SUV "nhái" Toyota Prado của BYD nhận 6.000 đơn hàng sau nửa ngày ra mắt

Đây là mẫu xe đầu tiên của Fang Cheng Bao (thương hiệu con của BYD), xe dùng khung gầm hình thang và có kích thước tương đương với Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Vừa ra mắt, mẫu xe SUV nhái Toyota Prado của BYD này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng. Chỉ sau nửa ngày mở bán, nó đã mang về hơn 6.000 đơn đặt trước. Trong ngày ra mắt, gian hàng trưng bày mẫu xe SUV Fang Cheng Bao Leopard 5 2024 mới cũng là gian hàng hot nhất của hãng, có nhiều khách tham quan nhất. Sở dĩ được nhiều người quan tâm như vậy là do mẫu xe này sở hữu mức giá khá rẻ cùng nhiều ưu đãi đi kèm. Thương hiệu con của BYD công bố giá xe Fang Cheng Bao Leopard 5 2024 đặt hàng trước là từ 300.000 - 400.000 nhân dân tệ (tương đương là 968 - 1,29 tỷ đồng). Khách hàng chỉ cần đặt cọc 1.000 NDT (khoảng 3,2 triệu đồng) là đã có thể được khấu trừ 3.000 NDT (khoảng 9,68 triệu đồng) vào thẳng giá xe và tiếp tục được thêm 8.000 NDT (khoảng 25,8 triệu đồng) vào quỹ tùy chọn. Fang Cheng Bao cũng hứa hẹn, sẽ cố gắng bàn giao đầy đủ xe cho khách trong năm nay. Fang Cheng Bao Leopard 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.890 x 1.970 x 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Số đo này của Leopard 5 tương đương với Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Thiết kế của Fang Cheng Bao Leopard 5 khá vuông vức và hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm song song chạy dài hết chiều rộng. Nằm giữa 2 dải đèn này là đèn pha LED và lưới tản nhiệt của xe. Sâu xuống phía dưới là cản trước được thiết kế khá cầu kỳ, tích hợp đèn sương mù nhỏ cùng tấm ốp gầm màu bạc thể thao. Nhìn ngang hông xe, Fang Cheng Bao Leopard 5 lại càng ra dáng một mẫu SUV việt dã khi được thiết kế hốc bánh mở rộng đi kèm ốp cua lốp khoẻ khoắn. Thân xe có thêm những đường gân dập nổi. Cột C sơn cùng màu thân xe và được tích hợp thêm đèn. Fang Cheng Bao Leopard 5 được trang bị 2 tuỳ chọn bộ mâm gồm loại 18 inch đi với lốp BFGoodrich A/T và vành 20 inch được bao bởi lốp Michelin Pilot Sport. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu nằm dọc. Cản sau có thiết kế tương tự đầu xe và có thêm 2 móc cứu hộ. Chiếc SUV việt dã được trang bị thêm lốp dự phòng nên cửa cốp của mẫu xe này mở sang ngang thay vì mở lên trên. Bên trong cabin, Fang Cheng Bao Leopard 5 chào đón người dùng bằng một không gian hiện đại. Khu vực táp-lô của xe có đến 3 màn hình, gồm: màn hình LCD đóng vai trò bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm đằng sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn ở giữa có thể xoay ngang hoặc dọc và cuối cùng là màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước.

Một số trang bị đáng chú ý bên trong cabin của Fang Cheng Bao Leopard 5 có: màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 50 inch, cụm điều khiển trung tâm còn có sạc điện thoại không dây, cần số điện tử, 2 thanh cuộn để chỉnh các tính năng của xe, tay nắm cửa trên mặt táp-lô, bệ tì tay cỡ lớn ở giữa 2 ghế trước và hệ thống âm thanh Devialet cao cấp.



Cung cấp sức mạnh cho Fang Cheng Bao Leopard 5 là hệ truyền động plug-in hybrid có tên Dual Mode Off-Road (DMO) của hãng BYD. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và 2 mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 670 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 760 Nm.



Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh 4WD và 3 khóa vi sai khác nhau. Mẫu SUV hạng trung này được trang bị cụm pin BYD Blade với dung lượng 30 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 125 km mà không cần dùng động cơ xăng. Sau khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng 80 lít, xe có thể chạy 1.200 km.

Video: Chi tiết UV việt dã Fang Cheng Bao Leopard 5 2024.





