SUV hạng A mới của Hyundai "lộ hàng", đèn LED giống SantaFe 2024

Hyundai đã xác nhận sẽ tung ra một mẫu SUV hạng A mới ở thị trường Ấn Độ để cạnh tranh với Tata Punch. Tuy nhiên, thay vì đưa mẫu xe Casper được phát triển dựa trên Grand i10 đến Ấn Độ, hãng Hyundai lại phát triển một sản phẩm mới. Có tên mã Ai3, mẫu SUV hạng A mới của Hyundai đã bất ngờ bị bắt gặp trong một hầm để xe ở Hàn Quốc. Được định vị thấp hơn đàn anh Venue ở thị trường Ấn Độ, mẫu SUV hạng A này hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Theo tin đồn, tân binh của nhà Hyundai sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ K1, dùng chung với mẫu xe Santro đã bị "khai tử" tại Ấn Độ. Rất có thể mẫu SUV hạng A này sẽ được dùng để thay cho vị trí do Hyundai Santro bỏ lại. Qua những hình ảnh chụp trong hầm để xe, có thể thấy mẫu SUV hạng A giá rẻ của Hyundai được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra một số trang bị trên mẫu xe này. Trong đó, đáng chú ý nhất là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Cụ thể, dải đèn LED định vị ban ngày của xe được thiết kế hình chữ "H", tương tự Hyundai SantaFe thế hệ mới, và nằm phía trên. Có vẻ như đây sẽ là chi tiết thiết kế đặc trưng mới của xe Hyundai trong tương lai. Bên dưới là cụm đèn pha được thiết kế vuông vức. Ngoài ra, mẫu SUV hạng A mới của Hyundai còn có baga nóc khá nổi bật và cửa sổ trời. Khác với Hyundai Casper đang bán tại Hàn Quốc, mẫu xe này được trang bị tay nắm cửa nằm trên cửa sau thay vì ở cột C. Bên dưới còn có bộ vành với thiết kế 5 chấu và phối 2 màu. Hiện chưa có thông tin về kích thước cũng như trang bị của mẫu SUV hạng A này. Tuy nhiên, xe có thể sở hữu kích thước ngang ngửa Hyundai Casper, bao gồm chiều dài 3.595 mm, chiều rộng 1.595 mm, chiều cao 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.400 mm. Dù có kích thước nhỏ nhưng mẫu SUV hạng A mới của Hyundai vẫn đi kèm nội thất 4 chỗ ngồi. Theo dự đoán, xe sẽ có những trang bị như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và cửa sổ trời chỉnh điện. Nếu giống Hyundai Casper thì mẫu xe này dự kiến sẽ có trang bị an toàn khá đầy đủ như 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và hỗ trợ đèn pha. Thậm chí, ở bản cao cấp, Hyundai Casper còn có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense tùy chọn, bổ sung tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước khi sang đường, hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cho xe. Nhiều khả năng mẫu SUV hạng A mới của thương hiệu Hàn Quốc sẽ dùng động cơ giống Hyundai Grand i10 đang bán tại Ấn Độ. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 81 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động. Dự kiến, mẫu SUV hạng A Hyundai 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm sau để có thể nhanh chóng giành khách của đối thủ nội địa Tata Punch. Gần như không có đối thủ trực tiếp, Tata Punch hiện thu về doanh số trung bình khoảng 12.000 xe/tháng tại thị trường Ấn Độ. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ A - Hyundai Casper giá rẻ.

Hyundai đã xác nhận sẽ tung ra một mẫu SUV hạng A mới ở thị trường Ấn Độ để cạnh tranh với Tata Punch. Tuy nhiên, thay vì đưa mẫu xe Casper được phát triển dựa trên Grand i10 đến Ấn Độ, hãng Hyundai lại phát triển một sản phẩm mới. Có tên mã Ai3, mẫu SUV hạng A mới của Hyundai đã bất ngờ bị bắt gặp trong một hầm để xe ở Hàn Quốc. Được định vị thấp hơn đàn anh Venue ở thị trường Ấn Độ, mẫu SUV hạng A này hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Theo tin đồn, tân binh của nhà Hyundai sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ K1, dùng chung với mẫu xe Santro đã bị "khai tử" tại Ấn Độ. Rất có thể mẫu SUV hạng A này sẽ được dùng để thay cho vị trí do Hyundai Santro bỏ lại. Qua những hình ảnh chụp trong hầm để xe, có thể thấy mẫu SUV hạng A giá rẻ của Hyundai được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận ra một số trang bị trên mẫu xe này. Trong đó, đáng chú ý nhất là hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Cụ thể, dải đèn LED định vị ban ngày của xe được thiết kế hình chữ "H", tương tự Hyundai SantaFe thế hệ mới, và nằm phía trên. Có vẻ như đây sẽ là chi tiết thiết kế đặc trưng mới của xe Hyundai trong tương lai. Bên dưới là cụm đèn pha được thiết kế vuông vức. Ngoài ra, mẫu SUV hạng A mới của Hyundai còn có baga nóc khá nổi bật và cửa sổ trời. Khác với Hyundai Casper đang bán tại Hàn Quốc, mẫu xe này được trang bị tay nắm cửa nằm trên cửa sau thay vì ở cột C. Bên dưới còn có bộ vành với thiết kế 5 chấu và phối 2 màu. Hiện chưa có thông tin về kích thước cũng như trang bị của mẫu SUV hạng A này. Tuy nhiên, xe có thể sở hữu kích thước ngang ngửa Hyundai Casper, bao gồm chiều dài 3.595 mm, chiều rộng 1.595 mm, chiều cao 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.400 mm. Dù có kích thước nhỏ nhưng mẫu SUV hạng A mới của Hyundai vẫn đi kèm nội thất 4 chỗ ngồi. Theo dự đoán, xe sẽ có những trang bị như màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và cửa sổ trời chỉnh điện. Nếu giống Hyundai Casper thì mẫu xe này dự kiến sẽ có trang bị an toàn khá đầy đủ như 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và hỗ trợ đèn pha. Thậm chí, ở bản cao cấp, Hyundai Casper còn có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense tùy chọn, bổ sung tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước khi sang đường, hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cho xe. Nhiều khả năng mẫu SUV hạng A mới của thương hiệu Hàn Quốc sẽ dùng động cơ giống Hyundai Grand i10 đang bán tại Ấn Độ. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 81 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động. Dự kiến, mẫu SUV hạng A Hyundai 2024 sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm sau để có thể nhanh chóng giành khách của đối thủ nội địa Tata Punch. Gần như không có đối thủ trực tiếp, Tata Punch hiện thu về doanh số trung bình khoảng 12.000 xe/tháng tại thị trường Ấn Độ. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ A - Hyundai Casper giá rẻ.