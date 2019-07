Top 10 xe ôtô dành cho nguyên thủ quốc gia thế giới

Những người quyền lực nhất thế giới, hoàng gia, hay những chính trị gia... đều di chuyển trên những chiếc xe nguyên thủ sang trọng, trang bị vượt trội và có an ninh ở mức cao. Thông thường, các chính trị gia và phương tiện của mình đều có chung nguồn gốc về quốc gia. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy Thủ tướng Đức Angela Merkel không đi một chiếc Citroën DS của Pháp hay một chiếc Jaguar của Anh mà luôn ngồi trên những chiếc xe thương hiệu quê nhà. Trên hết, những chiếc xe này đều đại diện cho đất nước mà chính khách đó đứng đầu. Siêu limousine Kortezh của Tổng thống Nga Vladimir Putin

Xe Audi A8L của Thủ tướng Đức Angela Merkel

Xe Citroën DS 7 Crossback của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Xe Bentley Arnage Mulliner của Nữ hoàng Anh Elizabeth IIXe Rolls-Royce Silver Wraith của Tổng thống Brazil Michel Temer Xe Mercedes-Benz S600 của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan Xe Jaguar XJ Sentinel của Thủ tướng Anh Theresa May Chiếc "The Beast" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump Xe Rolls-Royce Phantom của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Un Xe Rolls-Royce Phantom VI của Vua Tây Ban Nha Felipe VI Video: Top 10 mẫu xe của nguyên thủ thế giới.

