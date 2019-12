"Soi" Porsche 964 Carrera 4 hơn 30 năm tuổi tại Hà thành

Tại Việt Nam, 911 là dòng xe thể thao được ưa chuộng khi số lượng xe được đưa về khá đông đảo. Với việc thương hiệu xe thể thao Porsche xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm, việc mua những chiếc xe cao cấp từ Đức có lẽ phần nào dễ dàng hơn so với những dòng xe thể thao khác. Chính vì thế mà tại Việt Nam, những người chơi xe có thể dễ dàng lựa chọn cũng như dựng cho mình một chiếc 911 theo ý thích. Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết tới việc từ trước đây, đã có một số chiếc xe thể thao từ Porsche đã được đưa về Việt Nam như Porsche 356 Speedster,…Trong số ít những chiếc Porsche được đưa về Việt Nam từ thế kỉ 20 phải kể đến chiếc 911 Carrera 4 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng này. Porsche 964 hàng hiếm là tên “nội bộ” mà Porsche đặt cho chiếc Porsche 911 được sản xuất và bán ra trong giai đoạn năm 1989 đến 1994. Được thiết kế bởi Benjamin Dimson, Porsche 964 có ngoài hình mềm mại hơn so với phiên bản tiền nhiệm, phần cản trước được thiết kế tích hợp nhiều chi tiết hơn cũng như có phần đơn giản hơn. Về kiểu dáng tổng thế, không có quá nhiều sự khác biệt giữa 964 và thế hệ trước đó, những thay đổi chủ yếu nằm ở cản trước và sau cũng như một số chi tiết nhỏ khác nhằm “hiện đại hóa” ngoại hình của chiếc xe, theo xu thế của những chiếc xe hơi trên toàn thế giới vào đầu những năm 90. Theo đánh giá từ trang chuyên môn nổi tiếng Top Gear, dù phần ngoại hình thay đổi không nhiều nhưng trên thực tế, 964 khác tới 85% so với phiên bản cũ trước đó. 964 sở hữu nhiều điểm mới về công nghệ, điển hình là hệ dẫn động 4 bánh lần đầu tiên xuất hiện trên dòng 911. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể lựa chọn giữa phiên bản Carrera 2 với hệ dẫn động cầu sau truyền thống hoặc Carrera 4 với hệ dẫn động 4 bánh mới. Ngoài ra, 964 còn sở hữu một số chi tiết cải tiến như tay lái trợ lực, phanh ABS và hệ thống túi khí. Chiếc Porsche 964 tại Việt Nam thuộc phiên bản Carrera 4 với màu sơn đỏ sáng nổi bật. Theo một số nguồn tin, chiếc xe được đưa về Việt Nam từ khoảng 30 năm trước bởi một người ngoại quốc và được sử dụng tới thời điểm hiện tại. Chiếc xe thường xuyên được kiểm tra và bảo dưỡng chính hãng tại Hà Nội cũng như được chủ xe chăm sóc kỹ lưỡng nên sau một thời gian dài vận hành trên những nẻo đường thủ đô, chiếc 964 trông vẫn còn khá “mới”. Chiếc xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 6 xy-lanh phẳng, dung tích 3.6 Lit được gọi là M64. Động cơ này giúp sản sinh công suất 247 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 310Nm. Porsche đem đến cho những khách hàng hai sự lựa chọn về hộp số bao gồm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp Tiptronic. Với phiên bản số sàn, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây và tốc độ tối đa lên tới 261 km/h. Còn ở phiên bản số tự động, chiếc xe có thể đạt 100 km/h trong vòng 6,2 giây và tốc độ tối đa lên tới 256 km/h. Ngoài ra, ở vận tốc 80km/h, cánh gió nhỏ phía sau sẽ tự động bật lên nhằm tăng khả năng vận hành cho chiếc xe ở tốc độ cao. Khi tốc độ giảm xuống, cánh gió này sẽ tự động đóng lại. Dựa trên phiên bản 964 cơ sở, Porsche đã phát triển tới 12 phiên bản khác nhau. Trong đó, số lượng Carrera 2 Coupe và Carrera 4 Coupe được bán ra nhiều nhất với trên 10,000 chiếc mỗi phiên bản. Trong 5 năm ra mắt và bán ra thị trường, Porsche đã bán được gần 67,000 chiếc ở tất cả các phiên bản thuộc series 964. Video: Porsche 964 Carrera 4 tại Hà Nội (Nguồn Johnny)

