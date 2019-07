"Soi" xe giá rẻ Baojun 510 mới chỉ 249 triệu đồng

Xe ôtô Baojun 510 là một trong những mẫu xe dành riêng cho thị trường đông dân nhất thế giới khi được hãng General Motors của Mỹ hợp tác liên doanh với tập đoàn xe hơi SAIC (Trung Quốc). Mới đây, Baojun vừa bổ sung thêm cho dòng xe này phiên bản số tự động mới. Về thiết kế, mẫu xe Baojun 510 2019 mới số tự động không có sự khác biệt so với các phiên bản khác từng ra mắt lần đầu tiên vào 2017. Cụ thể, nó sở hữu chiều dài tổng thể 4.220 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.605 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. Phía trước là cụm đèn pha LED sắc sảo thiết kế dạng lưỡi kiếm nhỏ kéo dài lên nắp ca-pô, bộ lưới tản nhiệt lớn với hai thanh ngang cùng đường viền ốp bao quanh mạ crôm sáng. Trong khi đó, cụm đèn sương mù lớn bố trí ở hai bên cản trước với đường viền ốp nhựa đen bắt mắt. Ở phía sau, phần đuôi xe của Baojun 510 nổi bật không kém với cụm đèn hậu to bản sử dụng bóng đèn halogen, một phần tích hợp trên nắp ca-pô cùng logo đặc trưng của hãng đính ở chính giữa. Ngoài ra, xe cũng được trang bị mâm mới dạng 5 chấu kép hai tông màu bắt mắt hơn. Ở bên trong, không gian bắt mắt với hai tông màu đen-nâu làm chủ đạo, các chi tiết bọc giả da khá ấn tượng không hề thua kém trước các mẫu xe hạng sang khác. Vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng nổi bật với đường viền crôm sáng, bọc giả da cùng đồng hồ phía sau tay lái bố trí khá thuận mắt. Xe trang bị các tính năng công nghệ khác như khởi động bằng nút bấm, điều khiển hành trình, điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí với màn hình LCD 8 inch, cửa sổ trời panorama, điều hòa không khí tự động... Bên cạnh đó, so với bản số sàn xe đã được cách âm tốt hơn nhờ những tấm chống ồn được bổ sung ở 34 khu vực khác nhau. Thay đổi đáng chú ý nhất chính là việc thay thế hộp số sàn 5 cấp cũ bằng loại biến thiên liên tục CVT, hộp số vô cấp mới được ghép nối với động cơ hút khí tự nhiên 1.5 lít, cho ra mức công suất và mô-men xoắn mới. Hệ truyền động mới của xe sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135Nm trong khoảng tua máy 3.600 - 5.200 vòng/phút. Trong khi đó, sự kết hợp trước đây cho 110 mã lực và 147Nm. Theo Baojun, hộp số mới của mẫu SUV nhỏ nhất thương hiệu có ba chế độ: Standard (Tiêu chuẩn), Economy (Kinh tế) và Sport (Thể thao). Nhờ vào việc tỷ lệ biến thiên liên tục, sự tăng tốc và giảm tốc của động cơ được cho là trơn tru và thoải mái hơn. Hơn nữa, CVT cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể. Với những cập nhật mới, giá xe Baojun 510 2019 khởi điểm từ 73.800 NDT (khoảng 249,4 triệu đồng) cho bản thấp nhất, bản cao hơn sẽ có giá từ 82.800 RMB (khoảng 279,8 triệu đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, Baojun 510 chính là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Video: Chi tiết Baojun 510 2019 bản nâng cấp mới.

