ sự sang trọng, quyền quý với dáng vẻ bề thế và… giống hệt như một chiếc Rolls-Royce Ghost không có biểu tượng ‘Spirit of Ecstacy’. Và sắp tới đây, ông Putin sẽ có thêm một món đồ chơi mới với tên gọi là ‘Komendant’. Phiên bản gầm cao của Senat này từng xuất hiện lần đầu qua 1 đoạn giới thiệu ngắn tại khu vực phía bắc Scandinavia, cùng với người anh em Senat và chiếc minivan Arsenal. Sau đó, những hình ảnh được quay lại ở Bắc Thụy Điển có nhiều góc chụp cho thấy rõ mặt trước của chiếc xe. Với những bức ảnh chụp trộm ấy, đội ngũ Motor1 đã phác thảo đồ họa “sương sương” về chiếc SUV hạng sang Aurus Komendant. Đúng như dự đoán, mẫu xe trông rất giống 1 chiếc Cullinan, ngoại trừ biểu tượng Spirit of Ecstasy trên nắp capo. Tuy nhiên, mặt sau của chiếc xe vẫn chưa xuất hiện vào thời điểm này. Các chi tiết cản hay ốp ngoại thất xung quanh xe cũng dự kiến thay đổi trên phiên bản hoàn chỉnh. Tuy chưa có nhiều thông tin về nội thất, nhưng dự đoán khoang cabin của Aurus Komendant sẽ thừa hưởng vẻ sang trọng và tỉ mỉ từ người anh em sedan – Senat. Chiếc SUV có thể sẽ sử dụng chung khối động cơ Xăng V8 4,4 lít Hybrid, tạo ra 598 mã lực và mô-men xoắn 880 Nm. Hệ thống truyền động này được kết nối với một hộp số tự động 9 cấp, truyền năng lượng xuống cả 4 bánh xe. Theo kế hoạch, quy trình sản xuất Aurus Komendant dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2022, theo các nguồn tin từ nước Nga. Cuối cùng, các khách hàng quốc tế cũng có cơ hội sở hữu cho mình mẫu xe này tuy nhiên số lượng sẽ giới hạn do chính sách từ phía công ty. Video: Chi tiết xe siêu sang Aurus Senat của Nga.