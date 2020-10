"Soi" máy bay trực thăng của Tổng thống Trump đang rao bán

Công ty Aero Asset có trụ sở tại TP Toronto - Canada, cùng với Công ty Jet Edge Partners tại Mỹ, đang bán chiếc trực thăng S-76B mang mã đăng ký dân sự Mỹ N76DT. Chiếc S-76B này đang để ở TP Trenton, bang New Jersey để chờ người mua. Theo một câu chuyện trên tờ The New York Times, chiếc trực thăng của của Tổng thống Trump được định giá khoảng 875.000 USD, chưa kể giá trị thương hiệu bởi đây là chiếc máy bay từng được Tổng thống Mỹ sử dụng. Kể từ khi được rao bán, chiếc trực thăng của Tổng thống Mỹ đã được loại bỏ chữ "TRUMP" ở trên đuôi. Tuy nhiên, các chi tiết khác của ngoại thất không thay đổi. Chiếc S-76B của Tổng thống Mỹ này được xuất xưởng tại Sikorsky (nhà sản xuất máy bay Mỹ hiện là một bộ phận của Tập đoàn Lockheed Martin) vào năm 1989. Đây là lựa chọn của các khách VIP, bao gồm các doanh nhân nổi tiếng như Tổng thống Trump, Nữ hoàng Anh. Nội thất của S-76B có 6 ghế bọc da với dây an toàn bằng vàng. Ngoài ra, còn nhiều phụ kiện bằng vàng khác bên trong cabin mang dấu ấn của Tổng thống Trump, cũng như các tính năng khác nhau được ốp gỗ gụ Châu Phi. Vào năm 2014, Tổng thống Donald Trump cũng đã mua một chiếc S-76B khác sản xuất năm 1989, nó nhận được mã đăng ký N7TP. Vào năm 2015, ứng cử viên Donal Trump khi đó đã lên kế hoạch cung cấp các chuyến đi miễn phí cho trẻ em trên chiếc S-76B tại hội chợ bang Iowa như một phần trong chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, các quan chức tại hội chợ đã từ chối cho phép ông thực hiện các chuyến bay từ khu vực hội chợ. Hiện mức giá trực thăng S-76B của Tổng thống Mỹ - Donald Trump vẫn chưa chính thức được công bố giá, chúng ta phải chờ sau phiên đấu giá từ Aero Asset có trụ sở tại TP Toronto - Canada, cùng với Công ty Jet Edge Partners tại Mỹ trong thời gian tới. Video: Máy bay trực thăng S-76B của Tổng thống Trump.

Công ty Aero Asset có trụ sở tại TP Toronto - Canada, cùng với Công ty Jet Edge Partners tại Mỹ, đang bán chiếc trực thăng S-76B mang mã đăng ký dân sự Mỹ N76DT. Chiếc S-76B này đang để ở TP Trenton, bang New Jersey để chờ người mua. Theo một câu chuyện trên tờ The New York Times, chiếc trực thăng của của Tổng thống Trump được định giá khoảng 875.000 USD, chưa kể giá trị thương hiệu bởi đây là chiếc máy bay từng được Tổng thống Mỹ sử dụng. Kể từ khi được rao bán, chiếc trực thăng của Tổng thống Mỹ đã được loại bỏ chữ "TRUMP" ở trên đuôi. Tuy nhiên, các chi tiết khác của ngoại thất không thay đổi. Chiếc S-76B của Tổng thống Mỹ này được xuất xưởng tại Sikorsky (nhà sản xuất máy bay Mỹ hiện là một bộ phận của Tập đoàn Lockheed Martin) vào năm 1989. Đây là lựa chọn của các khách VIP, bao gồm các doanh nhân nổi tiếng như Tổng thống Trump, Nữ hoàng Anh. Nội thất của S-76B có 6 ghế bọc da với dây an toàn bằng vàng. Ngoài ra, còn nhiều phụ kiện bằng vàng khác bên trong cabin mang dấu ấn của Tổng thống Trump, cũng như các tính năng khác nhau được ốp gỗ gụ Châu Phi. Vào năm 2014, Tổng thống Donald Trump cũng đã mua một chiếc S-76B khác sản xuất năm 1989, nó nhận được mã đăng ký N7TP. Vào năm 2015, ứng cử viên Donal Trump khi đó đã lên kế hoạch cung cấp các chuyến đi miễn phí cho trẻ em trên chiếc S-76B tại hội chợ bang Iowa như một phần trong chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, các quan chức tại hội chợ đã từ chối cho phép ông thực hiện các chuyến bay từ khu vực hội chợ. Hiện mức giá trực thăng S-76B của Tổng thống Mỹ - Donald Trump vẫn chưa chính thức được công bố giá, chúng ta phải chờ sau phiên đấu giá từ Aero Asset có trụ sở tại TP Toronto - Canada, cùng với Công ty Jet Edge Partners tại Mỹ trong thời gian tới. Video: Máy bay trực thăng S-76B của Tổng thống Trump.