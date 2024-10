Cận cảnh Toyota Vios 2023 "chạy chán" bán 500 triệu tại Hà Nội

Toyota Vios tại Việt Nam là mẫu sedan cỡ B rất được ưa chuộng nhờ vào khả năng vận hành bền bỉ và mức giá hợp lý. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2023, doanh số của Vios đã không còn ấn tượng như trước, thường xuyên "hụt hơi" trước các đối thủ như Hyundai Accent và Honda City. Vào tháng 5/2023, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của Toyota Vios. So với phiên bản trước, Toyota Vios đời 2023 được cải tiến về thiết kế và trang bị, nhưng động cơ vẫn giữ nguyên. Trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Hà Nôi, một chiếc Toyota Vios 2023 rao bán đang được nhiều người dùng quan tâm khi đang rao bán với mức giá nhỉnh 500 triệu đồng. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe thuộc phiên bản G cao cấp nhất, có ngoại thất màu cát, với chỉ số ODO là 30.000 km. Tình trạng xe vẫn rất mới. Kích thước tổng thể của Toyota Vios 2023 là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, với chiều dài cơ sở đạt 2.550 mm và khoảng sáng gầm xe là 133 mm. Xe được thiết kế lại phần đầu cân đối, vuông vức hơn. Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn, tạo hình khoẻ khoắn. Cản trước và mặt ca-lăng cũng được thiết kế lại nhưng khá rối so với bản cũ. So với bản đời tiền nhiệm trước đó, hãng xe Nhật Bản đã thay đổi thiết kế la-zăng, trong khi kích thước vẫn giữ 15 inch. Không có khác biệt nào về đèn hậu trên bản mới. Riêng cản sau với dải phản quang được tinh chỉnh lại. Ở nội thất, Vios 2023 không thay đổi nhiều cách sắp xếp các chi tiết. Hãng nâng cấp màn hình từ 7 inch lên 9 inch, vô-lăng thêm lẫy chuyển số cho bản G. Hai bản thấp hơn thêm cổng sạc USB cho hàng ghế sau. Bên trong khoang lái, Toyota Vios 2023 có vô-lăng bọc da 3 chấu thể thao, cụm đồng hồ Optitron với màn hình TFT 4.2 inch, màn hình cảm ứng 9 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động và ghế ngồi bọc da thể thao màu đen, cùng cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế thứ hai. Toyota Vios G sử dụng khối động cơ 2NR-FE có dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Xe đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Toyota Vios 2023 cũng có thêm hai tính năng an toàn mới thuộc gói TSS là cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và 2 tính năng mới này được bổ sung cho phiên bản G. Mức giá xe Toyota Vios 2023 bản G hiện niêm yết là 592 triệu đồng. Để lăn bánh, người dùng sẽ cần khoảng 680 triệu đồng. Như vậy, người bán đã chấp nhận mức khấu hao khoảng 175 triệu đồng cho một chiếc Toyota Vios G mới chạy được chỉ 30.000 km. Theo các chuyên gia cho hay, với những khách hàng không ngại mua xe đã qua sử dụng và đang muốn tìm kiếm một chiếc xe bền đẹp giữ giá, chiếc Toyota Vios 2023 bản G cao cấp này có thể là một lựa chọn hấp dẫn. Video: Đánh giá Toyota Vios 2023 tại Việt Nam.

