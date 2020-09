"Soi" SUV hạng sang Infiniti QX80 2021 gần 1,6 tỷ đồng

Infiniti QX80 2021 đã được công bố với những nâng cấp tích cực ở toàn bộ phạm vi, giúp chiếc SUV trở nên sang trọng hơn, hấp dẫn hơn, trong đó có một vài phiên bản đã được đặt tên lại. Giá xe Infiniti QX80 2021 hiện bán ra khởi điểm từ 69.050 USD (khoảng 1,59 tỷ đồng), tăng nhẹ so với giá của model 2020 - 66.750 USD (khoảng 1,54 tỷ đồng). Đáng chú ý, tất cả các phiên bản của Infiniti QX80 2021 mới đều được trang bị hệ thống camera Gương chiếu hậu thông minh mới nhất với màn hình 9,6 inch có độ nét cao hơn. Camera phía sau cung cấp cho người lái một dải nhìn rộng hơn theo cả chiều ngang và chiều dọc. Chưa hết, để cải thiện hơn nữa khả năng hiển thị vào ban đêm, hệ thống gương chiếu hậu thông minh của Infiniti QX80 thế hệ mới còn có thể giảm sự nhấp nháy từ đèn pha LED chiếu vào màn hình. Về trang bị an toàn, biến thể Luxe cơ sở nhất được tiêu chuẩn với hệ thống kiểm soát hành trình thông minh cập nhật, hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ kiểm soát khoảng cách với các xe trên đường và nhắc nhở thắt dây đai an toàn hàng ghế sau. Tiếp theo, phiên bản Premium Select mới được bổ sung nhiều tính năng sang trọng hơn, bao gồm các điểm nhấn màu đen và crôm tối màu quanh thân xe như trên lưới tản nhiệt, khe gió ở vòm bánh xe, vỏ gương chiếu hậu và dải trang trí ở nắp cốp. Nội thất xe có 3 lựa chọn màu bọc là Truffle Brown mới cùng màu Graphite và Sahara Stone. Infiniti QX80 hàng đầu bây giờ là Sensory, xe được trang bị bộ la-zăng 22 inch, vỏ gương phủ crôm sáng loáng, trong khi nội thất xe được bọc da pha anilin, trang trí bằng gỗ Charcoal Burl và trần xe có màu Graphite Tricot. Infiniti QX80 Sensory 2021 được đi kèm với Hệ thống điều khiển gầm xe thủy lực (Hydraulic Body Motion Control System) giúp chiếc SUV hạng sang có được những chuyến đi mượt mà và êm ái hơn. Không có thay đổi ở hệ truyền động, Infiniti QX80 2021 tiếp tục sử dụng động cơ V8 5.6L sản sinh công suất 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Infiniti QX80 2021.

