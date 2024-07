"Soi" Mercedes-AMG GLE Coupe mạnh 789 mã lực nhờ hãng độ Manhart

Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic Coupe hạng sang đã ra mắt từ năm 2020, vì vậy mới đây hãng độ xe Manhart Performnce đã cho ra mắt gói độ GER 800 mới giúp đem đến một “làn gió mới” dành cho những vị chủ nhân có nhu cầu nâng cấp xe. Gói độ Manhart trên Mercedes-AMG GLE Coupe với bộ bodykit thân rộng bằng vật liệu carbon, trang bị mâm xe lớn hơn, hệ thống xả với ống xả to, hệ thống treo hạ thấp và tăng sức mạnh ấn tượng hơn cho chiếc SUV hiệu năng cao. Bản độ GLE được trang bị khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép của AMG giờ đây mang lại công suất ấn tượng 789 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm, tất cả nhờ vào một máy nén điện bổ sung cùng với các nâng cấp tới turbo ECU và hệ thống xả hiệu năng cao của xe. Sau nâng cấp, chiếc xe có mức công suất cao hơn 186 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 150 Nm so với mẫu nguyên bản. Bên cạnh sức mạnh bổ sung, GER 800 còn được hưởng lợi từ hệ thống xả to hơn với ống xả OPF-Delete Sport và hai bộ chuyển đổi xúc tác 300 cell. Diện mạo của GLE đã được sửa đổi với loạt các chi tiết bằng sợi carbon được thiết kế bởi TopCar Design và bao gồm phần mở rộng chắn bùn rộng cũng như các miếng đệm phù hợp cho cản trước và sau. Chiếc coupe-SUV cũng được hưởng lợi từ cánh lướt gió đuôi vịt mở rộng và mui xe có lỗ thông hơi. Manhart đã bổ sung thêm một bộ đề can màu vàng, tương phản với lớp carbon trần và thân xe màu xanh đậm mờ của chiếc xe trưng bày của họ. GER 800 sử dụng bộ mâm hợp kim Manhart Concave One 23 inch mới nổi bật với lớp sơn đen satin và các dải trang trí màu vàng. Bộ mâm này được trang bị đi kèm với bộ lốp xe 285/35ZR23 ở phía trước và 325/30ZR23 ở phía sau. Manhart đã tinh chỉnh hệ thống treo khí nén, hạ thấp chiều cao của xe xuống thêm 30 mm. Khoang nội thất của xe cũng được hoàn thiện ấn tượng với các đường chỉ khâu màu vàng tương phản với vải Alcantara màu đen và ghế bọc da. Biểu tượng Manhart có thể được tìm thấy trên tựa đầu và thảm sàn, với nhiều chi tiết bằng sợi carbon xung quanh khoang nội thất của xe. Những sửa đổi của Manhart độ Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe vẫn chưa được mở bán, chính vì vậy giá bán của chiếc xe độ GER 800 vẫn còn ẩn số. Tuy nhiên, khách hàng yêu thích có thể liên hệ trực tiếp với hãng độ để thảo luận về nhiều lựa chọn khác nhau cho chiếc coupe-SUV của họ. Video: Mercedes-AMG GLE mạnh 789 mã lực nhờ hãng độ Manhart.

