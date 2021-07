“Soi” bộ sưu tập siêu xe đắt tiền của Đan Trường và vợ cũ

Vào sáng ngày 18/7/2021, giới showbiz Việt lại rúng động trước thông tin nam ca sĩ Đan Trường ly hôn vợ đại gia sau 8 năm chung sống. "Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai”, doanh nhân Thủy Tiên cho hay trong 1 dòng trạng thái khá dài trên mạng xã hội khi thông báo giữa cô và nam ca sĩ đã ly hôn được vài ngày. Trong suốt 8 năm chung sống với nhau, nam ca sĩ đình đám của Việt Nam Đan Trường cùng vợ cũ đã sở hữu nhiều siêu xe và xe siêu sang đắt đỏ. Trong số này có Lamborghini Aventador LP700-4 mui trần, Ferrari California, Tesla Model X, Mercedes-Maybach S600, 1 chiếc xe Bentley hay xe siêu sang Rolls-Royce Ghost. Những hình ảnh do vợ cũ nam ca sĩ Đan Trường chia sẻ lên mạng xã hội từng khiến không ít người "ghen tỵ" cho cuộc sống của "Anh Bo" với căn biệt thự xa hoa tại San Jose, California, Mỹ và dàn siêu xe cũng như xe sang của Đan Trường và vợ cũ có mặt trong garage. Cách đây hơn nửa năm, doanh nhân Thuỷ Tiên còn đăng tải ảnh đi xem các siêu xe như Lamborghini Huracan đời mới, Lamborghini Urus hay Rolls-Royce Dawn. Dù cả 2 ly hôn nhưng vẫn xem nhau như bạn và cùng chăm sóc đứa con trai duy nhất sẽ ở Mỹ cùng với mẹ. Trong số dàn siêu xe khủng của Đan Trường và vợ cũ, cặp đôi siêu xe nổi bật nhất là Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster và Ferrari California đều có điểm chung là dòng xe mui trần. Tại thị trường Mỹ, siêu xe mui trần Lamborghini của nam ca sĩ Đan Trường và vợ cũ có giá bán khởi điểm lên đến 441.600 USD. So với bản Coupe, siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster có "mái nhà" tháo lắp dễ dàng bằng tay. Quá trình này chỉ mất khoảng 20 giây để biến siêu xe Lamborghini Aventador từ bản Coupe trở thành mui trần và ngược lại sẽ tốn thời gian 25 giây. Mỗi mui chỉ nặng khoảng 6 kg. Trong khi đó, dòng siêu xe Ferrari California lại sử dụng kiểu mui xếp cứng nên rất gọn gàng so với đối thủ Lamborghini, người lái chỉ cần ấn nút, chiếc mui cứng trên xe California sẽ tự động thu về sau trở thành xe mui trần hoặc đóng lại theo yêu cầu. Ngoài những chiếc xe sang của các thương hiệu đình đám Mercedes-Benz, BMW, Bentley hay Rolls-Royce... SUV điện Tesla Model X có mặt trong garage ở căn biệt thự xa hoa tại San Jose, California, Mỹ. Thuỷ Tiên - vợ cũ Đan Trường cũng thường xuyên lái chiếc xe siêu sang Bentley đi lại hàng ngày. Vợ cũ Đan Trường cũng là một người mê xe cộ khi sở hữu nhiều chiếc xe khác thuộc thương hiệu đình đám. Bé Thiên Từ thừa hưởng niềm đam mê xe giống mẹ bên đặc biệt yêu thích các mô hình xe đồ chơi cũng như xe thật. Lúc rảnh rỗi, Thủy Tiên hay đưa con đi dạo bằng chính những chiếc siêu xe hay xe sang của mình. Trước đây, vợ cũ Đan Trường cũng tiết lộ hình ảnh con trai trong garage với rất nhiều siêu xe, trị giá hàng triệu USD khiến mọi người phải xuýt xoa. Cô chia sẻ Thiên Từ mê xe hơi giống ba mẹ: “Những nút bấm trong xe, Thiên Từ đã biết 50%. Mỗi khi có xe đi ngang qua, bé luôn bấm còi”. Không chỉ siêu xe, Đan Trường cũng từng khiến nhiều người choáng ngợp với khối tài sản khổng lồ khi đang sở hữu một căn biệt thự xa xỉ trên đất Mỹ. Cách đây không lâu, bà xã Đan Trường lần đầu giới thiệu bên trong căn nhà với khán giả. Căn biệt thự rộng không khác gì một khách sạn 5 sao, gồm rất nhiều phòng khách, phòng ngủ, bể bơi, phòng bếp… Video: Vợ cũ Đan Trường đưa con đi dạo bằng Lamborghini Aventador.

