"Soi" chi tiết MG VS HEV 2022 tiết kiệm xăng từ 556 triệu đồng

Hôm qua, ngày 8/8/2022, hãng MG đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hạng B mới mang tên MG VS HEV 2022 mới ở thị trường Thái Lan. Đây vốn là xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của MG ZS. Theo hãng MG, VS HEV mới có chiều dài 4.370 mm, chiều rộng 1.809 mm, chiều cao 1.653 mm và chiều dài cơ sở 2.585 mm, gần như giống hệt ZS. Ngay cả chiều cao gầm của mẫu xe SUV MG VS HEV 2022 cũng khá thấp, chỉ 145 mm. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt không viền với mắt lưới đan chéo hình quả trám màu đen bóng. Nằm phía trên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt Ngoài ra, ở giữa 2 đèn pha còn có nẹp màu đen bóng với điểm nhấn màu xanh dương nhằm ám chỉ việc MG VS HEV 2022 là xe thân thiện với môi trường. Bên sườn, tân binh của thương hiệu MG ở thị trường Thái Lan dùng vành hợp kim 17 inch, sơn 2 màu và có thiết kế khí động lực học để giảm hệ số lực cản không khí. Thêm vào đó là ốp gương ngoại thất và các cột sơn màu đen nhằm tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng" cho xe. Nẹp trên cửa và baga nóc của mẫu SUV hạng B này đều được sơn màu bạc. Trong khi đó, thiết kế đằng sau của MG VS HEV 2022 gần như giống hệt MG ZS, từ cụm đèn hậu LED đến hốc gió giả tích hợp đèn phản quang trên cản sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Ghế bọc da tổng hợp 2 màu, gương chiếu hậu chống chói, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời Chưa dừng ở đó, xe còn có 2 màn hình 12,3 inch trong nội thất, màn hình thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô lăng vát đáy thể thao...Sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 6 loa Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG VS HEV 2022 là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng VTi-TECH 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV hạng B này có 2 phiên bản là D và X. Giá xe MG VS HEV 2022 ở 2 phiên bản này lần lượt là 859.000 Baht (556 triệu đồng) và 919.000 Baht (595 triệu đồng). Video: Giới thiệu MG VS HEV 2022 tại Thái Lan.

