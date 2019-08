SUV hạng sang Bentley Bentayga chống đạn chỉ 11,5 tỷ đồng

Trên thế giới có không ít xe bọc giáp, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có một chiếc SUV hạng sang Bentley bọc thép bởi Inkas với cái giá lên tới 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng). Nếu bạn chưa biết, Inkas là công ty tư nhân được thành lập trong năm 1993 tại Toronto, Canada. Bộ phận xe bọc giáp của công ty Inkas ra đời trong năm 1996, cung cấp những mẫu xe sedan, van và SUV cực an toàn tới các viện tài chính, cơ quan hành pháp, quan chức chính phủ, khách hàng doanh nghiệp và cả cá nhân là những đại gia lắm tiền, nhiều của. “Điều ưu tiên của chúng tôi là nâng cao giá trị của xe siêu sang Bentley bằng cách bổ sung thêm các đặc tính chống đạn đạo chất lượng cao mà không hi sinh hiệu suất kỹ thuật,” CEO David Khazanski nói. “Chúng tôi đã sử dụng những chất liệu sáng tạo của Inkas, chúng vừa nhẹ cân vừa đạt tiêu chuẩn chống đạn đạo toàn cầu.” Được biết, lớp bọc giáp của xe Bentley Bentayga chống đạn này đạt tiêu chuẩn CEN 1063 BR6, đủ để chống đạn từ những súng trường hỏa lực cao như Avtomat Kalashnikova AK-47 và ArmaLite AR-10. Hơn nữa, chiếc Bentley Bentayga đặc biệt này còn có lớp giáo bảo vệ bình nhiên liệu, cụm pin, và ECU. Chưa hết, xe còn có lớp giáp che chở phần sàn tới nóc để bảo vệ lực nổ, ví như hai lựu đạn DM51 phát nổ đồng lúc bên dưới gầm xe. Đèn báo khẩn cấp, còi hú, và hệ thống PA là một số điểm nổi bật khác. Ngoài ra, người mua còn có thêm các tùy chọn bao gồm bảo vệ ống pô, một hệ thống nhả khói mù, hệ thống nén cháy khoang động cơ, và tay nắm cửa điện. Inkas không đề cập chiếc Bentayga của họ có trọng lượng bao nhiêu với tất cả số trang bị mới, nhưng chắc chắn là nó không nhẹ. Xuất xưởng với trọng lượng 2.440 kg, Bentayga W12 là một trong những mẫu SUV nặng cân nhất trong phân khúc. Động cơ dung tích 6.0 lít với công nghệ tăng áp của nó sản sinh 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 lb-ft. Tuy nhiên, đừng hi vọng chiếc Bentayga của Inkas có thể gia tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4 giây. Điều này có thể thay đổi với bản Bentayga Speed nếu Inkas quyết định động tay lên nó. Video: Chi tiết SUV hạng sang Bentley Bentayga chống đạn.

Trên thế giới có không ít xe bọc giáp, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có một chiếc SUV hạng sang Bentley bọc thép bởi Inkas với cái giá lên tới 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng). Nếu bạn chưa biết, Inkas là công ty tư nhân được thành lập trong năm 1993 tại Toronto, Canada. Bộ phận xe bọc giáp của công ty Inkas ra đời trong năm 1996, cung cấp những mẫu xe sedan, van và SUV cực an toàn tới các viện tài chính, cơ quan hành pháp, quan chức chính phủ, khách hàng doanh nghiệp và cả cá nhân là những đại gia lắm tiền, nhiều của. “Điều ưu tiên của chúng tôi là nâng cao giá trị của xe siêu sang Bentley bằng cách bổ sung thêm các đặc tính chống đạn đạo chất lượng cao mà không hi sinh hiệu suất kỹ thuật,” CEO David Khazanski nói. “Chúng tôi đã sử dụng những chất liệu sáng tạo của Inkas, chúng vừa nhẹ cân vừa đạt tiêu chuẩn chống đạn đạo toàn cầu.” Được biết, lớp bọc giáp của xe Bentley Bentayga chống đạn này đạt tiêu chuẩn CEN 1063 BR6, đủ để chống đạn từ những súng trường hỏa lực cao như Avtomat Kalashnikova AK-47 và ArmaLite AR-10. Hơn nữa, chiếc Bentley Bentayga đặc biệt này còn có lớp giáo bảo vệ bình nhiên liệu, cụm pin, và ECU. Chưa hết, xe còn có lớp giáp che chở phần sàn tới nóc để bảo vệ lực nổ, ví như hai lựu đạn DM51 phát nổ đồng lúc bên dưới gầm xe. Đèn báo khẩn cấp, còi hú, và hệ thống PA là một số điểm nổi bật khác. Ngoài ra, người mua còn có thêm các tùy chọn bao gồm bảo vệ ống pô, một hệ thống nhả khói mù, hệ thống nén cháy khoang động cơ, và tay nắm cửa điện. Inkas không đề cập chiếc Bentayga của họ có trọng lượng bao nhiêu với tất cả số trang bị mới, nhưng chắc chắn là nó không nhẹ. Xuất xưởng với trọng lượng 2.440 kg, Bentayga W12 là một trong những mẫu SUV nặng cân nhất trong phân khúc. Động cơ dung tích 6.0 lít với công nghệ tăng áp của nó sản sinh 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 lb-ft. Tuy nhiên, đừng hi vọng chiếc Bentayga của Inkas có thể gia tốc từ 0-96 km/h trong vòng 4 giây. Điều này có thể thay đổi với bản Bentayga Speed nếu Inkas quyết định động tay lên nó. Video: Chi tiết SUV hạng sang Bentley Bentayga chống đạn.