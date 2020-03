“Soi” chi tiết những công nghệ mới trên Hyundai Elantra 2021

Trong khi động cơ 2.0 lít trên thế hệ cũ vẫn tiếp tục được sử dụng, Hyundai Elantra 2021 mới đã có thêm lựa chọn hệ dẫn động Hybrid, kết hợp giữa khối máy 1.6 lít 4 xy lanh và một mô-tơ điện 32 kW, sản sinh công suất cực đại 139 mã lực và 265 Nm mô-men xoắn. Là một trang bị tiên phong trong phân khúc, Hyundai Digital Key sử dụng ứng dụng điện thoại, kết hợp với công nghệ Near Field Communication (NFC) và Bluetooth Low Energy (BLE) cho phép người dùng mở khóa, khởi động và vận hành chiếc Elantra của mình chỉ với một chiếc smartphone Android, thay vì sử dụng chìa khóa cơ thông thường. Điểm thu hút chính trên Hyundai Elantra thế hệ mới khi “đột nhập” vào khoang nội thất chính là 2 cụm hiển thị trung tâm với kích thước 10,25-inch. Bên cạnh màn hình hiển thị hệ thống thông tin giải trí cảm ứng, người lái trên Elantra 2021 giờ đây sẽ ngồi sau một cụm đồng hồ tốc độ điện tử với khả năng hiển thị sắc nét và đồ họa đẹp mắt không thua kém gì các mẫu xe sang. Mức độ hưởng thụ của hành khách trên Elantra 2021 sẽ được nâng lên một tầm cao mới với khả năng kết nối Apple CarPlay™ và Android Auto™ không dây – cũng là một tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc xe hạng C, theo thông tin từ Hyundai. Ngoài ra, chiếc coupe nhà Hyundai còn được nâng cấp với hệ thống nhận diện giọng nói như một trợ lý ảo, được áp dụng công nghệ Speech-to-Meaning và Deep Meaning Understanding, khiến cho sự kết nối giữa con người và máy móc trở nên đồng nhất hơn. Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập tới hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, một trang bị mang lại hiệu ứng thị giác rất tốt, hữu ích trong việc giúp người lái giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi trên chiếc xe của mình. Bên cạnh đó, Elantra 2021 còn xuất hiện với hệ thống loa cao cấp từ thương hiệu Bose, biến mẫu sedan này ngày càng tiệm cận hơn với dòng sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, hệ thống này có lẽ sẽ chỉ được trang bị trên phiên bản nâng cấp của Elantra tại thị trường châu Âu. Với những trang bị công nghệ - an toàn – tiện nghi kể trên, bạn nghĩ sao về chỗ đứng của Hyundai Elantra 2021 tại Việt Nam, hay cụ thể là trong phân khúc vốn được thống trị bởi Mazda3, Kia Cerato hay Honda Civic? Video: Soi những điểm nổi bật trên Hyundai Elantra 2021.

