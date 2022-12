SUV hạng sang tốt nhất 2022 - Genesis GV70 "vượt mặt" Mercedes-Benz GLC

Trong top 10 SUV hạng sang cỡ nhỏ tốt nhất 2022 tại Mỹ chỉ có sự xuất hiện của 2 mẫu xe đến từ thương hiệu xứ cờ hoa là Buick Envision 2023 ở vị trí thứ 10 và Lincoln Corsair 2022 ở vị trí thứ tư. Hai mẫu xe sang thương hiệu Đức là Mercedes-Benz GLC đứng ở vị trí thứ 3 còn BMW X3 đứng ở vị trí thứ 2. Mẫu SUV cỡ nhỏ được ưa thích nhất tại Mỹ xướng tên Genesis GV70 của Hàn Quốc. GLC được đánh giá là mẫu xe khá toàn diện với khoang lái thiết kế sang trọng cùng các tính năng thông tin giải trí công nghệ cao. Tuy nhiên, không gian nội thất khá khiêm tốn so với các đối thủ trong phân khúc là một nhược điểm lớn của mẫu SUV này. BMW X3 bị trừ điểm do khoang lái không được sang trọng như các đối thủ. Đối với GV70, các chuyên gia của US News nhận định rằng gần như chẳng có điều gì có thể phàn nàn về mẫu xe này cả. Mẫu xe SUV Genesis GV70 2022 sở hữu khối động cơ tăng áp 2.5L cho công suất 300 mã lực. Con số này cao hơn đáng kể khi so sánh với Mercedes-Benz GLC (255 mã lực) hay BMW X3 (248 mã lực). Không những vậy, GV70 còn được đánh giá cao bởi khoang nội thất thiết kế sang trọng, với điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 14.5 inch. Không chỉ GV70 được đánh giá cao, mới đây Genesis G90 cũng đã giành giải thưởng Xe của năm tại Mỹ do tạp chí MotorTrend bình chọn, vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn như Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series hay Audi A8. Video: Genesis GV70 - đe doạ Mercedes GLC, Audi Q5 và BMW X3?

