"Soi" cả dàn xe Mitsubishi Pajero Sport của Cảnh sát giao thông Việt Nam

Gần đây, một số hội nhóm trên mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh lô xe Mitsubishi Pajero Sport bản đặc biệt, thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, những chiếc Mitsubishi Pajero Sport này được làm riêng cho lực lượng CSGT Việt Nam. Xe có ngoại thất trắng tinh với điểm nhấn viền màu xanh in dòng chữ "Cảnh sát giao thông". Được biết, dàn Mitsubishi Pajero Sport của Cảnh sát giao thông Việt Nam đều thuộc phiên bản cao cấp nhất với điểm nhận dạng là bộ mâm đúc cỡ lớn, đi kèm các chi tiết mạ crôm sáng. Mitsubishi Pajero Sport phiên bản dành cho Cảnh sát giao thông Việt Nam vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Cụm đèn pha và lưới tản nhiệt kiểu dáng mới có nét tượng tự như trên mẫu bán tải Triton.

Cung cấp “sức mạnh” cho những chiếc Mitsubishi Pajero Sport “đặc biệt” này là khối động cơ xăng V6, dung tích 3.0L, cho công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Một số trang bị tiện ích có thể kể đến trên mẫu xe này có: các camera quan sát xung quanh xe, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống khởi hành ngang dốc và hệ thống hỗ trợ xuống dốc... Ngoài ra, xe còn có hệ thống 7 túi khí an toàn, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo, phanh ABS/EBD/BA, phanh tay điện tử, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn - Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS),…Giá xe Mitsubishi Pajero Spor hiện đang bán ra tại Việt nam tương ứng cho 2 phiên bản máy dầu 4X2 AT và 4X4 AT lần lượt là 1,11 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng. Video: Đánh giá Mitsubishi Pajero Sport 2WD tại Việt Nam.

