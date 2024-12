SUV điện Volvo EX90 2025 do Trung Quốc sản xuất lộ diện

Gần đây, MIIT Trung Quốc đã tiết lộ thông tin về phạm vi hoạt động và dung lượng pin của mẫu SUV chạy điện thuần túy Volvo EX90 2025 mới sản xuất trong nước, có phạm vi hoạt động tối đa là 730 km. 5 phiên bản đã được công bố tại thời điểm này. Dự kiến ra mắt chính thức vào năm 2025. Volvo EX90 sản xuất Trung Quốc là phiên bản điện khí hóa của mẫu SUV chạy bằng xăng Volvo XC90. Về mặt công suất, cả năm phiên bản Volvo EX90 sản xuất tại Trung Quốc đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh hai động cơ, kết hợp với bộ pin lithium ba thành phần 111 kWh, cung cấp tùy chọn phạm vi hoạt động là 710 km và 730 km. Pin nặng 663 kg. Mỗi phiên bản có trọng lượng xe không tải khác nhau: 2732 kg, 2751 kg, 2764 kg, 2745 kg và 2780 kg. Tốc độ tối đa là 180 km/h. Phiên bản công suất thấp: Động cơ điện phía trước 173 kW (232 mã lực), động cơ điện phía sau 127 kW (170 mã lực) Phiên bản công suất cao: Động cơ điện phía trước 180 kW (241 mã lực), động cơ điện phía sau 200 kW (268 mã lực) Hơn nữa, các phiên bản công suất cao được công bố trước đó có thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h là 4,9 giây và thời gian sạc nhanh là 30 phút để sạc từ 10% đến 80%. Đánh giá từ hình ảnh được công bố, thiết kế phù hợp với phiên bản ở nước ngoài, với các yếu tố như lưới tản nhiệt phía trước đóng, logo thương hiệu phát sáng, tay nắm cửa ẩn và đèn hậu hình chữ C. Dấu hiệu đuôi xe là logo Volvo Châu Á Thái Bình Dương, biểu thị trạng thái của xe là phiên bản nội địa Trung Quốc. Lưới tản nhiệt chủ động cũng được tích hợp để tối ưu hóa luồng không khí nhằm cải thiện hiệu quả. Ngoài ra, một số phiên bản có thân xe hai màu. Các cấu hình tùy chọn bao gồm vành 21 inch và 22 inch, cũng như máy rửa đèn pha và kính riêng tư. Được xây dựng dựa trên nền tảng SPA2 (Kiến trúc sản phẩm có thể mở rộng) của Volvo, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Volvo EX90 sản xuất tại Trung Quốc lần lượt là 5037/1964/1747 mm và chiều dài cơ sở là 2985 mm. Chiều dài dài hơn 84 mm so với Volvo XC90 hiện có trên thị trường. Bên trong, buồng lái tiếp tục thiết kế của gia đình Volvo và có bảng điều khiển nhiều lớp tích hợp cửa thoát khí điều hòa, màn hình điều khiển trung tâm dọc 14,5 inch và bảng đồng hồ LCD đầy đủ. Cấu hình nội thất cũng dự kiến sẽ cung cấp hệ thống sưởi/thông gió ghế trước, hệ thống phát hiện chất lượng không khí và khả năng hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2. Mức giá xe Volvo EX90 2025 do Trung Quốc sản xuất hiện chua công bố chính thức. Video: Giới thiệu mẫu SUV điện Volvo EX90 2025.

