"Soi" Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard chống đạn hơn 51 tỷ đồng

Với giới nhà giàu, ô tô đẹp và sang thôi chưa đủ mà còn phải an toàn nữa. An toàn ở đây cũng không chỉ dừng lại ở những tính năng công nghệ mà hãng trang bị trên xe. Có những nhân vật quan trọng còn muốn bảo vệ an toàn cho bản thân bằng những chiếc ô tô bọc thép chống đạn. Đó là lý do vì sao những chiếc xe sang bọc thép như Mercedes-Maybach S 650 Pullman Guard ra đời. Những chiếc Mercedes-Maybach S-Class nguyên bản vốn đã rất sang trọng và đắt đỏ. Thế nhưng, ở phiên bản bọc thép chống đạn, mẫu xe siêu sang này còn đắt gấp nhiều lần. Chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard đời 2020 dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard đời cũ này hiện đang được rao bán trên trang Mobile nổi tiếng của Đức với giá không "dễ chịu" chút nào. Theo đó, chiếc xe siêu sang bọc thép chống đạn này có giá lên đến 1,904 triệu Euro (tương đương 2,255 triệu USD hay 51,9 tỷ đồng). Bỏ ra số tiền trên, khách hàng sẽ nhận về một chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard đời cũ nhưng vẫn còn gần như mới nguyên vì mới chạy được 30 km. Ngoài ra, chiếc xe này còn có khả năng chống đạn mức VR9. Như vậy, chiếc xe này có thể chống được đạn và một số thiết bị nổ cỡ nhỏ khác. Bên ngoài, chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard 2020 sở hữu màu sơn đen sang trọng với những chi tiết mạ crôm sáng bóng làm điểm nhấn. Thêm vào đó là bộ vành mạ crôm được thiết kế theo phong cách cổ điển đặc trưng của dòng xe Mercedes-Maybach S-Class. Bước vào bên trong chiếc Mercedes-Maybach S 50 Pullman Guard 2020 này, người dùng được chào đón bằng không gian nội thất bọc bằng những chất liệu tốt nhất vào thời điểm xe xuất xưởng. Nội thất của xe được phối 2 màu đen - be thanh lịch đồng thời đi kèm hàng loạt trang bị tiện nghi khác như hệ thống đèn viền Ambient Lighting, ghế có đủ tính năng sưởi, làm mát, mát-xa hay vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách. Vách ngăn này sẽ mang đến sự riêng tư cho hành khách ngồi phía sau - thường là ông chủ đích thực của chiếc xe. Ngoài ra, xe còn có những trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh Burmester, hệ thống tỏa hương trong xe Air Balance, hệ thống giải trí dành cho hàng ghế sau và điều hòa Thermotronic. Nguồn cung cấp sức mạnh cho chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard 2020 này là khối động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.0L, tạo ra công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus. Cuối cùng là những công nghệ an toàn có sẵn trên xe như camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe Parktronic, nhận biết biển báo giao thông và giới hạn tốc độ xe. Nhìn chung, với số tiền trên, bạn hoàn toàn có thể mua cho mình 1 chiếc siêu xe đời mới nhất của những thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Pagani, Koenigsegg hay McLaren. Tuy nhiên, những siêu xe ấy lại không thể chống đạn như chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman Guard 2020 này. Video: Ngắm chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Pullman.

