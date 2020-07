Mitsubishi Outlander 2020 đắt nhất, giảm 42 triệu tại Việt Nam

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) đã chính thức giới thiệu phiên bản cuối cùng của Mitsubishi Outlander 2020 mới, phiên bản 2.4 CVT Premium. Trước đó vào tháng 2, Outlander bản nâng cấp giữa vòng đời đã ra mắt thị trường Việt Nam nhưng chỉ có 2 bản 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium, bản 2.4 CVT Premium lúc đó chưa được nâng cấp Tương tự như 2 phiên bản ra mắt hồi tháng 2/2020 vừa qua, Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium 2020 ở lần nâng cấp giữa vòng đời này sở hữu ngoại thất thay đổi nhẹ theo hướng hiện đại hơn. Cụm đèn chiếu sáng trước dạng LED giờ đây có thiết kế mới, sắc mỏng hơn trước đồng thời tích hợp kèm hệ thống rửa đèn. Nằm ở khu vực trung tâm, các thanh nan mạ crôm cũng được trau chuốt lại, mảnh khảnh hơn đem lại cảm giác vừa mắt hơn. Ngoài ra, cản trước và cản sau của xe cũng được thiết kế lại, cùng với đó là sự xuất hiện của đèn sương mù – chi tiết không có trên bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị mâm hợp kim đa chấu phối 2 tông màu tương phản, kích cỡ 18 inch. Phía sau của Outlander 2020 2.4 CVT Premium nâng cấp mới cũng được Mitsubishi thiết kế khá kỹ lưỡng với trang bị đèn hậu LED hiện đại. Cánh lướt gió thể thao trở thành một trang bị tiêu chuẩn, cản sau được thiết kế mới tạo cảm giác đầy đặn và cứng cáp hơn. Nội thất bên trong phiên bản 2.4 CVT Premium cũng tương tự như bản 2.0 CVT Premium với ghế bọc da cùng những điểm mới ở lần nâng cấp giữa vòng đời này là vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp đầy đủ các nút điều chỉnh chức năng hiện đại. Trên vô lăng Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium 2020 có cả lẫy chuyển số, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió cho hàng ghế sau, màn hình giải trí kích cỡ 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, phanh đỗ điện tử đi kèm tính năng tự động giữ Auto Hold. Về khả năng vận hành, phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Outlander 2020 được trang bị động cơ xăng Mivec dung tích 2.4L cho công suất tối đa 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 222 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động vô cấp CVT, đi kèm với hệ dẫn động 2 cầu 4WD. Ba chế độ vận hành của xe bao gồm: 4WD ECO phù hợp với đô thị, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu; 4WD Auto tăng khả năng bám đường trong điều kiện trơn trượt, tự động phân bổ lực kéo tùy theo các tình huống khác nhau; 4WD Lock cố định dẫn động 2 cầu, ưu tiên phân bổ cho cầu sau, phù hợp với địa hình đường xấu, sa lầy hoặc có độ bám kém. Các trang bị an toàn trên Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium 2020 ở lần nâng cấp này cũng được bổ sung khá nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, xe được trang bị gói công nghệ an toàn Mitsubishi e-Assist với các tính năng mới như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), cảnh báo điểm mù (BSW), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA). Bên cạnh đó, Outlander 2.4 CVT Premium còn được trang bị hệ thống đèn pha tự động (Auto High Beam), hệ thống kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp (Brake Override System) và gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động. Như vậy sau 5 tháng, cuối cùng Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium cũng bước lên đời 2020 mới nhất với ngoại thất bắt mắt hơn cùng nhiều trang bị hấp dẫn khác và đáng chú ý, giá xe Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium đề xuất không những không tăng lại còn giảm tới 42 triệu đồng xuống mức 1,058 tỷ đồng. Video: Mitsubishi Outlanderbản đặc biệt tại Việt Nam.

