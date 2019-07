Soi Volkswagen Tiguan Allspace Luxury gần 2 tỷ

Nhằm tăng thêm sức cạnh tranh cùng đối thủ Mercedes-Benz GLC cũng như đem đến cho khách hàng một sản phẩm cao cấp hơn, Volkswagen Việt Nam mới đây đã giới thiệu phiên bản Luxury mới của mẫu SUV 7 chỗ chủ lực Tiguan Allspace. Về tổng thể thiết kế ngoại thất, mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace Luxury mới không có gì thay đổi so với trước.Volkswagen Tiguan Allspace Luxury 2019 mới sở hữu chiều dài tổng 4,7m, hơn bản Tiguan hiện tại 26,8cm, phần đầu xe từ trục bánh xe trước đến hết cản trước được thiết kế khí động học hơn ngắn hơn bản thường 2,9cm, tạo chỗ ngồi rộng rãi cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Chiều dài 4,7m cũng khiến nó trở thành chiếc xe rộng hơn nhiều so với các xe 5+2. Hệ thống chiếu sáng của xe ấn tượng với cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua hay rẽ..., cụm đèn sau LED có độ chiếu sáng tương phản cao. Đuôi xe thể thao và tinh tế với hệ thống ống xả kép ở hai bên và dấu ấn “all space” mạ crôm in nổi. Trên phiên bản mới này - Tiguan Allspace Luxury được bổ sung một số công nghệ hiện đại hơn so với bản thường. Đầu tiên, đồng hồ kim có phần truyền thống đằng sau vô lăng sẽ được thay thế bằng màn hình kỹ thuật số kích cỡ 12,3 inch cho độ phân giải chất lượng 1.440 x 540 pixel, hiển thị đầy đủ thông tin. Tiếp đến, camera 360 độ cũng sẽ xuất hiện trên phiên bản Volkswagen Tiguan Allspace 2019 với giao diện hiển thị 3D giúp người lái có góc nhìn từ trên cao xuống mọi hướng xung quanh xe, từ đó dễ xử lý trong trường hợp đỗ xe, lùi xe hay di chuyển trong lúc tắc đường. Một điểm mới nữa là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist với 2 chế độ đỗ vuông góc hoặc song song. Khi sử dụng hệ thống này, người lái sẽ chỉ cần chuyển số khi có tín hiệu báo và xe sẽ tự động đánh lái, ga hay phanh. Ngoài ra, nhằm tăng thêm tính nhận diện, phiên bản Luxury sẽ được bổ sung màu ngoại thất mới là xanh Petroleum Metalic. Các trang bị còn lại sẽ không có gì thay đổi so với Volkswagen Tiguan Allspace thông thường. Bên dưới nắp ca-pô vẫn sẽ là khối động cơ TSI 2.0 có công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm, đi kèm với trang bị hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion cho 4 chế độ lái khác nhau.Giá xe Volkswagen Tiguan Allspace Luxury mới bán ra tại thị trường Việt Nam là 1,849 tỷ, cao hơn 120 triệu đồng so với Volkswagen Tiguan Allspace thường. Đây được xe là đối thủ của Mercedes-Benz GLC. Video: Đánh giá xe Volkswagen Tiguan Allspace giá rẻ.

Nhằm tăng thêm sức cạnh tranh cùng đối thủ Mercedes-Benz GLC cũng như đem đến cho khách hàng một sản phẩm cao cấp hơn, Volkswagen Việt Nam mới đây đã giới thiệu phiên bản Luxury mới của mẫu SUV 7 chỗ chủ lực Tiguan Allspace. Về tổng thể thiết kế ngoại thất, mẫu xe Volkswagen Tiguan Allspace Luxury mới không có gì thay đổi so với trước. Volkswagen Tiguan Allspace Luxury 2019 mới sở hữu chiều dài tổng 4,7m, hơn bản Tiguan hiện tại 26,8cm, phần đầu xe từ trục bánh xe trước đến hết cản trước được thiết kế khí động học hơn ngắn hơn bản thường 2,9cm, tạo chỗ ngồi rộng rãi cho hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Chiều dài 4,7m cũng khiến nó trở thành chiếc xe rộng hơn nhiều so với các xe 5+2. Hệ thống chiếu sáng của xe ấn tượng với cụm đèn pha LED và đèn sương mù chủ động điều chỉnh khoảng chiếu sáng khi vào cua hay rẽ..., cụm đèn sau LED có độ chiếu sáng tương phản cao. Đuôi xe thể thao và tinh tế với hệ thống ống xả kép ở hai bên và dấu ấn “all space” mạ crôm in nổi. Trên phiên bản mới này - Tiguan Allspace Luxury được bổ sung một số công nghệ hiện đại hơn so với bản thường. Đầu tiên, đồng hồ kim có phần truyền thống đằng sau vô lăng sẽ được thay thế bằng màn hình kỹ thuật số kích cỡ 12,3 inch cho độ phân giải chất lượng 1.440 x 540 pixel, hiển thị đầy đủ thông tin. Tiếp đến, camera 360 độ cũng sẽ xuất hiện trên phiên bản Volkswagen Tiguan Allspace 2019 với giao diện hiển thị 3D giúp người lái có góc nhìn từ trên cao xuống mọi hướng xung quanh xe, từ đó dễ xử lý trong trường hợp đỗ xe, lùi xe hay di chuyển trong lúc tắc đường. Một điểm mới nữa là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Park Assist với 2 chế độ đỗ vuông góc hoặc song song. Khi sử dụng hệ thống này, người lái sẽ chỉ cần chuyển số khi có tín hiệu báo và xe sẽ tự động đánh lái, ga hay phanh. Ngoài ra, nhằm tăng thêm tính nhận diện, phiên bản Luxury sẽ được bổ sung màu ngoại thất mới là xanh Petroleum Metalic. Các trang bị còn lại sẽ không có gì thay đổi so với Volkswagen Tiguan Allspace thông thường. Bên dưới nắp ca-pô vẫn sẽ là khối động cơ TSI 2.0 có công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 320 Nm, đi kèm với trang bị hộp số DSG 7 cấp ly hợp kép, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion cho 4 chế độ lái khác nhau. Giá xe Volkswagen Tiguan Allspace Luxury mới bán ra tại thị trường Việt Nam là 1,849 tỷ, cao hơn 120 triệu đồng so với Volkswagen Tiguan Allspace thường. Đây được xe là đối thủ của Mercedes-Benz GLC. Video: Đánh giá xe Volkswagen Tiguan Allspace giá rẻ.