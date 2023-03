Chi tiết xe ôtô điện "siêu rẻ" BYD Seagull chỉ hơn 200 triệu đồng

Vào hồi tháng 1 đầu năm nay, mẫu xe ôtô điện giá rẻ BYD Seagull hoàn toàn mới đã lần đầu tiên lộ diện qua hình ảnh đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Mãi đến nay, hình ảnh chụp nội thất của mẫu xe này mới bị rò rỉ. Qua đó, có thể thấy BYD Seagull giá rẻ nhưng sở hữu nội thất khá đủ "đồ chơi". Bên trong mẫu ôtô điện Trung Quốc này là không gian nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi với ghế bọc da. Nội thất của xe có thể phối 2 màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng với thiết kế 3 chấu đặc trưng của xe BYD. Đằng sau vô lăng này là bảng đồng hồ kỹ thuật số khá nhỏ. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước tương đối lớn, khoảng 10 inch, và được đặt nổi trên mặt táp-lô. Ngoài ra, BYD Seagull còn có các nút bấm cơ học nằm giữa màn hình cảm ứng trung tâm và cửa gió điều hòa. Thêm vào đó là sạc điện thoại không dây nằm giữa 2 ghế trước. Thuộc dòng sản phẩm Ocean lấy cảm hứng từ đại dương của hãng BYD, mẫu ôtô điện giá rẻ này sở hữu kích thước nhỏ. Theo thông tin trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, BYD Seagull EV 2023 mới sở hữu chiều dài chỉ 3.780 mm, chiều rộng 1.715 mm, chiều cao 1.540 mm cùng chiều dài cơ sở 2.500 mm. Không chỉ nhỏ gọn, BYD Seagull còn được thiết kế theo phong cách sắc sảo và góc cạnh. Bên ngoài, xe được trang bị đèn pha cỡ nhỏ, hốc gió trung tâm hình thang rộng trên cản trước và khe gió giả ở hai bên. Đèn pha LED sẽ là trang bị tùy chọn của mẫu ô tô điện đô thị này. Chưa hết, mẫu xe giá rẻ mới của hãng ô tô điện lớn thứ hai thế giới còn đi kèm vành la-zăng có đường kính 15 inch hoặc 16 inch, tùy phiên bản. Trên sườn xe có những đường dập gân, cắt xẻ sắc sảo, đường chân kính hất lên ở cột C và nóc dốc về phía sau. Đằng sau BYD Seagull xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, dòng chữ "Build Your Dream" giữa cửa cốp, cản sau sơn 2 màu, tích hợp bộ khuếch tán gió giả và 2 đèn phản quang nằm dọc. Bên trên còn có cánh gió mui khá lớn, đi kèm đèn phanh thứ ba. Tại thị trường Trung Quốc, BYD Seagull sẽ có ít nhất 3 phiên bản là tiêu chuẩn, Q và Mini. Xe sở hữu mô-tơ điện có công suất tối đa chỉ 55 kW (khoảng 75 mã lực). Trong khi đó, cụm pin lithium sắt photphat (LFP) do công ty con FinDreams của BYD sản xuất sẽ có dung lượng 30,7 kWh. Hiện chưa rõ BYD Seagull sở hữu quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc là bao nhiêu. Nhiều khả năng BYD Seagull sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc trong năm nay. Tại thị trường nội địa, mẫu ôtô điện đô thị này có giá khởi điểm chỉ 60.000 Nhân dân tệ (khoảng 206 triệu đồng). Xe ôtô điện đô thị cỡ nhỏ và giá rẻ hiện khá được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc nhờ sự thành công của Wuling Hongguang Mini EV. Với việc Seagull được bán ra thị trường, BYD dự kiến sẽ tiếp tục có một năm gặt hái thành công về mặt doanh số. Trong năm 2022, BYD đã bán tổng cộng 911.410 chiếc ô tô điện cho khách hàng toàn cầu, tăng trưởng đến 184% và chỉ đứng sau Tesla. Video: Lộ diện xe ôtô điện BYD Seagull giá rẻ tại Trung Quốc.

