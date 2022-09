"Soi" Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 mui trần chỉ 331 triệu đồng

Vào hồi đầu tháng 9 vừa qua, thương hiệu Wuling của liên doanh SAIC-GM-Wuling đã tung ra những hình ảnh và thông tin đầu tiên của mẫu xe Hongguang Mini EV Cabrio mới. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản mui trần của mẫu ôtô điện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV 2023 mới. Đến nay, giá xe Wuling Hongguang Mini EV 2023 mui trần này đã được công bố ở thị trường Trung Quốc. Theo đó, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 có giá 99.900 Nhân dân tệ (khoảng 331 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này đắt hơn đáng kể so với Wuling Hongguang Mini EV vốn có giá khởi điểm chỉ từ 32.800 Nhân dân tệ (109 triệu đồng). Là phiên bản thương mại của mẫu xe concept từng ra mắt trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio nhắm đến những khách hàng trẻ tuổi sống ở nơi nhiều nắng gió. So với Wuling Hongguang Mini EV thông thường, mẫu xe mui trần này có những chi tiết thiết kế riêng như đèn pha có tạo hình chữ "X" bên trong và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Nối liền với logo màu bạc của thương hiệu Wuling là 2 nẹp mạ crôm mới. Ngay cả cản trước của mẫu xe mui trần này cũng khác biệt so với Wuling Hongguang Mini EV. Vòng sang bên sườn, chúng ta có thể bắt gặp ốp la-zăng với 6 chấu màu bạc, cột A sơn màu xám nhám và mui nỉ màu đỏ rượu hoặc đen. Mui nỉ của xe có thể mở ra trong thời gian chỉ 6 giây. Trong khi đó, thiết kế phía sau của xe không khác gì Wuling Hongguang Mini EV. Đèn hậu của xe cũng có tạo hình chữ "X" bên trong như đèn pha. Bên trong Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 là không gian nội thất 2 chỗ ngồi thay vì 4 chỗ như phiên bản mui cứng. Nguyên nhân là do mẫu xe mui trần này cần có chỗ để cất mui mềm khi mở ra. Ngoài ra, phía sau 2 ghế còn có thanh bảo vệ hành khách trong trường hợp xe bị lật. Trừ những thay đổi trên, thiết kế nội thất của Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 nhìn chung không có gì khác so với phiên bản mui cứng. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Trung Quốc có thể chọn nội thất màu trắng hoặc đỏ. Những trang bị đáng chú ý bên trong xe gồm có màn hình LCD sau vô lăng, 3 núm xoay chỉnh các tính năng trên mặt táp-lô, núm xoay chuyển số ở giữa 2 ghế, phanh tay chỉnh cơ, 2 bàn đạp tăng/giảm tốc, hệ thống điều hòa và ngăn chứa đồ trên lưng ghế. Thêm vào đó là những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Chưa hết, người dùng Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 có thể theo dõi xe từ xa qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Qua ứng dụng này, người lái có thể tìm vị trí xe, đóng/mở cửa từ xa, kiểm tra tình trạng xe và lên lịch sạc pin. "Trái tim" của Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 là mô-tơ điện mạnh 30 kW (khoảng 41 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin 26,5 kWh, cho phép xe chạy được 280 km sau khi sạc đầy pin. So với phiên bản mui cứng, xe có có phạm vi di chuyển dài hơn 20 km. Đồng thời, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 có phạm vi hoạt động ngang ngửa VinFast VF e34 (300 km) Việc Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 chạy điện bán ra chỉ sau hơn 1 năm ra mắt phiên bản concept đã khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên và thích thú. Được biết, chỉ trong 72 giờ sau khi thương hiệu Wuling mở cọc vào hôm 1/9/2022, đã có hơn 100.000 khách hàng Trung Quốc đặt mua mẫu xe mui trần này. Video: Xe điện Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 trên dường phố.

