“Soi” Cadillac Fleetwood siêu sang từng phục vụ ông Tưởng Giới Thạch

Bộ đôi xe siêu sang Cadillac Fleetwood của Tưởng Giới Thạch được sản xuất riêng từ GM, hai chiếc xe này đã gắn bó với ông khoảng 26 năm và hiện giờ đang được trưng bày tại đài tưởng niệm tại Đài Loan. Đầu tiên là chiếc Cadillac Fleetwood đời 1955 là một trong những chiếc xe chính thức của Tưởng Giới Thạch, chiếc xe nàu do cộng đồng Hoa kiều ở Philippines gửi tặng. Cadillac Fleetwood 1955 được GM chế tạo theo đơn đặt hàng riêng dành cho các lãnh đạo thòi bấy giờ, nó sở hữu kích thước 6.100 x 2.000 x 1.630 mm và có không gian nội thất 7 chỗ ngồi. Tương tự nhiều mẫu xe khác dành cho các vị chính khách đặc biệt, chiếc Cadillac Fleetwood đặc biệt này được bọc thép, kính chống đạn cùng nhiều tính năng đảm bảo an ninh hiện đại nhất thời điểm đó. Chiếc Cadillac Fleetwood siêu sang đời 1955 này được trang bị động cơ V8 kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số Hydramatic 4 cấp. Tiếp đến là chiếc Cadillac Fleetwood đời 1972 là chiếc xe chính thức của ông Tưởng Giới Thạch trong giai đoạn từ 1972 đến 1975. Đây là một chiếc limousine 7 chỗ sang trọng với kích thước 6.320 x 2.080 x 1.500 mm, cũng là mẫu xe dành cho các yếu nhân với trang bị bọc thép chống đạn nên xe có cân nặng khoảng 2 tấn. Chiếc Cadillac Fleetwood đời 1972 này cũng được tập đoàn ôtô GM của Mỹ sản xuất theo đơn hàng đặc biệt từ chính phủ Đài Loan thời điểm đó. Không giống bất kỳ thương hiệu nào, những chiếc Cadillac thông thường được các công ty chuyên về xe limousine sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu phục vụ các yếu nhân, chính vì thế nó thường xuyên được nhiều nước đặt hàng cho các nguyên thủ của mình trong nhiều thời kỳ. Những chiếc limousine Cadillac được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn bởi GM. Quá trình sản xuất những chiếc xe đặt hàng cho các lãnh đạo cao cấp hay Tổng thống còn có một số biện pháp an ninh nhằm mục đích bảo mật, truyền thống này được duy trì cho tới ngày nay. Video: Ngắm chiếc limousine Cadillac Fleetwood 1955 huyền thoại.

