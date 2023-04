SUV cỡ trung FAW Bestune T90 lộ diện, màn hình giải trí siêu to

Những mẫu xe SUV cỡ trung luôn thu hút các khách hàng trẻ tìm đến trải nghiệm và đó là lý do vì sao phân khúc này luôn tấp nập các hãng xe tranh tài, trong đó, nhiều hãng xe Trung Quốc liên tục tung ra các mẫu xe mới, đáng chú ý chính là mẫu FAW Bestune T90 2024 mới. Dù chưa có thông tin chính thức nào về ngày vén màn xe Bestune T90 nhưng mẫu SUV cỡ trung của tập đoàn FAW, nhà sản xuất ôtô đầu tiên của Trung Quốc đã bị rò rỉ trên mạng xã hội nước này. Sau 2 bức ảnh hé lộ về về thiết kế ngoại thất của xe, đến nay, mẫu xe SUV FAW Bestune T90 cũng đã lộ diện hình ảnh bên trong khoang lái và điểm thu hút người xem chính là màn hình siêu to, dựng dọc, hứa hẹn sẽ mang đến các trải nghiệm rất thú vị cho người dùng. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy Bestune T90 sử dụng kiểu dáng màn hình điều khiển trung tâm giống với các phiên bản xe Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới đang bán tại Việt Nam, kích thước cũng rất lớn. Vô lăng ba chấu vát đáy thẳng có tích hợp thêm các nút bấm vật lý thông thường, không phải dạng cảm ứng. Màn hình giải trí to lớn này được vuốt cong xuống bảng điều khiển trung tâm, nơi có sự hiện diện của cần số và chỗ để sạc điện thoại thông minh, tiếp đó là phía dưới có 2 hộc đựng cốc, ly, lon nước và cuối cùng là khoảng trống để chứa 1 số vật dụng cá nhân. So với ngôn ngữ thiết kế nội thất của các mẫu anh em khác là T99 và T77 đã ra mắt, khoang lái của T90 rất mới. Khả năng vận hành của không gian phía sau Bestune T90 quả thực xứng tầm với định vị của một chiếc SUV cỡ trung. Qua những bức ảnh chụp lén, có thể thấy khoảng để chân phía sau vẫn rộng rãi và có những cấu hình như hốc gió sau, hộc chứa đồ giá đỡ và cửa gió điều hòa riêng, xe thuộc bản 5 chỗ ngồi. Về ngoại thất, mặt trước của Bestune T90 tương đối độc đáo, với lưới tản nhiệt được hình thành từ 5 thanh ngang mạ crôm, ngoài ra, phía trên còn có cụm đèn LED có thiết kế hẹp và dài, nối liền chính giữa bằng dải trang trí màu đen, tại vị trí này cũng có sẵn dải đèn xuyên thấu để tùy chọn lắp đặt. Bên dưới là đèn pha tách rời cùng hốc gió trước lớn. Phần đuôi xe vẫn mang âm hưởng của mặt trước chủ yếu là các đường nét chạy ngang, chính giữa cụm đèn hậu dài và hẹp là logo của hãng Bestune. Cản sau xuất hiện ống xả lớn đặt đối xứng cùng các thanh trang trí mạ crôm. Về hệ thống truyền động, chiếc xe SUV cỡ trung Bestune T90 của tập đoàn FAW được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít và 2.0 lít với công suất tối đa lần lượt là 166 mã lực và 248 mã lực. Dự đoán, mức giá xe FAW Bestune T90 sẽ khá cạnh tranh. Video: Chi tiết SUV FAW Bestune T99 của Trung Quốc.

Những mẫu xe SUV cỡ trung luôn thu hút các khách hàng trẻ tìm đến trải nghiệm và đó là lý do vì sao phân khúc này luôn tấp nập các hãng xe tranh tài, trong đó, nhiều hãng xe Trung Quốc liên tục tung ra các mẫu xe mới, đáng chú ý chính là mẫu FAW Bestune T90 2024 mới. Dù chưa có thông tin chính thức nào về ngày vén màn xe Bestune T90 nhưng mẫu SUV cỡ trung của tập đoàn FAW, nhà sản xuất ôtô đầu tiên của Trung Quốc đã bị rò rỉ trên mạng xã hội nước này. Sau 2 bức ảnh hé lộ về về thiết kế ngoại thất của xe, đến nay, mẫu xe SUV FAW Bestune T90 cũng đã lộ diện hình ảnh bên trong khoang lái và điểm thu hút người xem chính là màn hình siêu to, dựng dọc, hứa hẹn sẽ mang đến các trải nghiệm rất thú vị cho người dùng. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy Bestune T90 sử dụng kiểu dáng màn hình điều khiển trung tâm giống với các phiên bản xe Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới đang bán tại Việt Nam, kích thước cũng rất lớn. Vô lăng ba chấu vát đáy thẳng có tích hợp thêm các nút bấm vật lý thông thường, không phải dạng cảm ứng. Màn hình giải trí to lớn này được vuốt cong xuống bảng điều khiển trung tâm, nơi có sự hiện diện của cần số và chỗ để sạc điện thoại thông minh, tiếp đó là phía dưới có 2 hộc đựng cốc, ly, lon nước và cuối cùng là khoảng trống để chứa 1 số vật dụng cá nhân. So với ngôn ngữ thiết kế nội thất của các mẫu anh em khác là T99 và T77 đã ra mắt, khoang lái của T90 rất mới. Khả năng vận hành của không gian phía sau Bestune T90 quả thực xứng tầm với định vị của một chiếc SUV cỡ trung. Qua những bức ảnh chụp lén, có thể thấy khoảng để chân phía sau vẫn rộng rãi và có những cấu hình như hốc gió sau, hộc chứa đồ giá đỡ và cửa gió điều hòa riêng, xe thuộc bản 5 chỗ ngồi. Về ngoại thất, mặt trước của Bestune T90 tương đối độc đáo, với lưới tản nhiệt được hình thành từ 5 thanh ngang mạ crôm, ngoài ra, phía trên còn có cụm đèn LED có thiết kế hẹp và dài, nối liền chính giữa bằng dải trang trí màu đen, tại vị trí này cũng có sẵn dải đèn xuyên thấu để tùy chọn lắp đặt. Bên dưới là đèn pha tách rời cùng hốc gió trước lớn. Phần đuôi xe vẫn mang âm hưởng của mặt trước chủ yếu là các đường nét chạy ngang, chính giữa cụm đèn hậu dài và hẹp là logo của hãng Bestune. Cản sau xuất hiện ống xả lớn đặt đối xứng cùng các thanh trang trí mạ crôm. Về hệ thống truyền động, chiếc xe SUV cỡ trung Bestune T90 của tập đoàn FAW được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít và 2.0 lít với công suất tối đa lần lượt là 166 mã lực và 248 mã lực. Dự đoán, mức giá xe FAW Bestune T90 sẽ khá cạnh tranh. Video: Chi tiết SUV FAW Bestune T99 của Trung Quốc.