Siêu phẩm McLaren GT hơn 10 tỷ đồng cập bến Hồng Kông

Siêu phẩm McLaren GT đầu tiên cập bến Hồng Kông vốn cũng là mẫu McLaren GT đầu tiên "chào sân" thị trường châu Á tại Singapore hồi đầu năm nay. Do đó, siêu phẩm McLaren GT này là phiên bản tay lái nghịch (bên phải) thay vì bên phải như đại đa số các quốc gia châu Á khác, trong đó có Hồng Kông. Được biết, đây chỉ là mẫu xe trưng bày nhằm mục đích giới thiệu tới các khách VIP tại đây. Về diện mạo, siêu phẩm McLaren GT tại Hồng Kông sở hữu một vẻ ngoài vô cùng cuốn hút và gợi cảm. Mẫu xe này là sự hòa hợp giữa triết lý thiết kế táo bạo của McLaren và các tín hiệu đặc trưng của một chiếc Grand Tourer cổ điển. Những đường nét tinh xảo đầy quyến rũ chảy từ đầu tới đuôi xe, tạo ra một tuyệt tác xe hơi. Nhiều người đánh giá rằng phong cách của McLaren GT được tạo ra từ việc kết hợp giữa 570S và Speedtail, với hình dáng cửa kính và vòm mui xe giống 570S còn thiết kế phần đầu và đuôi xe lại mang cảm hứng từ Speedtail. Tổng thể của GT đều tuân theo các nguyên tắc khí động học vốn có trên tất cả các mẫu McLaren nhưng cũng thật mới mẻ. Hãng siêu xe McLaren đã thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng Grand Tourer cổ điển, đặc biệt là với mẫu GT hoàn toàn mới này. Cụ thể, thiết kế ngoại thất của xe ngoài tính khí động học mới, còn sở hữu cụm gương to bản kiểu "tràn viền" đầy cá tính. Lốp xe P ZERO được Pirelli phát triển đặc biệt để phù hợp với các vành sau hợp kim 21 inch (bánh trước 20 inch) của GT cũng rất đáng chú ý, chưa từng có chiếc McLaren nào sở hữu bánh xe lớn như vậy Đội ngũ thiết kế của McLaren đã hoàn thiện GT với những đường nét thiết kế mượt mà, cắt xẻ đủ táo báo và cơ bắp nhưng vẫn duy trì sự thanh lịch, để mọi người thấy rõ rằng đây chính xác là một chiếc Grand Tourer chứ không phải các siêu xe đua thông thường trước đây của thương hiệu. Được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm bằng sợi carbon nguyên khối MonoCell II-T, với cấu trúc phía sau bằng sợi carbon, McLaren GT sở hữu khoang hành lý sau cabin có dung tích lên tới 419 lít. Nắp kính nằm trên khoang này có khả năng "hít" không gây tiếng động và tùy chọn đóng mở bằng điện như cốp của những chiếc xe sang. Ngoài ra, đúng nghĩa là một chiếc Grand Tourer, McLaren GT mới còn có thêm khoang hành lý nữa nằm ở phía dưới nắp ca-pô trước rộng 150 lít, như vậy, chiếc xe có khoang chứa lên tới 570 lít GT sở hữu một không gian nội thất "trọn vẹn", với đầy đủ các tiện nghi cao cấp để phục vụ những hành trình dài, tập trung vào lái xe và khả năng cách âm tuyệt vời. Xe có các ghế ngồi tích hợp chỉnh điện và sưởi được thiết kế rất êm ái, đặc biệt phần đệm mút ở phần lưng, tạo sự thoải mái tối đa cho người ngồi, ngoài ra, GT còn được trang bị hệ thống thông tin giải trí phức tạp nhất từ trước đến nay của McLaren. Đối với hệ thống thông tin giải trí trong màn hình 7 inch trên xe, nó còn đi kèm với bản đồ chỉ đường HERE và cung cấp thông tin thời gian thực cho lái xe. Các tính năng đáng chú ý khác gồm có màn hình đo kỹ thuật số TFT 12,3 inch có đồ họa kiểu giống trên máy bay, radio DAB/radio vệ tinh Sirius, điều hòa hai vùng tự động. Cửa sổ trời Panorama toàn cảnh là 1 option ngoài với giá đắt đỏ của McLaren GT. Như đã nói ở trên, cung cấp sức mạnh cho GT là khối động cơ tăng áp kép V8 mới, sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630Nm, đi kèm hộp số SSG 7 cấp. Khi bộ kiểm soát động cơ Launch Control được kích hoạt, GT có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,1 giây, từ 0 - 200 km/h trong 9 giây, tốc độ tối đa lên tới 326 km/h. Siêu xe sang trọng có tỷ lệ cộng suất/trọng lượng là 399 mã lực/tấn. Giá xe McLaren GT khởi điểm từ 3,5 triệu đô-la Hồng Kông (tương đương khoảng 10,5 tỷ đồng) Video: Siêu xe McLaren GT lần đầu tiên "hạ lốp" tại Hồng Kông.

