Cận cảnh Subaru Crosstrek 2023 từ 868 triệu đồng, "đối thủ" Hyundai Creta

Trong sự kiện Tuần lễ Ô tô Jakarta 2023 diễn ra vào hôm 10/3 vừa qua, hãng Subaru đã chính thức giới thiệu mẫu xe Crosstrek với khách hàng Indonesia. Subaru Crosstrek 2023 mới là mẫu SUV cỡ B được phân phối để thay thế XV cũ ở thị trường Đông Nam Á này. Ở thị trường Indonesia, giá xe Subaru Crosstrek 2023 khởi điểm 549,5 triệu Rupiah (khoảng 868 triệu đồng). So với các mẫu SUV cỡ B khác đang bán tại Indonesia như Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos và Suzuki Grand Vitara, Subaru Crosstrek 2023 đắt hơn nhiều. Đồng thời, mẫu xe này cũng đắt hơn 50 triệu Rupiah so với Subaru XV cũ. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Indonesia sẽ nhận về mẫu SUV cỡ B được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp Lineartronic và hệ dẫn động 2 cầu nổi tiếng của thương hiệu Subaru. Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ B tại Indonesia được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Đó cũng là điểm nhấn khác biệt của mẫu xe SUV Subaru Crosstrek 2023. Ngoài ra, Crosstrek 2023 còn có kích thước khá lớn nếu so với những mẫu SUV cỡ B khác. Ở thế hệ mới, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.480 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm và chiều cao gầm 220 mm. Trong khi đó, bộ ba Honda HR-V, Hyundai Creta và Kia Seltos có chiều dài cơ sở chỉ 2.610 mm. Với kích thước này, Subaru Crosstrek 2023 ngang ngửa Toyota Corolla Cross. Bên ngoài, Subaru Crosstrek 2023 chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế so với thế hệ cũ. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt lớn hơn, tích hợp nẹp mạ crôm bao quanh logo của hãng Subaru, đèn pha LED gọn gàng hơn, cản trước mới và nẹp nhựa màu đen ở hốc bánh cũng như bệ cửa. Chắn bùn trước, vành hợp kim, baga nóc, đèn hậu LED, cửa cốp và cản sau của xe cũng được làm mới. Bước vào bên trong mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Indonesia sẽ bắt gặp nội thất cải tiến với ghế bọc da, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng Bảng đồng hồ analog kết hợp với màn hình đa thông tin và màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch nằm dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Thêm vào đó là sự biến mất của các nút bấm cơ học trong khi và sàn xe ốp bằng vật liệu chống xước, chống trượt. Đặc biệt, Subaru Crosstrek 2023 còn đi kèm hệ thống trợ lái nâng cao ADAS mang tên EyeSight thế hệ mới nhất. Xe có thêm camera có thể phát hiện cả mô tô và người đi bộ ở góc rộng hơn khi chạy với tốc độ thấp. Nhờ đó, Subaru Crosstrek 2023 có những tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, đánh lái khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường, ngăn lệch làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện chưa rõ sau Indonesia, Subaru Crosstrek 2023 có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Crosstrek 2023.

