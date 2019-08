"Soi" Harley-Davidson Tri Glide CVO 3 bánh hơn 1 tỷ đồng

Low Rider S không chỉ là mẫu xe mới thứ 2 xuất hiện trong dòng sản phẩm 2020 của hãng xe môtô đình đám Mỹ. Với đời xe năm sau, hãng cũng giới thiệu thêm một dòng môtô 3 bánh mới là Harley-Davidson CVO Tri Glide 2020. Dựa trên cơ sở chiếc Tri Glide Ultra bình thường, Harley-Davidson CVO Tri Glide là mẫu môtô 3 bánh đầu tiên được bộ phận xe độ Custom Vehicle Operation của hãng xe Mỹ tạo ra trong lịch sử. Giống như mọi chiếc CVO khác, chiếc Harley-Davidson Tri Glide CVO 3 bánh cũng được trang bị gói các công nghệ an toàn Reflex Defensive Rider Systems (RDRS). Phiên bản động cơ dung tích lớn nhất của Harley-Davidson hiện tại là Milwaukee-Eight 117. Có dung tích thực lên tới 1.923cc, động cơ này đạt mô-men xoắn lên tới 169Nm chỉ từ vòng tua 3.500rpm. Trong khi đó, RDRS sử dụng thiết bị đo quán tính mới nhất (IMU) để điều khiển phanh ABS và hệ thống điều khiển lực kéo hoạt động biến thiên theo cua, khi tăng tốc và giảm tốc. Ngoài ra, gói hệ thống an toàn này cũng đã bao gồm cả hệ thống kiểm soát giữ xe Vehicle Hold Control, giúp chiếc 3 bánh này không trôi xuống khi ở trên dốc. Harley-Davidson còn tích hợp cả hệ thống kiểm soát áp suất lốp cho CVO Tri Glide. Về ngoại hình, điểm khác biệt của CVO Tri Glide so với Tri Glide Ultra đó là sự xuất hiện của bộ mâm 5 cây Tomahawk, cùng với sơn kẻ chỉ đặc biệt. Để ý kỹ hơn, những fan của Harley-Davidson có thể nhận ra hàng loạt trang bị cao cấp hơn của chiếc xe như giá chằng hàng trên tùng sau Tour-Pak, kính gió ngắn, hệ thống đèn chiếu sáng/tín hiệu full LED... Dù là một chiếc mô tô, nhưng CVO Tri Glide 2020 được tích hợp hệ thống giải trí Boom! Box GTS với màn hình cảm ứng các tính năng hiện đại không thua kém xe hơi. Các trang bị khác bao gồm; sưởi tay, cốp khoá điện kèm đèn soi sáng, ghế lái cùng ghế phụ có sưởi... Đặc biệt, hệ thống này nay còn có tính năng kết nối với smartphone thông qua dịch vụ H-D Connect, giúp người dùng theo dõi được mọi thông tin về tình trạng của xe cũng như cập nhật phần mềm và báo động trộm cướp. Boom! Box GTS được nối với dàn âm thanh Boom! Stage 1 với amplifier 300W và 4 loa stereo. Tại Mỹ, mức giá bán Harley-Davidson Tri Glide CVO lên tới 48.999 USD (tương đương 1,137 tỷ đồng). Với con số này, khách hàng có thể mua được hàng loạt các dòng xe hơi hạng sang thuộc phân khúc hạng D trên thị trường hiện nay như Audi A5 hay Genesis G70... Video: Chi tiết Harley-Davidson CVO Tri Glide 2020.

