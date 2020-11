Soi giá xe nguyên thủ thế giới, bất ngờ "quái thú” The Beast

Nguyên thủ quốc gia là người có vị trí, quyền lực và tầm ảnh hưởng số 1 tại mỗi đất nước. Với vị thế là người đứng đầu, họ cũng được hưởng những chế độ đãi ngộ tốt nhất và ngay tới chiếc xe mà họ sử dụng cũng vậy. Chúng không chỉ phải đáp ứng các tiêu chí về độ an toàn, tính bảo mật mà còn phải là những phương tiện phục vụ về mặt hình thức, sự sang trọng. Với các yếu tố đó, giá xe nguyên thủ thường không hề dễ chịu chút nào bởi nó chỉ được sản xuất giới hạn. 1. Bentley State Limousine.

Nếu bạn chưa biết thì chiếc Bentley của Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiện là chiếc xe đắt tiền nhất trong hàng ngũ xe của nguyên thủ trên thế giới. Với vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trong khối liên hiệp Anh, việc Nữ hoàng sử dụng một chiếc Bentley State Limousine có mức giá tới 13,03 triệu USD (khoảng 300 tỷ đồng, đây là một chuyện không quá ngạc nhiên. Một trong những lý do khiến chiếc Bentley State Limousine này có mức giá khủng tới vậy đến từ độ hiếm của xe khi chỉ có đúng 2 chiếc trên toàn thế giới. Ngoài ra, chiếc xe này cũng được trang bị các lớp bảo vệ tối tấn và hiện đại để có thể bảo vệ Nữ hoàng trong những tình huống cần thiết. Nếu như Nữ hoàng Anh Elizabeth II sử dụng chiếc Bentley State Limousine có giá 13,03 triệu USD thì người đứng đầu Chính phủ Vương quốc Anh lại sử dụng chiếc Jaguar XJ Sentinel có giá khoảng 390,921 USD (khoảng 9 tỷ đồng) 2. Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard.

Là một trong những nhân vật bí ẩn nhất thế giới, việc bảo vệ nhà lãnh đạo của Triều Tiên - ông Kim Jong Un là ưu tiên số 1 của giới an ninh nước này. Phương tiện di chuyển được ông lựa chọn là mẫu xe 3 khoang hạng sang bọc thép Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard với giá thị trường khoảng 1,56 triệu USD (khoảng 36 tỷ đồng). 3. Cadillac One, "quái thú” The Beast.

Được xem là chiếc xe an toàn và khủng khiếp nhất trên thế giới, Cadillac One hay còn gọi là The Beast chính là biểu tượng của Tổng thống Mỹ trên mỗi hành trình di chuyển. Chiếc Cadillac One đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng thuộc thế hệ sản phẩm 2.0. Với hàng loạt các trang bị đắt giá liên quan tới vấn đề an ninh, chi phí chế tạo ra "Pháo đài di động" Cadilac One chống đạn cũng lên tới con số 1,56 triệu USD/chiếc (khoảng 36 tỷ đồng). 4. Audi A8 L Security.

"Cây nhà lá vườn", đó là tiêu chí sử dụng xe nói chung của các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Và điều này cũng hoàn toàn đúng với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hiện bà đang sử dụng một chiếc Audi A8 L phiên bản Security. Khác với những chiếc A8 L thông thường, phiên bản Security của bà Angela Merkel sở hữu hàng loạt công nghệ bảo vệ và an ninh tối tân nhất. Chiếc xe này có giá trên thị trường dao động trong khoảng 1,25 triệu USD (khoảng 29 tỷ đồng).

5. Aurus Senat Limousine.

Được mệnh danh là vị chính khách có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang sử dụng phương tiện di chuyển là chiếc xe nội địa do chính Nga chế tạo mang tên Aurus Senat Limousine. Chiếc xe này là một sản phẩm mang đậm dấu ấn của "Xứ bạch dương" từ thiết kế cho tới công nghệ.



Mặc dù không được bán ra đại trà trên thị trường nhưng theo nhà sản xuất, Aurus Senat Limousine của Tổng thống Nga có chi phí sản xuất là 573.351 USD (khoảng 13,1 tỷ đồng).



6. DS 7 Crossback.

Vị Tổng thống đương nhiệm của nước Cộng hoà Pháp, ông Emmanuel Macron hiện đang sử dụng một chiếc DS 7 Crossback làm phương tiện di chuyển. Đáng nói, đây thực tế là một chiếc xe hạng sang nhưng sở hữu giá bán cũng như các trang bị khá phổ biến chứ không phải dạng đặc chủng. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nó không có khả năng bảo vệ người đức đầu Điện Elysee. Trên thị trường, giá bán của DS 7 Crossback dao động ở mức 73.069 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng)





Video: Ngắm The Beast, Cadillac One của Tổng thống Mỹ đương nhiệm.





