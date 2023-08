"Soi" dàn xế sang tiền tỷ của siêu mẫu Thanh Hằng trước khi lên xe hoa

Mới đây, nàng mẫu khiến dân tình xuýt xoa khi khoe cận cảnh chiếc nhẫn kim cương mới được bạn trai cầu hôn khi bước sang độ tuổi 40. Sau khi bức ảnh được đăng tải, không ít đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và mong chờ được chứng kiến đám cưới của nữ siêu mẫu với "nửa kia" trong một ngày không xa. Ở độ tuổi 40, siêu mẫu Thanh Hằng gần như viên mãn khi có sự nghiệp thăng hoa, tình yêu mặn nồng và khối tài sản khổng lồ với hàng loạt xe sang đắt giá. Để tự thưởng cho sinh nhật tuổi 40, mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng tậu xe sang Porsche Macan 2023 màu xám bạc. Không rõ xe của nàng mẫu thuộc phiên bản nhưng tại thị trường Việt Nam, Porsche Macan 2023 có 4 phiên bản khác nhau bao gồm bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 3,150 tỷ đồng, bản T có giá 3,390 tỷ đồng, bản S có giá 4,020 tỷ đồng và bản GTS có giá ở mức 4.870 tỷ đồng. Chiếc Porsche Macan 2023 của Thanh Hằng sở hữu động cơ 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2 lít, sản sinh công suất tối đa 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Xe có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 6,2 giây. Riêng phiên bản GTS cao cấp sẽ được trang bị động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 2,9 lít, có khả năng tạo ra công suất 414 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của nó là 4,3 giây. Đây không phải là lần đầu tiên siêu mẫu Thanh Hằng mua Porsche, trước đó,cô nàng cũng từng sở hữu một chiếc Porsche Macan 2019. Cô thường xuyên sử dụng chiếc xe này để đi lại và làm việc. Được biết, chiếc Porsche Macan 2019 này sở hữu ngoại thất màu trắng trẻ trung, kết hợp nội thất hai tông be và đen, trong đó màu be là chủ đạo, mang lại cảm giác sang trọng và ấm cúng. Tại thời điểm mua, chiếc xe của siêu mẫu được đồn đoán có giá từ 3,6 tỷ đồng. Tuỳ vào trang bị mà chủ nhân lựa chọn, giá có thể chênh lên tới cả tỷ đồng nữa. Xe sử dụng khối động cơ cho tổng công suất 349 mã lực và momen xoắn cực đại 480Nm tăng 14 mã lực so với thế hệ tiền nhiệm, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp PDK và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Trước khi sở hữu Porsche Macan, siêu mẫu Thanh Hằng còn là verdette của CLB người nổi tiếng sử dụng xe Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes Celebrity Club). Siêu mẫu có đôi chân dài 1m12 này từng sở hữu một chiếc GLK Deluxe vào năm 2010. Là người nổi tiếng trong CLB Mercedes-Benz đến hết năm 2013, trong thời gian làm verdette cho hãng, cô nàng siêu mẫu này cũng thường xuyên xuất hiện bên những mẫu xe sang mang logo ngôi sao 3 cánh. Được biết, vào năm 2012, cô cũng từng sở hữu một chiếc sedan hạng sang Mercedes–Benz C-Class. Tại Vietnam Motor Show 2014, Audi Việt Nam gây bất ngờ khi công bố Thanh Hằng làm đại sứ cho hãng, trước đó siêu mẫu này là verdette của CLB người nổi tiếng sử dụng xe Mercedes-Benz. Tại VMS 2014, Audi đang là thương hiệu sở hữu dàn sao hùng hậu làm đại sứ nhất. Trước Thanh hằng, nhiều ngôi sao khác cũng đã lần lượt trở thành đại sứ thương hiệu của Audi như ca sĩ Thuỷ Tiên - Đại sứ của Audi A5, Tăng Thanh Hà - Đại sứ của Audi A6 hay người mẫu Bình Minh - đại sứ của Audi Q5. Audi cho biết Thanh Hằng sẽ trở thành đại sứ của một mẫu xe mới sắp ra mắt trong tương lai. Ngoài 3 thương hiệu xe sang Đức là Porsche, Mercedes-Benz và Audi đã từng "qua tay" Thanh Hằng, cô nàng siêu mẫu này còn từng sở hữu một chiếc MINI One màu đỏ. Chiếc MINI của Thanh Hằng được cô mua vào năm 2019 với biển số lặp tương đối đẹp là 920.92. Ở thời điểm mua, ước tính chiếc xe có giá lăn bánh lên tới 1,7 tỷ đồng. MINI One khá phù hợp với nữ giới bởi sử dụng loại động cơ nhỏ nhất trong tất cả các mẫu đang được bán tại Việt Nam. Xe trang bị động cơ 3 xy-lanh, dung tích 1,5 lít, cho công suất chỉ 102 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mặc dù có thiết kế nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng dòng xế hộp MINI One không phải dòng xe đại trà khi có giá tiền tỷ với thiết kế đặc trưng của Anh quốc. Sau khi giành giải Hoa hậu qua ảnh của báo Phụ nữ Việt Nam vào năm 2002, Thanh Hằng bước chân vào nghề người mẫu và giành được nhiều giải thưởng đáng chú ý. Không dừng lại ở đó, cô còn dấn thân vào môn nghệ thuật thứ 7, xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Video: Linh Nga, Thanh Hằng, Thuý Hạnh đọ dáng bên xe sang Audi.

