"Soi" xe sang Range Rover của ông chủ địa ốc Alibaba

Cụ thể tại văn phòng Công ty CP địa ốc Alibaba, cơ quan công an thu giữ chiếc xe sang Range Rover Evoque màu trắng, mang biển số 51G - 022xx. Chiếc xe sang thương hiệu Anh quốc này thường được chủ tịch Nguyễn Thái Luyện sử dụng di chuyển đi thương thảo, giao dịch làm ăn. Về chiếc xe sang Range Rover của chủ tịch Alibaba, đây là phiên bản Evoque đời cũ khoảng 2012. Xe sở hữu kích thước dài 4.365 mm, rộng 2.125 mm và cao 1.635 mm. Trục cơ sở 2.660 mm và khả năng lội nước sâu 500 mm. Ngoại hình Range Rover Evoque nổi bật với những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô và hai bên thân xe. (Ảnh minh hoạ) Lưới tản nhiệt của xe là loại đục lỗ và vẫn được duy trì từ phiên bản trước cho đến nay. Đèn pha sử dụng bóng bi-xenon có chức năng chuyển hướng theo góc lái. Cản trước lớn có thiết kế khỏe khoắn đậm chất thể thao. Mâm xe 5 chấu đơn kích thước 20 inch. (Ảnh minh hoạ) Đuôi xe cũng được thiết kế khỏe khoắn mang đậm chất thể thao và khí thế của một chiếc Compact SUV dành cho đô thị. Cụm đèn hậu có thiết kế nhỏ nhắn, đặt cân đối hai bên. Cũng giống như phía trước, cản sau được làm lớn, vuốt ngược lên trên. Chụp ống xả làm từ kim loại hình bình hành. (Ảnh minh hoạ) Nội thất bên trong được thiết kế trẻ trung năng động, và cũng rất sang trọng. Vô-lăng bọc da, tích hợp rất nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Chính giữa là logo Range Rover. Hệ thống giải trí với màn hình 8 inch đi kèm đầu đọc CD/AM/FM/USB/bluetooth/AUX... Cụm điều khiển với trung tâm là núm xoay điều chỉnh chế độ vận hành thay thế cần số. (Ảnh minh hoạ) Tại thị trường Việt Nam, Range Rover Evoque phiên bản 2012 sử dụng động cơ xăng Si4 dung tích 2.0L dẫn động 2 cầu, hộp số tự động 6 cấp, công suất tối đa khoảng 240 mã lực. Evoque có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,6 giây và đạt tốc độ tối đa 217 km/h. Trên thị trường xe cũ, giá Range Rover Evoque hiện bán ra khoảng hơn 1,2 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ) Cũng tại công ty CP địa ốc Alibaba. Cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ thêm một chiếc xe ôtô hiệu Innova, 7 chỗ ngồi, biển số 51F - 878xx. Ngoài ra còn có một chiếc xe Kia 5 chỗ ngồi, màu nâu, biển số 51G - 846xx, bên hông cánh cửa trước có in dòng chữ “Địa ốc Alibaba”. Bộ đôi xe máy SH màu trắng mới toanh, chưa gắn biển số. “Hiện cơ quan công an đang tạm giữ các phương tiện gồm ôtô và xe máy của công ty CP địa ốc Alibaba để xác định chủ sở hữu cụ thể, nhằm phục vụ công tác điều tra”, một cán bộ của Công an TP HCM, cho hay. Video: Đánh giá xe Range Rover Evoque Giá cao có đáng mua.

