SUV chạy điện đầu tiên của McLaren mạnh gần 550 mã lực

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc SUV, nhiều thương hiệu vốn không nghĩ đến việc sản xuất xe gầm cao cũng đã phải lấn sân vào thị trường này, bao gồm Aston Martin, Lamborghini và cả Ferrari. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa thuần túy có thể tin tưởng rằng hãng siêu xe McLaren sẽ không làm như vậy.

Chiếc SUV McLaren địa hình này chỉ là một sản phẩm đến từ bộ phận đua xe của thương hiệu. Cụ thể, đó là một chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện sẽ tham gia giải đua Extreme E mùa thứ 2 cùng Emma Gilmour - tay đua nữ đầu tiên của cuộc thi Extreme E. Chiếc SUV đầu tiên của McLaren được sơn thủ công bởi nghệ sĩ kiêm nhà minh họa Vic Lee, hoàn thiện trong màu cam và các bức vẽ độc đáo mô tả rừng rậm Amazon, sa mạc và Bắc Băng Dương để làm nổi bật nơi mà giải đua Extreme E sẽ diễn ra. Để tưởng nhớ quê hương New Zealand của Bruce McLaren - tay đua huyền thoại kiêm nhà sáng lập của McLaren, New Zealand cũng là quê của Emma Gilmour, một đồ họa đặc biệt được dán lên nóc xe, cùng với lời cam kết "Count Us In" của McLaren Racing nổi bật ở phía trước. Theo trang web chính thức của Extreme E, tất cả các xe tham gia giải đua đều dùng động cơ điện kép sản sinh công suất 543 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,5 giây. SUV McLaren được trang bị bộ pin 54 kWh và nặng 1.780 kg. Cũng giống như tất cả những chiếc xe khác cạnh tranh tại Extreme E, chiếc SUV điện của McLaren có chiều rộng khủng khiếp, ở mức 2,3 mét, hơn cả Lamborghini Aventador SVJ đang là mẫu xe thương mại rộng nhất hiện nay (2,09 mét khi không tính gương chiếu hậu). SUV McLaren thậm chí còn rộng hơn Hummer H1 hoặc Toyota Mega Cruiser. Giải vô địch Extreme E 2022 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 19-20/2 năm sau tại Ả Rập Xê Út. Video: Giới thiệu chiếc SUV địa hình McLaren Extreme E 2022.

