Polestar 2 2024 chạy điện của Volvo giá từ khoảng 1,281 tỷ đồng

Polestar 2 chạy điện hạng sang đã chính thức trình làng vào năm 2019. Sau 4 năm, thương hiệu Polestar của hãng Volvo đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của mẫu ôtô điện này. So với phiên bản cũ, Polestar 2 2024 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất nhưng lại nâng cấp đáng kể về sức mạnh cũng như quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin. Điểm nhấn của Polestar 2 2024 mới nằm ở mô-tơ điện và cụm pin mới. Theo đó, ở bản tiêu chuẩn, mẫu xe này được chuyển từ hệ dẫn động cầu trước FWD sang hệ dẫn động cầu sau RWD. Mô-tơ điện nằm trên cầu sau của xe tạo ra công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 490 Nm. So với phiên bản cũ, Polestar 2 2024 tiêu chuẩn mạnh hơn 67 mã lực và 160 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,2 giây, nhanh hơn 1,2 giây so với trước. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, Polestar 2 2024 được trang bị 2 mô-tơ điện. Mô-tơ điện nằm trên cầu sau của xe giống với loại dùng cho Polestar 2 2024 bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, mô-tơ điện nằm trên cầu trước của xe có thể ngắt hoàn toàn nếu không cần dùng đến. Tổng cộng, Polestar 2 2024 phiên bản AWD sở hữu công suất tối đa 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. So với phiên bản cũ, Polestar 2 AWD 2024 mạnh hơn 13 mã lực và 80 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,5 giây. Những người muốn sở hữu xe mạnh hơn thì có thể chọn gói Performance Pack tùy chọn, giúp nâng công suất tổng cộng lên 469 mã lực và giảm thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống còn 4,2 giây. Theo thương hiệu Polestar, khách hàng có thể mua gói tăng công suất của xe bằng tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi. Thay đổi tiếp theo của Polestar 2 2024 là cụm pin có dung lượng 82 kWh mới do CATL sản xuất. Cụm pin này giúp xe có thể chạy được 635 km sau một lần sạc đầy pin ở phiên bản RWD và 592 km ở phiên bản AWD. Không chỉ tăng quãng đường di chuyển cho xe, cụm pin 82 kWh của Polestar 2 2024 còn hỗ trợ sạc nhanh DC 205 kW và giảm 1,1 tấn khí thải carbon trên mỗi xe so với trước. Ngoài ra, khi mua Polestar 2 2024, khách hàng châu Âu có thể tùy chọn cụm pin 69 kWh do LG Chem sản xuất, mang đến quãng đường di chuyển 518 km theo chu trình thử nghiệm WLTP. Ở thị trường Mỹ, cụm pin 82 kWh chỉ dành cho Polestar 2 2024 phiên bản RWD và mang đến quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc đầy pin là 482 km theo ước tính của EPA. So với phiên bản cũ, Polestar 2 2024 bản tiêu chuẩn ở thị trường Mỹ có quãng đường di chuyển dài hơn 48 km. Trong khi đó, Polestar 2 2024 phiên bản AWD ở thị trường Mỹ vẫn dùng pin 78 kWh nhưng có thể chạy được 435 km theo ước tính của EPA. So với phiên bản cũ, Polestar 2 AWD 2024 có quãng đường di chuyển dài hơn 34 km. Chưa hết, Polestar 2 2024 còn được nâng cấp nhẹ ở thiết kế, thể hiện qua lưới tản nhiệt sơn cùng màu thân xe. Lưới tản nhiệt này tích hợp phần lớn các cảm biến của hệ thống hỗ trợ lái ADAS nên được gọi là SmartZone. Trừ lưới tản nhiệt và vành la-zăng mới, toàn bộ những khu vực khác của thân xe được giữ nguyên như cũ. Nếu có thêm gói Performance Pack tùy chọn, Polestar 2 2024 sẽ dùng vành hợp kim 20 inch riêng, phanh Brembo "hàng hiệu" và giảm xóc Ohlins Dual Flow Valve. Hiện Polestar chưa công bố thông tin về nội thất của mẫu xe điện này. Chỉ biết rằng, mọi phiên bản của xe đều được trang bị thêm những tính năng ADAS mới và sạc không dây tiêu chuẩn. Tại thị trường châu Âu, giá xe Polestar 2 2024 có mức khởi điểm từ 50.190 Euro (khoảng 1,281 tỷ đồng) cho bản RWD tiêu chuẩn và 64.690 Euro (1,651 tỷ đồng) cho bản AWD với gói Performance Pack. Sau châu Âu, mẫu xe điện này sẽ tiếp tục được bán ở những thị trường khác như Mỹ và Úc. Được biết, kể từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 100.000 chiếc Polestar 2 đến tay khách hàng ở 27 thị trường trên toàn cầu. Video: Chi tiết Polestar 2 2024 hạng sang chạy điện của Volvo.

