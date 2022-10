"Soi" Honda Civic Type R 2023 gần 2 tỷ sắp bán tại Việt Nam

Honda Civic Type R 2023 mới sẽ chính thức được giới thiệu đến khách hàng tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2022 (VMS 2022) diễn ra từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Mẫu xe này sẽ được Honda bán chính hãng tại Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, giá xe Honda Civic Type R 2023 dự kiến khoảng 2 tỷ đồng, được nhập khẩu trực tiếp tại Nhật Bản. Trong khi đó, Honda Civic bản thường hiện có giá chỉ 730 triệu - 870 triệu đồng. Với tầm tiền 2 tỷ đồng, khách hàng Việt cũng có nhiều lựa chọn khác như BMW 320i Sport Line hay Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus. Honda Civic Type R thế hệ thứ 5 từng được trưng bày tại VMS 2018 nhưng không được bán chính hãng. Sang thế hệ thứ 6, mẫu xe này lại tiếp tục được giới thiệu tại nước ta nhưng lần này Honda đã quyết định bán chính hãng ở Việt Nam. Honda Civic Type R 2023 vừa ra mắt thị trường quốc tế hồi đầu năm nay và ra mắt tại Nhật Bản cuối tháng 7. Việt Nam là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á mở bán mẫu xe này. So với thế hệ tiền nhiệm, Honda Civic Type R 2023 có kiểu dáng mềm mại, thanh lịch hơn hẳn, hãng xe Nhật Bản không còn chú trọng vào sự hầm hố và cá tính nữa. Điều này được thể hiện rõ nét nhất ở chi tiết mặt ca-lăng. Lưới tản nhiệt Civic Type R mới được thiết kế với các khe gió nhỏ, hốc gió 2 bên là kiểu dọc, mảnh mai. Nắp ca-pô có khe gió thanh mảnh hơn, đồng thời các thanh nẹp cũng được tiết chế lại. Khu vực phía sau nổi bật với cánh lướt gió cỡ lớn và bộ ba ống xả thể thao. Di chuyển vào bên trong, nội thất tông đỏ - đen chính là đặc trưng của Honda Civic Type R, thế hệ mới tiếp tục kế thừa truyền thống này. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích cỡ 9 inch kết nối Apple Carplay/ Android Auto và cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Hộp số sàn 6 cấp tương tự thế hệ trước, kết hợp tính năng Rev Matching với khả năng điều chỉnh vòng tua máy khi sang số. Về trang bị an toàn, Civic Type R 2023 sở hữu một danh sách dài các tính năng hỗ trợ người lái tân tiến nhất: Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo chệch làn đường, Phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ giữ làn đường, Giám sát điểm mù và Kiểm soát hành trình thích ứng… Về trang bị vận hành, Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam sử dụng động cơ tăng áp 2.0L, 4 xy-lanh, công suất công suất 315 mã lực tại 6.500 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại đạt 420 Nm, mạnh hơn 9 mã lực so với thế hệ tiền nhiệm. Video: Giới thiệu chi tiết Honda Civic Type R 2023.

