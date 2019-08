"Soi" xe ôtô điện BMW i3s từ 1,6 tỷ đồng tại Malaysia

Xe ôtô điện BMW i3s về cơ bản là một phiên bản thể thao hơn của dòng i3 được hãng xe Đức giới thiệu vào cuối tháng 08/2017, i3s được xem là một phiên bản nâng cấp facelift giữa đời cho dòng xe i3. "Trái tim" i3s sử dụng một động cơ điện cải tiến sản sinh công suất tối đa 184 mã lực (137 kW) và mô men xoắn cực đại 270Nm. Nhìn chung, i3s có công suất tăng 14 mã lực và 20 Nm so với bản i3 thông thường. Với sức mạnh hơn 180 mã lực, i3s có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/ h trong 6,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 160 km/ h. Để cung cấp năng lượng cho động cơ điện tử, i3s đi kèm với pin lithium-ion (42,2 kWh/ 120 Ah) được bố trí dưới sàn xe. Về ngoại hình, BMW i3s 2019 mới sở hữu cản va mới và đèn pha hình dáng mới. Xe được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED đi cùng với bộ mâm 5 chấu kép BMW i 20 inch (431) với thông số lốp (175/55E20 trước và 195/50R20 sau). Ngoài hệ thống truyền động, hệ thống treo i3s sử dụng lò xo, giảm chấn, bên cạnh đó xe còn được trang bị thanh chống lật (thanh giằng) được phát triển đặc biệt cho xe. Pin của BMW i3s được hãng xe sang BMW bảo hành 08 năm hoặc 100.000 km và được cấu tạo thành từ 8 mô-đun. Rất khó có khả năng các chủ sở hữu sẽ phải thay thế tất cả các mô-đun khi sử dụng trọn đời chiếc xe, nếu cần thiết phải thay thế xe sẽ thông báo cho chủ sở hữu. Được biết, chi phí của một mô-đun là 7.300 RM (khoảng 40 triệu đồng). BMW i3s đi kèm với nhiều hệ thống như: cân bằng điện tử Dynamic Stability Control (DSC) được tối ưu hóa, hệ thống kiểm soát phanh khúc cua - Cornering Brake Control (CBC) và hệ thống kiểm soát lực phanh chủ động (Dynamic Brake Control). Giống như trên i3, i3s được phát triển dựa trên nền tảng BMW i LifeDrive với thân xe làm bằng nhựa gia cố sợi carbon (CFRP) và mô-đun Drive được làm hoàn toàn bằng nhôm. Cabin của i3s được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại bao gồm 2 màn hình hỗ trợ lái TFT LCD 5,7 + màn hình 10,25 inch ở điều khiển trung tâm được liên kết với hệ thống iDrive. Ghế ngồi được bọc da tự nhiên Dark Truffle Vernasca kết hợp với vật liệu nỉ Carum Spice Grey, bảng táp-lô đa tầng được ốp gỗ sang trọng,... Về an toàn, i3s được trang bị gói an toàn Driving Assistant Plus bao gồm camera chiếu hậu, hệ thống điều khiển đậu xe (PDC - Park Distance Control), kiểm soát hành trình chủ động với chức năng Stop & Go, cảnh báo tiền va chạm (Collision Warning), hỗ trợ cảnh báo người đi bộ (Pedestrian Warning Assistant) & chức năng phanh trong thành phố City Function Braking,... Video: Chi tiết xe ôtô điện BMW i3s phiên bản mới.

Xe ôtô điện BMW i3s về cơ bản là một phiên bản thể thao hơn của dòng i3 được hãng xe Đức giới thiệu vào cuối tháng 08/2017, i3s được xem là một phiên bản nâng cấp facelift giữa đời cho dòng xe i3. "Trái tim" i3s sử dụng một động cơ điện cải tiến sản sinh công suất tối đa 184 mã lực (137 kW) và mô men xoắn cực đại 270Nm. Nhìn chung, i3s có công suất tăng 14 mã lực và 20 Nm so với bản i3 thông thường. Với sức mạnh hơn 180 mã lực, i3s có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/ h trong 6,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 160 km/ h. Để cung cấp năng lượng cho động cơ điện tử, i3s đi kèm với pin lithium-ion (42,2 kWh/ 120 Ah) được bố trí dưới sàn xe. Về ngoại hình, BMW i3s 2019 mới sở hữu cản va mới và đèn pha hình dáng mới. Xe được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED đi cùng với bộ mâm 5 chấu kép BMW i 20 inch (431) với thông số lốp (175/55E20 trước và 195/50R20 sau). Ngoài hệ thống truyền động, hệ thống treo i3s sử dụng lò xo, giảm chấn, bên cạnh đó xe còn được trang bị thanh chống lật (thanh giằng) được phát triển đặc biệt cho xe. Pin của BMW i3s được hãng xe sang BMW bảo hành 08 năm hoặc 100.000 km và được cấu tạo thành từ 8 mô-đun. Rất khó có khả năng các chủ sở hữu sẽ phải thay thế tất cả các mô-đun khi sử dụng trọn đời chiếc xe, nếu cần thiết phải thay thế xe sẽ thông báo cho chủ sở hữu. Được biết, chi phí của một mô-đun là 7.300 RM (khoảng 40 triệu đồng). BMW i3s đi kèm với nhiều hệ thống như: cân bằng điện tử Dynamic Stability Control (DSC) được tối ưu hóa, hệ thống kiểm soát phanh khúc cua - Cornering Brake Control (CBC) và hệ thống kiểm soát lực phanh chủ động (Dynamic Brake Control). Giống như trên i3, i3s được phát triển dựa trên nền tảng BMW i LifeDrive với thân xe làm bằng nhựa gia cố sợi carbon (CFRP) và mô-đun Drive được làm hoàn toàn bằng nhôm. Cabin của i3s được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại bao gồm 2 màn hình hỗ trợ lái TFT LCD 5,7 + màn hình 10,25 inch ở điều khiển trung tâm được liên kết với hệ thống iDrive. Ghế ngồi được bọc da tự nhiên Dark Truffle Vernasca kết hợp với vật liệu nỉ Carum Spice Grey, bảng táp-lô đa tầng được ốp gỗ sang trọng,... Về an toàn, i3s được trang bị gói an toàn Driving Assistant Plus bao gồm camera chiếu hậu, hệ thống điều khiển đậu xe (PDC - Park Distance Control), kiểm soát hành trình chủ động với chức năng Stop & Go, cảnh báo tiền va chạm (Collision Warning), hỗ trợ cảnh báo người đi bộ (Pedestrian Warning Assistant) & chức năng phanh trong thành phố City Function Braking,... Video: Chi tiết xe ôtô điện BMW i3s phiên bản mới.