Polestar 2 chạy điện hạng sang đã chính thức trình làng vào năm 2019. Sau 4 năm, thương hiệu Polestar của hãng Volvo đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp của mẫu ôtô điện này. So với phiên bản cũ, Polestar 2 2024 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất nhưng lại nâng cấp đáng kể về sức mạnh cũng như quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin. Điểm nhấn của Polestar 2 2024 mới nằm ở mô-tơ điện và cụm pin mới. Theo đó, ở bản tiêu chuẩn, mẫu xe này được chuyển từ hệ dẫn động cầu trước FWD sang hệ dẫn động cầu sau RWD. Mô-tơ điện nằm trên cầu sau của xe tạo ra công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 490 Nm. So với phiên bản cũ, Polestar 2 2024 tiêu chuẩn mạnh hơn 67 mã lực và 160 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,2 giây, nhanh hơn 1,2 giây so với trước. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, Polestar 2 2024 được trang bị 2 mô-tơ điện. Mô-tơ điện nằm trên cầu sau của xe giống với loại dùng cho Polestar 2 2024 bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, mô-tơ điện nằm trên cầu trước của xe có thể ngắt hoàn toàn nếu không cần dùng đến. Tổng cộng, Polestar 2 2024 phiên bản AWD sở hữu công suất tối đa 416 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. So với phiên bản cũ, Polestar 2 AWD 2024 mạnh hơn 13 mã lực và 80 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,5 giây. Những người muốn sở hữu xe mạnh hơn thì có thể chọn gói Performance Pack tùy chọn, giúp nâng công suất tổng cộng lên 469 mã lực và giảm thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống còn 4,2 giây. Theo thương hiệu Polestar, khách hàng có thể mua gói tăng công suất của xe bằng tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi. Thay đổi tiếp theo của Polestar 2 2024 là cụm pin có dung lượng 82 kWh mới do CATL sản xuất. Cụm pin này giúp xe có thể chạy được 635 km sau một lần sạc đầy pin ở phiên bản RWD và 592 km ở phiên bản AWD. Không chỉ tăng quãng đường di chuyển cho xe, cụm pin 82 kWh của Polestar 2 2024 còn hỗ trợ sạc nhanh DC 205 kW và giảm 1,1 tấn khí thải carbon trên mỗi xe so với trước. Ngoài ra, khi mua Polestar 2 2024, khách hàng châu Âu có thể tùy chọn cụm pin 69 kWh do LG Chem sản xuất, mang đến quãng đường di chuyển 518 km theo chu trình thử nghiệm WLTP. Ở thị trường Mỹ, cụm pin 82 kWh chỉ dành cho Polestar 2 2024 phiên bản RWD và mang đến quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc đầy pin là 482 km theo ước tính của EPA. So với phiên bản cũ, Polestar 2 2024 bản tiêu chuẩn ở thị trường Mỹ có quãng đường di chuyển dài hơn 48 km. Trong khi đó, Polestar 2 2024 phiên bản AWD ở thị trường Mỹ vẫn dùng pin 78 kWh nhưng có thể chạy được 435 km theo ước tính của EPA. So với phiên bản cũ, Polestar 2 AWD 2024 có quãng đường di chuyển dài hơn 34 km. Chưa hết, Polestar 2 2024 còn được nâng cấp nhẹ ở thiết kế, thể hiện qua lưới tản nhiệt sơn cùng màu thân xe. Lưới tản nhiệt này tích hợp phần lớn các cảm biến của hệ thống hỗ trợ lái ADAS nên được gọi là SmartZone. Trừ lưới tản nhiệt và vành la-zăng mới, toàn bộ những khu vực khác của thân xe được giữ nguyên như cũ. Nếu có thêm gói Performance Pack tùy chọn, Polestar 2 2024 sẽ dùng vành hợp kim 20 inch riêng, phanh Brembo "hàng hiệu" và giảm xóc Ohlins Dual Flow Valve. Hiện Polestar chưa công bố thông tin về nội thất của mẫu xe điện này. Chỉ biết rằng, mọi phiên bản của xe đều được trang bị thêm những tính năng ADAS mới và sạc không dây tiêu chuẩn. Tại thị trường châu Âu, giá xe Polestar 2 2024 có mức khởi điểm từ 50.190 Euro (khoảng 1,281 tỷ đồng) cho bản RWD tiêu chuẩn và 64.690 Euro (1,651 tỷ đồng) cho bản AWD với gói Performance Pack. Sau châu Âu, mẫu xe điện này sẽ tiếp tục được bán ở những thị trường khác như Mỹ và Úc. Được biết, kể từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 100.000 chiếc Polestar 2 đến tay khách hàng ở 27 thị trường trên toàn cầu. Video: Chi tiết Polestar 2 2024 hạng sang chạy điện của Volvo.