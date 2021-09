Diện kiến McLaren 765LT MSO "độc nhất vô nhị" vừa đến Canada

Vừa qua, một chiếc McLaren 765LT đặc biệt được hoàn thiện bởi MSO đã cập bến McLaren Montréal, Canada. Chiếc xe mang trên mình lớp áo ngoại thất màu xanh rêu Dyno Green và đây chính là màu sắc được chế tạo để dành riêng cho chiếc xe này. Đây là phiên bản hiệu năng cao của McLaren 720S và sự xuất hiện của 765LT đi kèm với một lời tuyên bố đến từ McLaren rằng đây là phiên bản vượt trội về mặt hiệu năng vận hành. Vì là phiên bản nâng cấp, chiếc siêu xe McLarren 765LT dĩ nhiên sẽ nhẹ hơn, mạnh hơn và đặc biệt hơn cả là mang đến cho người lái cảm giác phấn khích tột độ khi cầm vô-lăng siêu xe Anh Quốc. Tuy nhiên, McLaren chỉ sản xuất giới hạn 765 chiếc bán ra trên toàn thế giới và chiếc 765LT này thuộc số ít những chiếc được MSO hoàn thiện tới từng chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh màu sơn ngoại thất xanh rêu Dyno Green, chiếc McLaren 765LT MSO hàng thửa này còn sở hữu loạt chi tiết trang trí ấn tượng ở ngoại thất. Chiếc xe được phối kết hợp với màu vàng đồng mang tên “Satin Velocity Bronze”. Màu sắc này được sử dụng rộng rãi ở cả các chi tiết ngoại thất cho đến trong nội thất của xe. Ở ngoại thất, các phần viền líp trước, líp hông cũng như bộ khuếch tán sau đều được sơn màu vàng đồng độc đáo này. Chữ 765LT được sơn đen trên phần viền líp cửa màu vàng đồng Satin Velocity Bronze. Bộ mâm đa chấu đặc trưng của phiên bản 765LT cũng sở hữu màu sơn tương tự, từ đây kết hợp một cách hài hòa với diện mạo ngoại thất độc đáo của chiếc xe. Theo yêu cầu của chủ sở hữu, đội ngũ cá nhân hóa từ MSO đã trang trí thêm cho phần thân xe loạt các hình trang trí ấn tượng. Hai bên hốc gió ở dưới cửa xe được hoàn thiện với hai họa tiết quốc kỳ cách điệu màu trắng đen. Ở cửa trái, MSO đã trang trí quốc kỳ của Vương Quốc Anh còn cửa phải lại được đặt quốc kỳ của Canada. Hai lá cờ này chính là sự biểu trưng cho nguồn gốc của chiếc xe cũng như là nơi mà chiếc xe sẽ được bàn giao tới và được sử dụng là Anh Quốc và Canada. Phần thân xe phía sau được trang trí bởi logo đầu tiên của thương hiệu McLaren. Logo đầu tiên của thương hiệu được thiết kế vào năm 1964 bởi Michael Turner - Họa sĩ nổi tiếng chuyên về lĩnh vực đua xe và là bạn thân của Bruce McLaren. Ông đã vẽ logo này dành cho Đội đua Bruce McLaren còn non trẻ ở thời bấy giờ. Ở giữa logo này chính là hình vẽ chú chim Kiwi, biểu tượng quốc gia của quê hương Bruce, New Zealand. Logo này còn có hình vẽ mô phỏng hình dáng của chiếc xe đua với nhiều ý nghĩa. Chủ sở hữu chiếc 765LT đã quyết định lựa chọn đem logo này trang trí cho chiếc xe độc nhất của mình như một lời tri ân tới quá khứ huy hoàng của thương hiệu McLaren. Về nội thất, chiếc 765LT này đã được đội ngũ MSO thiết kế và trang trí với loạt chi tiết ấn tượng. Xe sở hữu bộ ghế đua carbon cùng các phần da Alcantara màu xanh rêu, tựa đầu được thêu khắc họa lại hình ảnh của chiếc 765LT với những đường chỉ màu vàng gold Satin Velocity Bronze. Ngoài ra, các chi tiết như phần khung an toàn phía sau ghế ngồi, các chi tiết ốp trên bảng điều khiển trung tâm, các cần số trên vô lăng, bàn đạp đều được hoàn thiện với màu sơn Satin Velocity Bronze ăn nhập với diện mạo ngoại thất của xe. Ngoài ra, vô lăng của xe được bọc da Alcantara màu xanh rêu kết hợp với phần ốp bằng carbon nhám. Logo MSO được sơn màu vàng gold nổi bật. Thay cho phần bậc cửa carbon thường thấy trên 765LT, chiếc xe được trang bị phần bậc cửa bọc da Alcantara màu đen kết hợp với tên của huyền thoại Bruce McLaren được thêu với chỉ màu vàng Gold. Có thể thấy, với những trang bị cực kỳ ấn tượng, chiếc McLaren 765LT này là một trong những chiếc 765LT đẹp nhất từng được xuất xưởng với những chi tiết được hoàn thiện một cách công phu với tay nghề cao của những người thợ từ McLaren, McLaren 765LT sử dụng khối động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 4.0 lít với mã M840T (tương tự với 720S) nhưng đã được nâng cấp triệt để giúp sản sinh công suất tối đa 755 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 799 Nm. Kết hợp với hộp số 7 cấp ly hợp kép SSG với khả năng sang số nhanh hơn 720S 15%, 765LT chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h trong 7,2 giây và tốc độ tối đa giảm từ 341 km/h xuống 330 km/h do thiết kế khí động học tạo lực ép xuống mặt đường lớn hơn. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 765LT Spider hoàn toàn mới.

