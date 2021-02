Soi “Villa biết bơi” Flying Fox của tỷ phú giàu nhất hành tinh

Siêu du thuyền Lürssen The Flying Fox mới được thiết kế và chế tạo bởi hãng đóng thuyền danh tiếng Lürssen của Đức với hơn 144 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tàu biển. Bên cạnh đó, đây cũng là cái nôi của các mẫu siêu du thuyền 5 sao cỡ lớn trên thế giới. Trong đó, bao gồm cả chiếc Azzam, mẫu siêu du cthuyền lớn nhất hiện nay và thuộc sở hữu của Tổng thống Tiểu các vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), ông Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Đối với mẫu Lürssen The Flying Fox, mẫu du thuyền có kích thước lớn thứ 14 trong làng du thuyền thế giới hiện thuộc về ông chủ của Tập đoàn Amazon, tỷ phú giàu nhất hành tinh, Jeff Bezos. Theo trang Forbes, trong năm 2020 vừa qua, tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos đạt 113 tỷ USD, cao hơn tới 15 tỷ USD so với người xếp ở vị trí số 2 là tỷ phú Bill Gates, người sáng lập Tập đoàn công nghệ Microsoft. Tất nhiên, với khối tài sản ròng lên tới 113 tỷ USD, việc sở hữu trong tay siêu du thuyền với trị giá hơn 400 triệu USD (tương đương 9.200 tỷ đồng) là chuyện "dễ như ăn kẹo" với tỷ phú Jeff Bezos.Siêu du thuyền Lürssen The Flying Fox có chiều dài đạt 136m, chiều rộng 22,5m với sức chứa tối đa 76 hành khách, bao gồm 22 khách và 54 thành viên thuỷ thủ đoàn. Siêu du thuyền này có tổng cộng 36 khoang cabin với 11 phòng VIP. Lürssen The Flying Fox vẫn thường được ví như một "resort 6 sao trên biển" nhờ hàng loạt tiện ích vượt trội của mình như rạp chiếu phim, phòng spa 2 tầng, phòng gym, các bể bơi nước nóng trong và ngoài trời, nhà hàng chuẩn 5 sao, khoang chứa ca-nô và xe máy nước, quầy bar và không gian tắm nắng rộng lớn, 2 sàn đỗ trực thăng trên boong thuyền và rất nhiều trang bị hiện đại khác nhằm phục vụ cho những chuyến đi biển dài ngày. Video: Ngắm Lürssen The Flying Fox: “Siêu villa” trên biển.

