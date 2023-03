Subaru Forester GT 2023 hơn 1 tỷ đồng sắp về Việt Nam "đấu" Honda CR-V

Bangkok International Motor Show (BIMS) có thể nói là một trong những triển lãm ôtô lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Không để người tham quan triển lãm thất vọng, BIMS năm nay là nơi ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới. Subaru Forester GT 2023 mới là một trong số đó. Tại thị trường Thái Lan, xe có 2 phiên bản là 2.0 iL GT LITE và 2.0 iS GT. Giá xe Subaru Forester GT 2023 tương ứng của 2 phiên bản này là 1,52 triệu Baht (khoảng 1,048 tỷ đồng) và 1,66 triệu Baht (1,145 tỷ đồng). So với bản thường, mẫu xe SUV Subaru Forester GT 2023 tạo sự khác biệt bằng bộ body kit thể thao hơn. Theo đó, xe được bổ sung ốp cản trước, ốp bên sườn và ốp cản sau màu bạc mới. Nẹp màu bạc bên dưới hốc gió trung tâm của xe được sơn thành màu đen. Ngoài ra, Subaru Forester GT 2023 còn có cánh gió mui màu đen... ... và bộ vành hợp kim 18 inch mới. Bộ vành này có thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu nhưng chỉ dành cho bản 2.0 iS GT. Trong khi đó, bản 2.0 iL GT LITE được trang bị vành hợp kim 17 inch. Những trang bị ngoại thất còn lại của xe không khác gì bản thường. Subaru Forester GT 2023 cũng có đèn pha LED với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù sau, baga nóc, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ LED và anten vây cá mập. Riêng bản 2.0 iS GT sẽ có thêm đèn sương mù LED phía trước, đèn pha chiếu sáng theo góc đánh lái và cửa cốp chỉnh điện chống kẹt. Bên trong Subaru Forester GT 2023 chỉ có một thay đổi là ghế bọc da, khâu quả trám sang trọng và thể thao hơn. Trong khi đó, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, tựa đầu ghế chỉnh tùy ý, ghế nhớ vị trí... Ghế sau gập 60:40 ... màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, đèn LED nội thất, cửa kính chỉnh điện chống kẹt và bộ bàn đạp bằng nhôm cũng có bên trong mẫu xe này. Tất nhiên, Subaru Forester GT 2023 không thể thiếu những trang bị an toàn như 7 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống phân phối mô-men xoắn khi ôm cua và hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight 4.0, đi kèm 2 camera âm thanh nổi phía trước. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ C này có những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống phanh kèm đánh lái khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường, kiểm soát chân ga tiền va chạm và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Chưa dừng ở đó, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Tính năng chỉnh đèn pha tự động và phát hiện vật thể phía sau chỉ dành cho bản 2.0 iS GT. Động cơ của Subaru Forester GT 2023 không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đặc trưng. Xe có 3 chế độ lái là Normal (thông thường), Snow/Dirt (đường tuyết/bụi) và Deep Snow/Mud (tuyết sâu/bùn). Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 7 màu sắc là nâu đồng Brilliant Bronze, xanh lá Cascade Green, xám Magnetite Gray, trắng Crystal White, bạc Ice Silver, đen Crystal Black và xanh dương Horizon Blue. Sau Thái Lan, Subaru Forester GT 2023 dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester GT 2023 mới.

Bangkok International Motor Show (BIMS) có thể nói là một trong những triển lãm ôtô lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Không để người tham quan triển lãm thất vọng, BIMS năm nay là nơi ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới. Subaru Forester GT 2023 mới là một trong số đó. Tại thị trường Thái Lan, xe có 2 phiên bản là 2.0 iL GT LITE và 2.0 iS GT. Giá xe Subaru Forester GT 2023 tương ứng của 2 phiên bản này là 1,52 triệu Baht (khoảng 1,048 tỷ đồng) và 1,66 triệu Baht (1,145 tỷ đồng). So với bản thường, mẫu xe SUV Subaru Forester GT 2023 tạo sự khác biệt bằng bộ body kit thể thao hơn. Theo đó, xe được bổ sung ốp cản trước, ốp bên sườn và ốp cản sau màu bạc mới. Nẹp màu bạc bên dưới hốc gió trung tâm của xe được sơn thành màu đen. Ngoài ra, Subaru Forester GT 2023 còn có cánh gió mui màu đen... ... và bộ vành hợp kim 18 inch mới. Bộ vành này có thiết kế đa chấu và phay xước 2 màu nhưng chỉ dành cho bản 2.0 iS GT. Trong khi đó, bản 2.0 iL GT LITE được trang bị vành hợp kim 17 inch. Những trang bị ngoại thất còn lại của xe không khác gì bản thường. Subaru Forester GT 2023 cũng có đèn pha LED với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù sau, baga nóc, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ LED và anten vây cá mập. Riêng bản 2.0 iS GT sẽ có thêm đèn sương mù LED phía trước, đèn pha chiếu sáng theo góc đánh lái và cửa cốp chỉnh điện chống kẹt. Bên trong Subaru Forester GT 2023 chỉ có một thay đổi là ghế bọc da, khâu quả trám sang trọng và thể thao hơn. Trong khi đó, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, tựa đầu ghế chỉnh tùy ý, ghế nhớ vị trí... Ghế sau gập 60:40 ... màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, đèn LED nội thất, cửa kính chỉnh điện chống kẹt và bộ bàn đạp bằng nhôm cũng có bên trong mẫu xe này. Tất nhiên, Subaru Forester GT 2023 không thể thiếu những trang bị an toàn như 7 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống phân phối mô-men xoắn khi ôm cua và hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight 4.0, đi kèm 2 camera âm thanh nổi phía trước. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ C này có những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống phanh kèm đánh lái khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường, kiểm soát chân ga tiền va chạm và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Chưa dừng ở đó, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Tính năng chỉnh đèn pha tự động và phát hiện vật thể phía sau chỉ dành cho bản 2.0 iS GT. Động cơ của Subaru Forester GT 2023 không có gì mới. Xe vẫn dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD đặc trưng. Xe có 3 chế độ lái là Normal (thông thường), Snow/Dirt (đường tuyết/bụi) và Deep Snow/Mud (tuyết sâu/bùn). Khi mua mẫu xe này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 7 màu sắc là nâu đồng Brilliant Bronze, xanh lá Cascade Green, xám Magnetite Gray, trắng Crystal White, bạc Ice Silver, đen Crystal Black và xanh dương Horizon Blue. Sau Thái Lan, Subaru Forester GT 2023 dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester GT 2023 mới.