Loại nấm được ví như “chổi quét sạch ruột”, tốt cho xương

Nấm mỡ hay còn được biết đến với tên gọi nấm trắng hay nấm ma cô. Ngoài ra còn có tên gọi khác độc đáo hơn là nấm Paris Agaricus bisporus. Nấm mỡ bắt nguồn từ những nước có khí hậu ôn đới. Ảnh Internet Đáng chú ý, nấm mỡ là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Theo Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng, ước tính trong 100g nấm mỡ tươi chứa một lượng lớn protid, một loại đạm tốt cho cơ thể. Ảnh Internet Trong nấm còn có một lượng chất xơ, Ca, P, Fe, vitamin B1, B2, C cần thiết. Ngoài ra, nấm còn chứa nhiều loại axit amin quý như: threonine, alanine, aspartic acid, leucine, citrulline, glycine, glutamic acid, sarcosine, proline…, cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác như: Na, K, Mn, Zn, Cu,.. Ảnh Internet Đặc biệt, nấm đang vào mùa, bạn đừng nên bỏ lỡ loại thực phẩm này để giúp tăng cường sức khoẻ, nhất là vào mùa bệnh truyền nhiễm. Ảnh Internet Tăng cường sức khoẻ tim mạch: Hàm lượng ergothioneine và beta glucan trong nấm mỡ có thể giúp giảm nguy cơ liên quan đến sức khoẻ tim mạch như căng thẳng oxy hóa, viêm nhiễm, hàm lượng cholesterol và chất béo trung tính cao. Beta glucan là một loại chất xơ hòa tan, có tác dụng làm giảm mức cholesterol trong máu thông qua khả năng tạo thành chất giống như gel khi tiêu hóa. Sau đó, nó giữ lại chất béo trung tính và cholesterol, ngăn chặn sự hấp thụ của chúng. Ảnh Internet Đẩy lùi lão hóa: Ploysaccharide là một chất chống oxy hóa có nhiều trong nấm mỡ trắng, có công dụng rất tốt trong việc phục hồi và cải thiện các dấu hiệu lão hóa trên làn da. Thêm loại nấm này vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn đẩy lùi lão hóa và duy trì được sự trẻ trung. Ảnh Internet Tốt cho gan: Loại nấm này có thể giúp bạn bảo vệ gan rất tốt bởi chúng chứa nhiều các hoạt chất có lợi cho gan. β-glucan và protein trong nấm mỡ trắng có thể ngăn ngừa chứng gan nhiễm mỡ. Việc ăn nấm mỡ thường xuyên cũng giúp giảm trọng lượng gan và cải thiện các tổn thương ở gan hiệu quả. Tăng cường sức khỏe não bộ: Nấm mỡ rất giàu ergosterol, một chất chống oxy hóa tốt có thể chuyển hóa thành vitamin D2 và giúp hệ trung ương thần kinh của bạn phát triển khỏe mạnh. Ăn nấm mỡ thường xuyên sẽ giúp bạn tăng cường trí nhớ, chống lại các bệnh rối loạn nhận thức, sa sút trí tuệ, Alzheimer và một số bệnh thoái hóa thần kinh khác. Ảnh Internet Cung cấp chất selen: Nấm mỡ là một nguồn selen dồi dào nên rất có lợi trong việc điều trị và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe do nồng độ selen thấp như lão hóa, bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh tim mạch và bệnh tự miễn. Loại nấm này sẽ là lựa chọn thích hợp nếu bạn muốn bổ sung selen một cách tự nhiên cho cơ thể để cải thiện sức khỏe. Ảnh Internet Cải thiện sức khỏe đường ruột: Nấm mỡ giúp tăng hệ vi sinh tốt trong ruột và giảm vi khuẩn xấu trong đường tiêu hóa. Hơn nữa, loại nấm này còn bảo vệ bạn khỏi các tổn thương đường tiêu hóa do nhiệt vì nhờ có chứa selen. Đây là một hợp chất có hoạt tính sinh học và có thể giúp bạn giảm nhẹ tình trạng rò rỉ đường ruột, tổn thương biểu mô và lớp bảo vệ do stress oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy nấm có thể có lợi hơn thịt vì có tác dụng nhuận tràng và cải thiện sức khỏe đường ruột. Ảnh Internet

