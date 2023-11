"Soi" Kia Carnival 2024 từ 645 triệu đồng, thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Hôm qua, Kia đã chính thức công bố ra mắt Carnival phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Mức giá xe Kia Carnival 2024 khởi điểm là 34,7 - 96,5 triệu won (tương đương 645 triệu - 1,8 tỷ đồng) và 3 tùy chọn nội thất, gồm bản 4 chỗ, 7 chỗ và 9 chỗ. Về thiết kế, Kia Carnival 2024 mới gây ấn tượng với cụm đèn pha mới đặt dọc, kết hợp dải đèn LED ban ngày hình chữ T cách điệu. Chi tiết này gợi liên tưởng đến một số mẫu xe Kia mới ra mắt gần đây như EV9 hay Seltos 2023. Mặt ca-lăng vẫn có kiểu dáng hình mũi hổ đặc trưng, họa tiết dạng nan ngang hoặc mắt cáo tùy từng phiên bản. Phía đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu đặt dọc, nối với nhau bằng dải đèn thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Ngoài đèn hậu, thiết kế của cản sau và cửa cốp cũng được thay đổi để nhìn hài hòa hơn. Ở bên trong, mẫu xe MPV Kia Carnival 2024 được trang bị màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số có cùng kích thước 12,3 inch nối liền với nhau, tạo thành cụm màn hình kép. Ngoài ra, xe cũng có tính năng hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Cụm điều chỉnh hệ thống điều hòa mới gọn gàng và dễ sử dụng hơn. Khu vực cần số cũng được tái thiết kế với cần số dạng núm xoay. Một số trang bị đáng chú ý khác bao gồm camera hành trình, chìa khóa thông minh và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Ghế ngồi dạng công thái học, bọc da cao cấp, tích hợp tính năng sưởi ấm, làm mát và massage. Carnival 2024 bản limousine có trần xe cao hơn 305 mm so với bản tiêu chuẩn. Phiên bản này có thêm màn hình giải trí 21,5 inch dành cho hàng ghế sau, tính năng phát wifi và hệ thống rèm che. Hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Driving Assistance 2 là một trong những tính năng hiện đại nhất của Kia, lần đầu được trang bị trên Carnival 2024. Hệ thống này cung cấp khả năng hỗ trợ lái xe bán tự động bằng cách giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, duy trì tốc độ đặt trước và giữ làn đường. So với thế hệ đầu tiên, thế hệ mới đã có chức năng hỗ trợ chuyển làn. Kia Carnival 2024 vẫn có các cấu hình động cơ xăng 3.5L và dầu 2.2L như bản cũ. Ngoài ra, phiên bản mới còn được bổ sung hệ thống truyền động hybrid với máy xăng 1.6L tăng áp, cho tổng công suất 245 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Theo công bố của Kia, động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu là 14 km/l. Kia cho biết mẫu MPV này đã được tinh chỉnh lại hệ thống treo, cho cảm giác êm ái hơn khi xe đi qua các cung đường gồ ghề. Khách hàng tại thị trường Hàn Quốc có thể bắt đầu đặt hàng Kia Carnival 2024 từ ngày 8/11. Tại Việt Nam, mẫu MPV này đang được phân phối chính hãng bởi Thaco, với 5 phiên bản đi kèm giá bán dao động từ 1,269 - 1,869 tỷ VNĐ. Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Kia Carnival 2024 mới.