Tại Việt Nam, 911 là dòng xe thể thao được ưa chuộng khi số lượng xe được đưa về khá đông đảo. Với việc thương hiệu xe thể thao Porsche xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm, việc mua những chiếc xe cao cấp từ Đức có lẽ phần nào dễ dàng hơn so với những dòng xe thể thao khác. Chính vì thế mà tại Việt Nam, những người chơi xe có thể dễ dàng lựa chọn cũng như dựng cho mình một chiếc 911 theo ý thích. Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết tới việc từ trước đây, đã có một số chiếc xe thể thao từ Porsche đã được đưa về Việt Nam như Porsche 356 Speedster,…Trong số ít những chiếc Porsche được đưa về Việt Nam từ thế kỉ 20 phải kể đến chiếc 911 Carrera 4 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng này. Porsche 964 hàng hiếm là tên “nội bộ” mà Porsche đặt cho chiếc Porsche 911 được sản xuất và bán ra trong giai đoạn năm 1989 đến 1994. Được thiết kế bởi Benjamin Dimson, Porsche 964 có ngoài hình mềm mại hơn so với phiên bản tiền nhiệm, phần cản trước được thiết kế tích hợp nhiều chi tiết hơn cũng như có phần đơn giản hơn. Về kiểu dáng tổng thế, không có quá nhiều sự khác biệt giữa 964 và thế hệ trước đó, những thay đổi chủ yếu nằm ở cản trước và sau cũng như một số chi tiết nhỏ khác nhằm “hiện đại hóa” ngoại hình của chiếc xe, theo xu thế của những chiếc xe hơi trên toàn thế giới vào đầu những năm 90. Theo đánh giá từ trang chuyên môn nổi tiếng Top Gear, dù phần ngoại hình thay đổi không nhiều nhưng trên thực tế, 964 khác tới 85% so với phiên bản cũ trước đó. 964 sở hữu nhiều điểm mới về công nghệ, điển hình là hệ dẫn động 4 bánh lần đầu tiên xuất hiện trên dòng 911. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể lựa chọn giữa phiên bản Carrera 2 với hệ dẫn động cầu sau truyền thống hoặc Carrera 4 với hệ dẫn động 4 bánh mới. Ngoài ra, 964 còn sở hữu một số chi tiết cải tiến như tay lái trợ lực, phanh ABS và hệ thống túi khí. Chiếc Porsche 964 tại Việt Nam thuộc phiên bản Carrera 4 với màu sơn đỏ sáng nổi bật. Theo một số nguồn tin, chiếc xe được đưa về Việt Nam từ khoảng 30 năm trước bởi một người ngoại quốc và được sử dụng tới thời điểm hiện tại. Chiếc xe thường xuyên được kiểm tra và bảo dưỡng chính hãng tại Hà Nội cũng như được chủ xe chăm sóc kỹ lưỡng nên sau một thời gian dài vận hành trên những nẻo đường thủ đô, chiếc 964 trông vẫn còn khá “mới”. Chiếc xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 6 xy-lanh phẳng, dung tích 3.6 Lit được gọi là M64. Động cơ này giúp sản sinh công suất 247 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 310Nm. Porsche đem đến cho những khách hàng hai sự lựa chọn về hộp số bao gồm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp Tiptronic. Với phiên bản số sàn, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây và tốc độ tối đa lên tới 261 km/h. Còn ở phiên bản số tự động, chiếc xe có thể đạt 100 km/h trong vòng 6,2 giây và tốc độ tối đa lên tới 256 km/h. Ngoài ra, ở vận tốc 80km/h, cánh gió nhỏ phía sau sẽ tự động bật lên nhằm tăng khả năng vận hành cho chiếc xe ở tốc độ cao. Khi tốc độ giảm xuống, cánh gió này sẽ tự động đóng lại. Dựa trên phiên bản 964 cơ sở, Porsche đã phát triển tới 12 phiên bản khác nhau. Trong đó, số lượng Carrera 2 Coupe và Carrera 4 Coupe được bán ra nhiều nhất với trên 10,000 chiếc mỗi phiên bản. Trong 5 năm ra mắt và bán ra thị trường, Porsche đã bán được gần 67,000 chiếc ở tất cả các phiên bản thuộc series 964. Video: Porsche 964 Carrera 4 tại Hà Nội (Nguồn Johnny)