Đây là mẫu xe đầu tiên của Fang Cheng Bao (thương hiệu con của BYD), xe dùng khung gầm hình thang và có kích thước tương đương với Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Vừa ra mắt, mẫu xe SUV nhái Toyota Prado của BYD này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng. Chỉ sau nửa ngày mở bán, nó đã mang về hơn 6.000 đơn đặt trước. Trong ngày ra mắt, gian hàng trưng bày mẫu xe SUV Fang Cheng Bao Leopard 5 2024 mới cũng là gian hàng hot nhất của hãng, có nhiều khách tham quan nhất. Sở dĩ được nhiều người quan tâm như vậy là do mẫu xe này sở hữu mức giá khá rẻ cùng nhiều ưu đãi đi kèm. Thương hiệu con của BYD công bố giá xe Fang Cheng Bao Leopard 5 2024 đặt hàng trước là từ 300.000 - 400.000 nhân dân tệ (tương đương là 968 - 1,29 tỷ đồng). Khách hàng chỉ cần đặt cọc 1.000 NDT (khoảng 3,2 triệu đồng) là đã có thể được khấu trừ 3.000 NDT (khoảng 9,68 triệu đồng) vào thẳng giá xe và tiếp tục được thêm 8.000 NDT (khoảng 25,8 triệu đồng) vào quỹ tùy chọn. Fang Cheng Bao cũng hứa hẹn, sẽ cố gắng bàn giao đầy đủ xe cho khách trong năm nay. Fang Cheng Bao Leopard 5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.890 x 1.970 x 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Số đo này của Leopard 5 tương đương với Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Thiết kế của Fang Cheng Bao Leopard 5 khá vuông vức và hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm song song chạy dài hết chiều rộng. Nằm giữa 2 dải đèn này là đèn pha LED và lưới tản nhiệt của xe. Sâu xuống phía dưới là cản trước được thiết kế khá cầu kỳ, tích hợp đèn sương mù nhỏ cùng tấm ốp gầm màu bạc thể thao. Nhìn ngang hông xe, Fang Cheng Bao Leopard 5 lại càng ra dáng một mẫu SUV việt dã khi được thiết kế hốc bánh mở rộng đi kèm ốp cua lốp khoẻ khoắn. Thân xe có thêm những đường gân dập nổi. Cột C sơn cùng màu thân xe và được tích hợp thêm đèn. Fang Cheng Bao Leopard 5 được trang bị 2 tuỳ chọn bộ mâm gồm loại 18 inch đi với lốp BFGoodrich A/T và vành 20 inch được bao bởi lốp Michelin Pilot Sport. Đuôi xe gây ấn tượng với cụm đèn hậu nằm dọc. Cản sau có thiết kế tương tự đầu xe và có thêm 2 móc cứu hộ. Chiếc SUV việt dã được trang bị thêm lốp dự phòng nên cửa cốp của mẫu xe này mở sang ngang thay vì mở lên trên. Bên trong cabin, Fang Cheng Bao Leopard 5 chào đón người dùng bằng một không gian hiện đại. Khu vực táp-lô của xe có đến 3 màn hình, gồm: màn hình LCD đóng vai trò bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm đằng sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn ở giữa có thể xoay ngang hoặc dọc và cuối cùng là màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước.

Một số trang bị đáng chú ý bên trong cabin của Fang Cheng Bao Leopard 5 có: màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 50 inch, cụm điều khiển trung tâm còn có sạc điện thoại không dây, cần số điện tử, 2 thanh cuộn để chỉnh các tính năng của xe, tay nắm cửa trên mặt táp-lô, bệ tì tay cỡ lớn ở giữa 2 ghế trước và hệ thống âm thanh Devialet cao cấp.



Cung cấp sức mạnh cho Fang Cheng Bao Leopard 5 là hệ truyền động plug-in hybrid có tên Dual Mode Off-Road (DMO) của hãng BYD. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và 2 mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 670 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 760 Nm.



Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh 4WD và 3 khóa vi sai khác nhau. Mẫu SUV hạng trung này được trang bị cụm pin BYD Blade với dung lượng 30 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 125 km mà không cần dùng động cơ xăng. Sau khi sạc đầy pin và đổ đầy bình xăng 80 lít, xe có thể chạy 1.200 km.

Video: Chi tiết UV việt dã Fang Cheng Bao Leopard 5 2024.