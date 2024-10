MG HS "đại hạ giá", SUV cỡ C chỉ 530 triệu tại Việt Nam

MG HS mới ra mắt Việt Nam từ tháng 1/2024 với 2 phiên bản là DEL và LUX cùng giá niêm yết lần lượt 699 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mẫu xe này liên tục được cả hãng và đại lý giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Theo đó, một số đại lý MG ở Việt Nam hiện đang rao bán mẫu SUV cỡ C này với giá chỉ 530 triệu ở bản DEL. So với giá niêm yết, MG HS DEL rẻ hơn đến 169 triệu đồng. Với giá bán chạm đáy mới tại đại lý, MG HS DEL rẻ hơn cả bản cao cấp của một số mẫu SUV hạng A như Kia Sonet hay Hyundai Venue. Được biết, những chiếc MG HS giảm giá mạnh này tại đại lý đều là xe sản xuất năm 2023 (số VIN 2023). Đây là động thái nhằm đẩy hàng tồn của đại lý. Trong khi đó, phiên bản LUX của MG HS hiện không còn xe số VIN 2023. Ưu đãi tại đại lý có lẽ đã bao gồm khuyến mãi của hãng. Trong tháng 10/2024 này, MG tiếp tục tặng lệ phí trước bạ, cộng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất với tổng giá trị 80 triệu đồng ở bản DEL và 85 triệu đồng ở bản LUX cho khách hàng mua HS. Tuy có lợi thế về mặt giá bán nhưng MG HS DEL lại sở hữu trang bị không quá nổi bật. Theo đó, ở bản tiêu chuẩn, mẫu SUV cỡ C này được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, pha tự động bật/tắt/tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn chào mừng, đèn chờ dẫn đường, vành hợp kim 18 inch và gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/gập tự động/sấy gương/tích hợp đèn báo rẽ. Bản DEL không có gạt mưa tự động, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện và tay nắm cửa mạ crôm như bản LUX. Bên trong xe, MG HS DEL sở hữu ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa chỉnh cơ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, 4 cổng USB, phanh tay điện tử và đèn viền trang trí nội thất 256 màu. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu xe này không có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh Bose 8.1 với 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và sạc điện thoại không dây. Trang bị an toàn của xe gồm có 4 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa xe an toàn và hỗ trợ xuống dốc. Camera 360 độ không được trang bị cho MG HS DEL. "Trái tim" của mẫu SUV cỡ C này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Video: MG HS 2024 chốt giá từ 699 triệu tại Việt Nam.

MG HS mới ra mắt Việt Nam từ tháng 1/2024 với 2 phiên bản là DEL và LUX cùng giá niêm yết lần lượt 699 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, mẫu xe này liên tục được cả hãng và đại lý giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Theo đó, một số đại lý MG ở Việt Nam hiện đang rao bán mẫu SUV cỡ C này với giá chỉ 530 triệu ở bản DEL. So với giá niêm yết, MG HS DEL rẻ hơn đến 169 triệu đồng. Với giá bán chạm đáy mới tại đại lý, MG HS DEL rẻ hơn cả bản cao cấp của một số mẫu SUV hạng A như Kia Sonet hay Hyundai Venue. Được biết, những chiếc MG HS giảm giá mạnh này tại đại lý đều là xe sản xuất năm 2023 (số VIN 2023). Đây là động thái nhằm đẩy hàng tồn của đại lý. Trong khi đó, phiên bản LUX của MG HS hiện không còn xe số VIN 2023. Ưu đãi tại đại lý có lẽ đã bao gồm khuyến mãi của hãng. Trong tháng 10/2024 này, MG tiếp tục tặng lệ phí trước bạ, cộng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất với tổng giá trị 80 triệu đồng ở bản DEL và 85 triệu đồng ở bản LUX cho khách hàng mua HS. Tuy có lợi thế về mặt giá bán nhưng MG HS DEL lại sở hữu trang bị không quá nổi bật. Theo đó, ở bản tiêu chuẩn, mẫu SUV cỡ C này được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, pha tự động bật/tắt/tự động điều chỉnh góc chiếu, đèn chào mừng, đèn chờ dẫn đường, vành hợp kim 18 inch và gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/gập tự động/sấy gương/tích hợp đèn báo rẽ. Bản DEL không có gạt mưa tự động, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện và tay nắm cửa mạ crôm như bản LUX. Bên trong xe, MG HS DEL sở hữu ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa chỉnh cơ, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, 4 cổng USB, phanh tay điện tử và đèn viền trang trí nội thất 256 màu. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu xe này không có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh Bose 8.1 với 6 loa, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và sạc điện thoại không dây. Trang bị an toàn của xe gồm có 4 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa xe an toàn và hỗ trợ xuống dốc. Camera 360 độ không được trang bị cho MG HS DEL. "Trái tim" của mẫu SUV cỡ C này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Video: MG HS 2024 chốt giá từ 699 triệu tại Việt Nam.