Muốn tậu Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023, bạn phải chơi xổ số?

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào tháng 4 năm ngoái, thương hiệu Wuling thuộc liên doanh SAIC-GM-Wuling đã bất ngờ mang phiên bản mui trần của mẫu xe điện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 mới đến trưng bày. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này mới được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại. Theo đánh giá của nhiều người, thương hiệu Wuling đã khá táo bạo khi tung mẫu xe độc đáo này ra thị trường. Nhắm đến những khách hàng trẻ tuổi sống ở nơi nhiều nắng, gió, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 mui trần sở hữu một số chi tiết thiết kế khác biệt như đèn pha và đèn sương mù LED. Ở giữa 2 đèn pha là logo có thể phát sáng của thương hiệu Wuling và 2 dải đèn LED nằm sát nắp ca-pô. Ngay cả cản trước của mẫu xe mui trần này cũng khác biệt so với Wuling Hongguang Mini EV thông thường. Bên sườn, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 được trang bị bộ vành với thiết kế riêng. Vành la-zăng của xe có thiết kế 6 chấu và được sơn 2 màu. Cột A của mẫu xe mui trần này sẽ được sơn màu xám nhám trong khi mui nỉ có 2 tùy chọn màu là đen tiêu chuẩn và đỏ rượu tùy chọn. Đằng sau, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 không có gì khác biệt so với phiên bản 4 chỗ. Ngay cả kích thước của Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 cũng không chênh lệch so với phiên bản 4 chỗ, bao gồm chiều dài 3.059 mm, chiều rộng 1.521 mm, chiều cao 1.614 mm và chiều dài cơ sở 2.010 mm. Bên trong Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 là không gian nội thất 2 chỗ ngồi. So với phiên bản mui cứng vốn có 4 chỗ, mẫu xe này ít chỗ ngồi hơn để lấy không gian cất mui mềm khi mở ra. Ngoài ra, phía sau 2 ghế còn có thanh bảo vệ hành khách trong trường hợp xe bị lật. Đây vốn là trang bị không thể thiếu của xe mui trần. Trừ những thay đổi trên, thiết kế nội thất của Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 nhìn chung không có gì khác so với phiên bản 4 chỗ. Nội thất của mẫu xe này chỉ có 2 tùy chọn màu sắc là trắng và đỏ. Nguồn cung cấp sức mạnh của Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 là mô-tơ điện mạnh 30 kW (khoảng 41 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin 26,5 kWh, cho phép xe chạy được 280 km sau khi sạc đầy pin. So với phiên bản 4 chỗ dùng cùng loại pin, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 có phạm vi di chuyển dài hơn 20 km. Hiện giá xe Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mẫu xe mui trần này dự kiến sẽ đắt hơn so với phiên bản 4 chỗ. Đặc biệt, khách hàng Trung Quốc muốn mua xe sẽ phải tham gia một chương trình xổ số. Ai thắng xổ số thì mới có thể mua được mẫu xe mui trần này. Dự kiến, Wuling Hongguang Mini EV Cabrio 2023 sẽ chính thức được bán ra thị trường Trung Quốc trong tháng này. Có mặt trên thị trường trong thời gian trên 2 năm, Wuling Hongguang Mini EV hiện có doanh số cộng dồn hơn 800.000 xe. Doanh số trung bình tháng của mẫu xe này ở thị trường Trung Quốc là 32.500 chiếc. Có tháng, Wuling Hongguang Mini EV đạt doanh số lên đến 50.000 xe. Sự xuất hiện của phiên bản mui trần có thể sẽ giúp mẫu xe điện giá rẻ này thêm đắt khách. Video: Giới thiệu xe diện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV mới.

